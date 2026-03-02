ダイワコーポレーション「千葉柏営業所」開設

株式会社ダイワコーポレーション

物流サービスを提供する株式会社ダイワコーポレーション（所在地：東京都品川区、代表取締役社長：曽根 和光）は、2026年3月1日（土）にダイワコーポレーション「千葉柏営業所」（所在地：千葉県柏市）を開設いたしました。

▴ダイワコーポレーション千葉柏営業所（パース図）

■広域アクセスに優れた柏エリアに初進出 柔軟に活用できる物流拠点を開設

ダイワコーポレーション「千葉柏営業所」は地上3階建て、延床面積8,209坪の物流拠点です。本拠点は都心30km圏内に位置し、国道16号沿い、および常磐自動車道に近接していることから、首都圏から北関東・福島方面までの広域輸配送に適した立地です。柏市は圏央道や北千葉道路の整備が進む中、物流拠点立地として関心が高まるエリアであり、当社にとっても初進出となります。

3階建てのうち1・2階にトラックバースを備え、複数フロアでの荷扱いが可能な倉庫施設としています。取り扱い商材や物量に応じた柔軟な運用が可能な施設であり、幅広い業種で活用しやすい汎用性の高さを特長としています。

当社はダイワコーポレーション「千葉柏営業所」を、多様化するお客様のニーズに対応する物流拠点としてご提案し、円滑な物流運用を可能とする環境を提供してまいります。

今後も当社は、お客様の事業展開に寄り添える物流拠点の展開を進め、さまざまな物流ニーズに柔軟に対応できる環境を整えてまいります。

本拠点に関するお問い合わせがございましたら、ダイワコーポレーション営業本部（03-3763-4511）までお気軽にお声掛けください。

【施設概要】

物件名： ダイワコーポレーション千葉柏営業所

所在地： 千葉県柏市大青田1115

用途地域： 市街化調整区域（物流効率化法申請・許可済）

竣工： 2026 年2 月末

敷地面積： 17,910平方メートル （5,418坪）

延床面積： 27,138平方メートル （8,209坪）

構造： 地上3 階建て・S造

床荷重： 各階1.5t/平方メートル

梁下有効天高： 1階5.5m/2階5.0m/3階4.4m～5.9m

荷物用EV： 2基

垂直搬送機： 4基

駐車場： 大型車4台/乗用車54台/駐輪場36台

アクセス︓ 【車】 常磐自動車道「柏IC」より1.9km

【電車】東武アーバンパークライン（東武野田線）「運河駅」より2.4km

■株式会社ダイワコーポレーションについて

株式会社ダイワコーポレーションは東京、神奈川、千葉、埼玉に物流拠点を構える物流・倉庫企業です。お客様の物流業務を請け負う倉庫管理業、倉庫スペースをお貸しする物流不動産業、物流のお悩みに寄り添う物流コンサルティング業が主なビジネスです。2026年10月に創立75周年を迎えます。また、関東の少年野球大会の開催や、フードロス削減プロジェクトといった社会貢献活動にも取り組んでいます。お客様やエンドユーザーのために行動し倉庫の存在価値を高めることで、物流業界全体の地位向上と100年企業を目指してまいります。

【会社概要】

会社名： 株式会社ダイワコーポレーション

代表： 代表取締役社長 曽根 和光

本社： 東京都品川区南大井六丁目17番14号

電話： 03-3763-4511（代表）

ホームページ： https://www.daiwacorporation.co.jp/

設立： 1951年10月

資本金： 90,000千円

事業内容： 普通倉庫業、倉庫施設等の賃貸業、ビル賃貸業、自動車運送取扱事業、

損害保険取扱業、不動産業、輸出入貨物取扱業、宅地建物取引業