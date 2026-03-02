【紀ノ国屋】オンラインデリバリーサービス「Uber Eats」 紀ノ国屋インターナショナル（青山店）にてサービス開始

株式会社紀ノ國屋Uber Eats 紀ノ国屋インターナショナル（青山店）購入ページ：購入ページはこちら(https://www.ubereats.com/jp/store/%E7%B4%80%E3%83%8E%E5%9B%BD%E5%B1%8B-%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%8A%E3%83%AB/c6pkUDGCUKiFCxoC1q4qpA?diningMode=DELIVERY&pl=JTdCJTIyYWRkcmVzcyUyMiUzQSUyMiVFMyU4MSVCMiVFMyU4MSU4QyVFMyU4MSU5NyVFMyU4MiU5MyVFMyU4MiVBMiVFMyU4MyVBQSVFMyU4MyVCQyVFMyU4MyU4QSVFRiVCQyU4OCVFNSVBMiVBOCVFNyU5NCVCMCVFNSU4QyVCQSVFNyVCNyU4RiVFNSU5MCU4OCVFNCVCRCU5MyVFOCU4MiVCMiVFOSVBNCVBOCVFRiVCQyU4OSUyMiUyQyUyMnJlZmVyZW5jZSUyMiUzQSUyMkNoSUpMMjJRSGRlSUdHQVJMU1ZuQ0JtdnJsQSUyMiUyQyUyMnJlZmVyZW5jZVR5cGUlMjIlM0ElMjJnb29nbGVfcGxhY2VzJTIyJTJDJTIybGF0aXR1ZGUlMjIlM0EzNS42OTk2MjMzJTJDJTIybG9uZ2l0dWRlJTIyJTNBMTM5LjgxNzMwODQlN0Q%3D&ps=1&utm_source=wok)

株式会社紀ノ國屋（本社：東京都新宿区市谷砂土原町3丁目5番地 代表取締役社長：富田 勝己）は、オンラインデリバリーサービス「Uber Eats（読み方：ウーバーイーツ）」のアプリを通じて、紀ノ国屋の商品をお好きなときにお好きな場所へ注文できるサービスを開始します。まずは、紀ノ国屋インターナショナル（青山店）においてデリバリーサービスをスタートし、他店舗への拡大を目指します。紀ノ国屋が自信を持ってお届けする生鮮食品、自社工場製造のパンやデリカテッセン、紀ノ国屋プライベートブランド商品など高品質の食品やおなじみのエコバッグまで、Uber Eatsを通じてお買い求めいただけるようになります。

《概要》

■対象店舗

紀ノ国屋インターナショナル（青山店）

東京都港区北青山3-11-7 AOビル地下1階

※ほか、順次出店予定

■サービス開始日

・2026年3月4日

■取扱商品（カテゴリー）

・青果物、精肉、鮮魚、パン、デリカテッセン、日配品、ドライグロサリー、酒、エコバッグ等

■取扱品目数

・約6000品目

《Uber Eats について》

Uber Eats Japan合同会社は、注文者と加盟店舗、配達パートナーの三者をリアルタイムでマッチングし、調理されたお料理から食料品、日用品、医薬品、家電製品まで、さまざまな注文品を即時配達するオンラインデリバリーサービス「Uber Eats」を運営する企業です。2016年9月に日本国内のサービスを開始し、現在は全国47都道府県において、12万店のアクティブ加盟店舗(※1)と、12万人のアクティブ配達パートナー(※2)の皆さまとともにサービスを展開しています。2022年には、Uber Eatsの配達ネットワークを自社サービスに組み込み、簡単に即時配達を開始できるラストワンマイル配達ソリューション「Uber Direct」を開始。2024年には一部地域でデリバリーロボットによる配達を開始し、2025年には13歳から17歳の子どもが保護者のアカウントに紐付いたアプリで食べ物などを注文できる「Uber Teens」の機能を提供するなど、Uber Eatsは「Get Anything（なんでも手に入る）」のビジョン実現に向け、今もサービスの拡充を続けています。

※1 過去1ヶ月間に注文を受けた加盟店舗

※2 過去1ヶ月間に注文を届けた配達パートナー

■紀ノ国屋店舗情報

■Uber Eats 紀ノ国屋インターナショナル（青山店）購入ページ

購入ページはこちら(https://www.ubereats.com/jp/store/%E7%B4%80%E3%83%8E%E5%9B%BD%E5%B1%8B-%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%8A%E3%83%AB/c6pkUDGCUKiFCxoC1q4qpA?diningMode=DELIVERY&pl=JTdCJTIyYWRkcmVzcyUyMiUzQSUyMiVFMyU4MSVCMiVFMyU4MSU4QyVFMyU4MSU5NyVFMyU4MiU5MyVFMyU4MiVBMiVFMyU4MyVBQSVFMyU4MyVCQyVFMyU4MyU4QSVFRiVCQyU4OCVFNSVBMiVBOCVFNyU5NCVCMCVFNSU4QyVCQSVFNyVCNyU4RiVFNSU5MCU4OCVFNCVCRCU5MyVFOCU4MiVCMiVFOSVBNCVBOCVFRiVCQyU4OSUyMiUyQyUyMnJlZmVyZW5jZSUyMiUzQSUyMkNoSUpMMjJRSGRlSUdHQVJMU1ZuQ0JtdnJsQSUyMiUyQyUyMnJlZmVyZW5jZVR5cGUlMjIlM0ElMjJnb29nbGVfcGxhY2VzJTIyJTJDJTIybGF0aXR1ZGUlMjIlM0EzNS42OTk2MjMzJTJDJTIybG9uZ2l0dWRlJTIyJTNBMTM5LjgxNzMwODQlN0Q%3D&ps=1&utm_source=wok)

■紀ノ国屋公式SNS

Facebook：https://www.facebook.com/superkinokuniya

Instagram：https://www.instagram.com/kinokuniya_super/

X (Twitter) ：https://twitter.com/S_kinokuniya