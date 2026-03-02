女子プロゴルファー 寺岡沙弥香選手との所属契約締結について

写真拡大 (全9枚)

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（札幌市北区、代表取締役会長兼社長　似鳥昭雄）は、２０２４年のＪＬＰＧＡプロテストに合格した女子プロゴルファーの寺岡沙弥香（てらおか さやか）選手と所属プロ契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。本契約により、寺岡選手は所属契約選手としてゴルフトーナメントに出場するとともに、当社の指定する広告宣伝活動やイベントにも参加する予定です。


「暮らしの豊かさを世界の人々に提供する。」をロマン（志）とするニトリグループはゴルフというスポーツを通じて心身ともに健康で豊かなライフスタイルを提案し、地域・社会への貢献を図って参ります。



■寺岡沙弥香選手の紹介



≪プロフィール≫


・生年月日　：2002年9月14日（23歳）


・出身地　　：大阪府高槻市


・出身校　　：大阪学院大学高等学校


・身　長　　：153cm


・血液型　　：AB型


・プロ入会期：2024年12月1日（97期生）


・ゴルフ歴　：4歳から


・2026年度出場資格：前半出場権





≪主な戦績≫　


2025年　ソニー日本女子プロゴルフ選手権　　　　　10位タイ


　　　　 ＮＥＣ軽井沢７２ゴルフトーナメント　 　　2位


　　　　 ヨネックスレディスゴルフトーナメント　　 3位タイ


2024年　ＪＬＰＧＡ最終プロテスト　　 　　　　　　1位


2022年　日本女子アマチュアゴルフ選手権　　　　　 優勝



≪寺岡沙弥香選手からのコメント≫


このたび、株式会社ニトリ様と所属契約を締結させていただくことになりました。プロ２年目という大切なタイミングで、このような素晴らしいご縁をいただけたことを大変光栄に思い感謝いたします。今シーズンの目標は、初優勝です。ニトリ様の名に恥じないよう、そして応援してくださる皆様に結果でお応えできるよう、笑顔を忘れず、最後まで攻めるゴルフをお見せします。これからも温かいご声援をよろしくお願いいたします。



ニトリ所属契約選手は、永峰咲希選手、岡山絵里選手、小祝さくら選手、松田鈴英選手、佐藤心結選手、菅楓華選手、六車日那乃選手、福田萌維選手、寺岡沙弥香選手の９名となり、２０２６年度の国


内外のゴルフトーナメントを盛り上げて参ります。



■永峰咲希選手の紹介



≪プロフィール≫


・生年月日　：1995年4月28日（30歳）


・出身地　　：宮崎県宮崎市


・出身校　　：宮崎日本大学高等学校


・身　長　　：158cm


・血液型　　：A型


・プロ入会期：2014年8月1日（86期生）


・ゴルフ歴　：11歳から


・2026年度出場資格：シード





■岡山絵里選手の紹介



≪プロフィール≫


・生年月日　：1996年6月4日（29歳）


・出身地　　：大阪府四條畷市


・出身校　　：大阪商業大学高等学校


・身　長　　：161cm


・血液型　　：O型


・プロ入会期：2015年8月1日（87期生）


・ゴルフ歴　：8歳から


・2026年度出場資格：シード





■小祝さくら選手の紹介



≪プロフィール≫


・生年月日　：1998年4月15日（27歳）


・出身地　　：北海道北広島市


・出身校　　：飛鳥未来高等学校


・身　長　　：158cm


・血液型　　：A型


・プロ入会期：2017年7月29日（89期生）


・ゴルフ歴　：8歳から


・2026年度出場資格：シード





■松田鈴英選手の紹介



≪プロフィール≫


・生年月日　：1998年1月24日（28歳）


・出身地　　：滋賀県彦根市


・出身校　　：福井工業大学附属福井高等学校


・身　長　　：167cm


・血液型　　：B型


・プロ入会期：2017年7月29日（89期生）


・ゴルフ歴　：10歳から


・2026年度出場資格：QTランキング268位





■佐藤心結選手の紹介



≪プロフィール≫


・生年月日　：2003年7月21日（22歳）


・出身地　　：神奈川県小田原市


・出身校　　：明秀学園日立高等学校


・身　長　　：161cm


・血液型　　：B型


・プロ入会期：2022年1月1日（94期生）


・ゴルフ歴　：7歳から


・2026年度出場資格：シード





■菅楓華選手の紹介



≪プロフィール≫


・生年月日　：2005年5月17日（20歳）


・出身地　　：宮崎県宮崎市


・出身校　　：日章学園高等学校


・身　長　　：167cm


・血液型　　：O型


・プロ入会期：2023年12月1日（96期生）


・ゴルフ歴　：6歳から


・2026年度出場資格：シード





■六車日那乃選手の紹介



≪プロフィール≫


・生年月日　：2002年4月23日（23歳）


・出身地　　：埼玉県さいたま市


・出身校　　：日本ウェルネススポーツ大学


・身　長　　：154cm


・プロ入会期：2024年12月1日（97期生）


・ゴルフ歴　：8歳から


・2026年度出場資格：QTランキング9位





■福田萌維選手の紹介



≪プロフィール≫


・生年月日　：2006年6月18日（19歳）


・出身地　　：和歌山県岩出市


・出身校　　：日章学園高等学校


・身　長　　：167cm


・血液型　　：O型


・プロ入会期：2024年12月1日（97期生）


・ゴルフ歴　：9歳から


・2026年度出場資格：QTランキング54位