カロリー・糖類・脂質ゼロ＆ノンカフェイン、GABA配合！「セブンプレミアム ゼロコーラトリプル」が3月3日（火）より順次発売

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、機能性表示食品「セブンプレミアム ゼロコーラトリプル(※1)」を、3月3日（火）より全国のセブン‐イレブン店舗にて順次発売します。

本商品は、カロリー・糖類・脂質の「3つのゼロ(※2)」を実現しながら、機能性関与成分としてGABA50mgを配合したノンカフェインの次世代コーラです。GABAは一時的なストレスや疲労感を緩和する機能が報告されています。気温や生活ステージの変化、年度末に向けた多忙さに負担を感じがちなこれからの季節に合わせて、お客様の心身をサポートするソフトドリンクが完成しました。

※食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

春のセルフケアをお手頃価格で叶える次世代コーラ

■セブンプレミアム ゼロコーラトリプル

価格：118円（税込127.44円）

発売日：3月3日（火）～順次

販売エリア：全国

※数量限定

届出表示：本品にはGABAが含まれます。GABAには、仕事や勉強などによる一時的な心理的ストレスや疲労感を緩和する機能が報告されています。

3つのゼロ(※2)＆ノンカフェインながら、しっかりおいしい

カロリー・糖類・脂質ゼロ(※2)＆ノンカフェインでありながら、強炭酸のシュワッとした口当たりとキレのある喉越し、爽やかでコクのある味わいを実現。ご自宅・デスクでのリラックスタイムや夜遅くまでの作業中に、しっかりとおいしい本格的なコーラを罪悪感なくお楽しみいただけます。

GABAの力で気軽にリフレッシュ

GABAとは、Gamma Amino Butyric Acid（γ-アミノ酪酸）の略で、天然アミノ酸の一種です。このGABAを「セブンプレミアム ゼロコーラトリプル(※1)」には50mg配合。卒業や転勤、年度末の業務増加など、年間でも特に人の動きと環境変化が激しい3月を乗り切るための、手軽なセルフケアアイテムとしてお役立てください。

※1 トリプルとは「カロリー0」「糖類0」「脂質0」のことを指します。

※2 食品表示基準に基づき、エネルギーが5kcal / 100ml未満のため、「カロリー0」としています。

・本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。

・本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

担当者コメント

3月は気温や生活ステージの変化により、人の動きが活発になる季節です。また、年度末ゆえの慌ただしさから疲れを感じる方も多いことでしょう。心理的ストレスや疲労感を抱えるそんな時期だからこそ、罪悪感なく、リフレッシュとケアを同時に叶える新しい選択肢をぜひお試しください。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。