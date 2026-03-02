【3月18日（水）開催！オンラインセミナー】現地フォワーダーが解説！インド物流攻略法・Forward ONEトラッキング・案件管理活用セミナー

株式会社日新

日系企業の進出が加速し、世界中から熱い視線が注がれるインド市場。

その一方で、多くの企業様を悩ませているのが、インド特有の複雑な物流・通関事情ではないでしょうか？

「他国とはルールが違う」「規制の変更が激しく、実務が不透明」といった声は、現場でよく耳にします 。

本セミナーでは、株式会社日新（神奈川県横浜市、代表取締役社長：筒井雅洋、以下当社）の現地法人であり、日系企業のビジネスを現地で支え続けるインド日新のエキスパートが登壇し、インド物流の基礎知識からBIS認証をはじめとする最新の規制動向までを徹底解説いたします。

さらに、不透明になりがちなインド輸送を可視化し、効率化するためのデジタルフォワーディングサービス Forward ONE(https://hp.forwardone.nissin-tw.com/)の活用術についてもご紹介いたします。

セミナー概要

こんな方におすすめ！

アジェンダ

- インドに現地法人を持っている、インド市場への進出を検討している- インドの物流・通関事情の最新動向を知りたい- インド向け輸送の遅延やリードタイムの把握に課題がある- 輸出入業務の可視化・効率化に興味がある- インド物流の基礎と近年の動向（基本情報・地域別の物流事情・近年の動向）- Forward ONE 基本機能・新機能のご紹介- 質疑応答セミナーのお申し込みはこちら :https://n-avigation.nissin-tw.com/forwardone-20260318/

インド日新(https://n-avigation.nissin-tw.com/india-information/)

当社アジア拠点の西端に位置し、インド全土を網羅する輸送ネットワークや、二輪完成車配送、さらに専門的なSVB（輸入規制）対応など、インド物流の課題を解決する各種サービスを提供しております。

Forward ONE(https://hp.forwardone.nissin-tw.com/)

お客様とフォワーダーの間で行われる「国際物流費の算出、出荷スケジュールの参照、発注、書類授受、作業進捗管理、本船動静のトラッキング」などをオンラインサイト上で一貫して行うことで、各関係者の業務効率化・負担低減を図るウェブアプリケーションサービスです。

注意事項

同業のお客様については、ご参加をお断りさせていただく場合がございますので、その旨ご了承願います。お申込みに際し、株式会社日新のプライバシーポリシーをご確認ください。

- 株式会社日新プライバシーポリシー：https://www.nissin-tw.com/privacy/

