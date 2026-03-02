商品比較サービス「マイベスト」の公式YouTube「マイベストのこれヤバ!」チャンネル登録者数10万人突破
商品比較サービス「マイベスト」の運営をおこなう、株式会社マイベスト（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：吉川 徹、以下マイベスト）が運営する公式YouTube「マイベストのこれヤバ!」はチャンネル登録者数10万人を突破しました。
- 「マイベストのこれヤバ!」概要
URL：https://www.youtube.com/@mybest2760(https://www.youtube.com/@mybest2760)
商品比較サービス「マイベスト」は、家電・日用品・コスメ・金融サービスなど幅広いジャンルの商品・サービスを実際に購入し、独自の検証方法と公平な選択基準にもとづき比較検証をおこない、おすすめ情報を提供しています。本チャンネルではマイベストの検証データをもとに「本当にいいもの」や、暮らし・買い物に役立つ情報を忖度なしで発信。見るたびに新しい発見があり、思わず「これヤバ！」と言いたくなるコンテンツをお届けしています。2025年4月からのリブランディングから79本の動画を公開し、総再生数は2,500万回以上を突破しました（2026年2月24日現在）。
今後も「買う前に、マイベスト。」を使うことで一人ひとりのベストな選択をサポートし、自分にとってのベストによりカンタンに出会える世界の実現を目指して情報発信を続けてまいります。
- 人気動画
【おもしろ荘優勝芸人の家をドッキリ検証】ウエストランドがハウスクリーニングの掃除力とコスパに驚愕！【マイベスト検証】（https://youtu.be/rkwnpA6cp4M?si=dT1IuDvjgCTx7D92）
- 公式YouTube「マイベストのこれヤバ!」登録者数10万人突破記念キャンペーン 開催
キャンペーン期間中、マイベスト公式Xアカウントをフォローし、「#マイベストのこれヤバ! 」とほしい商品の番号(１.２.３.)を記載して、3月2日（月）19時の投稿を引用リポストいただいた方の中から抽選で、「ウエストランドさんサイン入りチェキ」と2人が動画で実際に体験した１.スティック掃除機、２.ヘアブラシ、３.炊飯器を各1名様ずつプレゼントいたします。
＜概要＞
・応募期間
3月2日（月）19:00～3月8日（日）23:59
・プレゼント内容
「ウエストランドさんサイン入りチェキ」と、１.～３.の中からご希望の商品をプレゼント
１.シャープ RACTIVE Air STATION EC-XR2-H(グレー系)：1名様
２.ReFa リファブリッスル：1名様
３.ZOJIRUSHI 極め炊き 圧力IH炊飯ジャー NP-RU05-BZ(ストレートブラック)：1名様
・応募方法
１.マイベスト公式Xアカウント（@mybestcom(https://x.com/mybestcom)）をフォロー
２.「#マイベストのこれヤバ! 」とほしい商品の番号(１.２.３.)を記載し対象の投稿を引用RP
・当選発表
2026年3月9日（月）頃を予定
※当選発表は、マイベスト公式Xアカウントにておこないます。
- 株式会社マイベスト
「インターネットを使った最高の選択体験を実現する」をミッションに掲げ、月間ユニークユーザー3,000万人以上が利用する、国内最大級の商品比較サービス「マイベスト」を開発・運営しています。現在は、日本以外にも8つの国と地域に展開しており、最高の選択体験を実現し世界を変えたいと考えています。
・所在地 ：東京都中央区築地7-17-1住友不動産築地ビル
・代表 ：吉川 徹
・創業 ：2016年10月
・事業内容 ：家電、日用品、化粧品、ファッションなど、あらゆるジャンルの商品や
サービスを比較・検証し、ユーザーが最適な選択をできるようサポートする
商品比較サービス「マイベスト」の運営
・コーポレートサイト：https://my-best.com/company/
- 商品比較サービス「マイベスト」
「マイベスト」は、“選択”という領域に特化した国内最大級の商品比較サービスです。徹底した自社検証と専門家の声による公平な選択基準に基づき商品・サービスに関するおすすめ情報を提供し、一人ひとりのベストな”選択”をサポート。今後は豊富な商品データベースとユーザー情報を掛け合わせ、ユーザーごとにパーソナライズされた選択体験を実現し、ユーザーが「買う前に、マイベスト。」を使うことにより、自分にとってのベストにもっとカンタンに出会える世界を目指していきます。
