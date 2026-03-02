＜初発表＞満足度の高い『アクティビティ予約サイト（国内／海外）』ランキング┃「国内」は【楽天トラベル観光体験】、「海外」は【Klook】が総合1位（オリコン顧客満足度調査）

オリコン株式会社アクティビティ予約サイト イメージ画像 （写真ACより）

オリコン株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：小池 恒、略称：オリコン）は、グループ会社である株式会社oricon MEが、実際のサービス利用者を対象に第三者の立場で実施した『アクティビティ予約サイト（国内／海外）』の顧客満足度調査の結果を、2026年3月2日（月）14時に「オリコン顧客満足度(R)」公式サイト内にて発表いたしました。ランキングの結果は、下記の通りとなりました。

『アクティビティ予約サイト』総合ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

《TOPICS》

『アクティビティ予約サイト 国内』

■【楽天トラベル観光体験】が総合1位 ”楽天ポイントが貯まる・使える“といった満足の声も

■総合2位【じゃらん遊び・体験】は「掲載情報」「予約のしやすさ」で1位に

―体験別ランキング―

■「自然体験」「文化体験」「ものづくり」「体験型コンテンツ」など6部門で【じゃらん遊び・体験】が1位に

『アクティビティ予約サイト 海外』

■【Klook】が総合1位 「キャンペーン・特典」「コストパフォーマンス」で1位に

■総合2位【KKday】は「予約のしやすさ」など3項目で1位 “予約が簡単”と利用者の声多数

■総合3位【VELTRA】は「サイトの使いやすさ」など3項目で1位

コロナ禍の収束で旅行者数が増加傾向にあり、国内旅行消費額も回復・拡大しています。こうした旅行市場の動きを背景に、旅先での体験・アクティビティへの関心の高まりもみられることから、今回新たに『アクティビティ予約サイト（国内／海外）』ランキングを発表いたしました。

『アクティビティ予約サイト 国内』

■【楽天トラベル観光体験】が総合1位 ”楽天ポイント還元や楽天経済圏“への満足の声

初めて発表となる今回、「国内」ランキングでは【楽天トラベル観光体験】が満足度総合1位となりました。

評価項目別では、「サイトの使いやすさ」「検索のしやすさ」「キャンペーン・特典」「問い合わせのしやすさ」「コストパフォーマンス」の5項目で1位に。満足度得点にとくに影響度の高い傾向にある「サイトの使いやすさ」では78.0点と、とくに高い評価を獲得しており、総合評価にも大きく影響していることがうかがえます。

さらに、実際の利用者からは“楽天ポイント”に関する満足の声がとくに寄せられており、ポイント還元や楽天経済圏での利便性なども評価されていました。また、部門の年代別「30代」、同行者別「子ども」、利用形態別「PC」「スマホアプリ」で1位を獲得しています。

『アクティビティ予約サイト 国内』総合ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

～【楽天トラベル観光体験】 利用者のクチコミ～

「ポイント制度含め、楽天経済圏の広さも相まり利便性の高さを感じた（30代・男性）」

「宿泊予約と合わせてアクティビティも手軽に予約できるため、旅行計画全体をスムーズに進められ、定期的にポイントアップキャンペーンや割引クーポンが配布されるため、お得感がある（30代・男性）」

「自分の知らなかったアクティビティが見つけられて、選択肢が増えて、今後のアクティビティの参考になる（40代・男性）」

■総合2位【じゃらん遊び・体験】は「掲載情報」「予約のしやすさ」で1位に

総合2位の【じゃらん遊び・体験】は評価項目別「掲載情報」「予約のしやすさ」の2項目で1位となりました。

実際の利用者からは、“予約の簡単さ”に関する満足の声が多数寄せられていました。

また、「安心実感度※」では、95.8％と最も高い評価となっています。（※当調査における「どの程度その企業を利用した際に安心感をもってアクティビティの予約ができたか」の回答結果から算出した割合）

総合3位の【アクティビティジャパン】は、部門の利用形態別「スマホサイト」で1位となりました。

～【じゃらん遊び・体験】 利用者のクチコミ～

「様々なジャンルの体験が充実していて、予約方法が簡単。非常に使いやすく、便利なところに満足している（30代・女性）」

「1箇所で色々と予約ができて、色々なサイトを使って予約するより楽だと思った（40代・女性）」

～【アクティビティジャパン】 利用者のクチコミ～

「問い合わせの際にチャットを活用できたのがよかったです。他には割引も適用できたのも満足です（30代・女性）」

「システムがわかりやすく、手続きが簡便だった（30代・女性）」

『アクティビティ予約サイト 国内』総合上位3社の評価項目得点比較（オリコン顧客満足度調査）

―体験別ランキングー

■「自然体験」「文化体験」「ものづくり」「体験型コンテンツ」など6部門で【じゃらん遊び・体験】が1位に

「体験別」ランキングは、「自然体験」「文化体験」「ものづくり」「グルメ体験」「観光・名所巡り」「娯楽施設」「体験型コンテンツ」「乗り物」の8項目で構成されています。

結果は、【じゃらん遊び・体験】が「自然体験」「文化体験」「ものづくり」「観光・名所巡り」「娯楽施設」「体験型コンテンツ」の6項目で1位に。ほか、【楽天トラベル観光体験】が「グルメ体験」「乗り物」の2項目で1位となりました。

『アクティビティ予約サイト 国内』体験別ランキング（オリコン顧客満足度調査）

▽評価項目別ランキング

『アクティビティ予約サイト 国内』評価項目別ランキング（オリコン顧客満足度調査）

▽部門別ランキング

『アクティビティ予約サイト 海外』

■【Klook】が総合1位 「キャンペーン・特典」「コストパフォーマンス」で1位に

『アクティビティ予約サイト 国内』部門別ランキング（オリコン顧客満足度調査）

「海外」ランキングでは【Klook】が満足度総合1位となりました。

評価項目別では、「キャンペーン・特典」「コストパフォーマンス」の2項目で1位に。なかでも、「キャンペーン・特典」では2位と2.3pt差と、とくに得点差がみられた項目となりました。実際の利用者からは”価格の安さ・お得感や予約の簡単さ“に関する満足の声が多数寄せられていました。

『アクティビティ予約サイト 海外』総合ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

～【Klook】 利用者のクチコミ～

「手軽な金額で満足できる内容のサービスを受けられることができた（50代・女性）」

「現地でのクーポン引き換えは問題なく行え、日本にいる間に金額確定し支払い済なのが良い（60代以上・女性）」

「事前予約したおかげで、海外でチケット購入の列に並ばず、人気の美術館に楽に入館できた（50代・女性）」

「自分でチケットを取って行った海外だったので、こういうアプリが無かったらただ街歩きして観光スポットだけ行って終わっていたと思う（20代・女性）」

■総合2位【KKday】は「予約のしやすさ」など3項目で1位 “予約が簡単”と利用者の声多数

総合2位の【KKday】は評価項目別「検索のしやすさ」「掲載情報」「予約のしやすさ」の3項目で1位となりました。

「予約のしやすさ」は78.7点と最も高い満足度得点を獲得しています。実際の利用者からは、“予約の簡単さ”に関する満足の声が多数寄せられていました。

総合3位は、【VELTRA】がランクイン。評価項目別では「サイトの使いやすさ」「検索のしやすさ」「問い合わせのしやすさ」の3項目で1位となりました。また、同社はランクインしているサービスで唯一の日本企業（ベルトラ株式会社）であり、実際の利用者からも“日本語対応への安心感”に関する声がランクイン3社の中でもっとも多く寄せられていました。また、「安心実感度※」では、93.9％と最も高い評価となっています。（※当調査における「どの程度その企業を利用した際に安心感をもってアクティビティの予約ができたか」の回答結果から算出した割合）

～【KKday】 利用者のクチコミ～

「プランなど選択肢が一覧になって予約しやすかった。外国語で予約は怖いので、日本語でできてよかった（30代・女性）」

「簡単にすぐ予約できて、すぐに利用できる（40代・女性）」

「海外の現地ツアーに簡単に申し込みができる（60代以上・男性）」

～【VELTRA】 利用者のクチコミ～

「日本語で予約でき、海外で問題なくアクティビティを楽しめた（40代・女性）」

「日本円で表記されていて、わかりやすい。現地でも集合しやすい（50代・男性）」

『アクティビティ予約サイト 海外』総合上位3社の評価項目得点比較（オリコン顧客満足度調査）『アクティビティ予約サイト 海外』部門別ランキング（オリコン顧客満足度調査）

《調査概要》

■ランキング発表日：2026/03/02 ■調査主体：株式会社oricon ME ■調査方法：インターネット調査

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 アクティビティ予約サイト

■サンプル数：（国内）2,186人（海外）1,050人 ■規定人数：100人以上

■調査企業（サービス）数：(国内)28（海外）20

■調査期間：2025/12/04～2025/12/11

■定義：以下すべての条件を満たす、アクティビティ商品を予約することができるWEBサイト（アプリも含む）

1) 旅行会社またはOTAが自社で運営している。

2) 国内・海外アクティビティ商品を取り扱っている。

アクティビティとは、出かけ先で参加する体験（チケット購入も含む）・オプショナルツアーのことを指す。

3) 商品検索から申し込み・支払い手続きまでがすべて同一のWEBサイト内で完結する。

なお、一部商品で申し込み以降の手続きが他社サイトに誘導される場合も対象とする。

■調査対象者 性別：指定なし 年齢：18～84歳 地域：全国

条件：過去1年以内に、アクティビティ予約サイト経由で国内・海外アクティビティ商品を予約し、

実際に体験に参加した人

■URL: https://life.oricon.co.jp/rank-activity-website/domestic/（国内）

https://life.oricon.co.jp/rank-activity-website/overseas/（海外）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――