E1A 新名神　鈴鹿PA（集約）7周年祭を開催！！

中日本エクシス株式会社 三重支店（三重県四日市市、支店長・高野(たかの) 智治(ともはる)）と株式会社ダイナック(東京都 港区台場、社長・秋山(あきやま) 武史(たけし))は、2019年3月17日にオープンしたE1A新名神高速道路（新名神） 鈴鹿パーキングエリア（PA）（施設愛称：PIT SUZUKA）7周年を記念し、3月20日(金・祝)から3月22日(日)の3日間、「PIT SUZUKA 7周年祭」を実施します。

記念イベントでは、「甘党男子」によるミニライブ・お菓子配り、ボートレーサーによるトークショー・VRスプラッシュバトルがお楽しみいただけます。また、お土産コーナーで1,000円以上のお買い上げで、参加できる抽選会を実施します。豪華景品も多数ご用意しております。

日頃の感謝とともに、ご来場いただきましたお客さまに楽しんでいただける企画が目白押しとなっておりますので、ぜひこの機会にPIT SUZUKAへお越しください。

■イベント情報

【イベント名】PIT SUZUKA 7周年祭

【開 催 場 所】E1A 新名神 鈴鹿PA（集約）

【開 催 期 間】2026年3月20日（金・祝）、21日(土)、22日（日）

【イベント内容】

１. ステージパフォーマンス ※予告なしに中止になる場合がございます。

3月20日（金・祝）

＜特別演奏会＞

・鈴鹿市立鈴峰中学校吹奏楽部の1年生・2年生総勢約20名による特別演奏

＜大道芸人コンビ「加藤みきお＆加藤ひろみち」＞

・コメディマジックやジャグリングを中心としたバラエティ豊かなパフォーマンスを披露

＜Spanky Shot＞

・バンドという固定観念にとらわれない独自スタイルのドラムとサックスのユニットによる演奏

3月21日（土）

＜トークショー＞

・ボートレーサーによるトークショー・VRスプラッシュバトルがお楽しみいただけます。トークショーには 山川 波乙選手 中村 楓選手 をスペシャルゲストとして、レースへの思いや普段聞けないエピソードなど貴重なお話をたっぷりとお伺いします。

山川 波乙選手 中村 楓選手

＜甘党男子＞

・スイーツがコンセプトの6人組のアイドルユニット。ミニライブ・お菓子配りや特典会などを実施！子供から大人まで楽しめるグループです。

甘党男子

２.NEXCO中日本オリジナルキャラクター「みちまるくん」グリーティング

3月20日（金・祝）

3月21日（土）

3月22日（日）

各日 12時～ 30分程度

NEXCO中日本 オリジナルキャラクター「みちまるくん」

３.似顔絵コーナー

「似顔絵無料イベント」を開催！旅の想い出に笑顔をカタチに！世界に一つだけの似顔絵をその場で描きます。ご家族、カップル、おひとり様も大歓迎！おひとり様15分ほどでお描きできます。

