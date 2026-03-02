【haru】新たにブランドメッセージとして「Hair is Me」を公開 ― “どう見られたいか” ではなく、“どう在りたいか” を選ぶ時代へ

株式会社nijito

kurokamiスカルプ（haruシャンプー(https://www.haru-shop.jp/shop/products/10390101)*1）でおなじみの、ヘッドビューティブランド「haru」を展開する株式会社nijito（本社：東京都港区、EC事業部：福岡市中央区）は、2026年3月2日より新たにブランドメッセージとして「Hair is Me」を公開いたします。本メッセージは、髪を“整える対象”ではなく、“自分を生きる表現そのもの”として捉え直すコンセプトです。あわせて、その想いを込めたブランドムービーを同日より公開いたします。

新ブランドムービー ＞＞＞ :https://youtu.be/zI0WAQ98xk8

(*1) 発売開始から12年のロングセラーとなっている、リンス不要のオールインワンシャンプー

■〈Hair is Me〉に込めた想い

髪は、わたしの一部なんかじゃない。

髪は、わたしそのもの。

日々の積み重ねが、未来の髪をつくる。

必要なものだけを選び抜くという美しさを、あなたへ。

Hair is Me ＞＞＞ :https://www.haru-shop.jp/shop/pages/about

「Hair is Me」は、haruが大切にしている「ヘッドビューティ」を、より社会へ広げるメッセージです。ハイトーンでも、グレーヘアでも、ストレートでも。どんなスタイルも、その人の自由であり、その人の人生そのもの。haruは、髪や地肌整えることを通して“わたしであること”を肯定する想いをお届けします。SNSやトレンドによって、髪型は「印象を左右するもの」として語られることが増えています。一方で、年齢変化や白髪、髪質の変化に戸惑う声も少なくありません。

haruは当初より「美しく健やかな髪は、土台となる地肌から」という考えを大切にしてきました。顔とつながる一枚の皮膚である地肌。そこを整えることは、“誰かにどう見られるか”ではなく、“自分がどう在りたいか”に向き合う時間でもあります。その時間の積み重ねが、「このままのわたしが好き」と思える瞬間へとつながっていく。「Hair is Me」は、そんな想いから生まれました。

〈ブランドムービー：本編〉(https://youtu.be/zI0WAQ98xk8)

https://youtu.be/zI0WAQ98xk8

〈ブランドムービー：メイキング〉(https://youtu.be/I7QxsS_iU0g)

■ 配信について

https://youtu.be/I7QxsS_iU0g

＜配信媒体＞YouTube公式チャンネル

＜YouTube公式チャンネルURL＞

https://youtube.com/@haruharuofficialchannel2502?si=QBaSOTztIT6Kxpgk

＜配信日時＞2026年3月2日（月）

● haruについて

ヘッドビューティブランド「haru」は、シリーズ累計出荷本数800万本(*2)を突破したロングセラー「kurokamiスカルプ（haruシャンプー）」を展開し、現在はECサイトおよび全国約5,000店舗で商品をお届けしております。haruは、髪や地肌を整える時間を通じて自分自身と向き合う“ヘッドビューティ”という新しいセルフケア習慣を提案し、年齢を重ねることを前向きに捉え、“わたしらしく、美しく生きる”を支えるブランドとして、今後も多様な商品や体験を提供してまいります。

(*2) リニューアル前商品、限定シリーズ、kurokami シリーズ 3 種類含む 2025 年 10 月時点メーカー出荷実績（自社調べ）

haru公式オンラインショップ：https://www.haru-shop.jp/

haru公式Instagram：https://www.instagram.com/haru_tennen100/

haru公式LINE：https://page.line.me/460ekqvm?openQrModal=true

ヘッドビューティ―ブランド haru● nijitoについて

nijitoは、変わりゆく日々の中で、どんな時も「自分らしくありたい」という想いに寄り添う会社です。プロエイジング・カンパニーとして、“いまの自分”を、もっと好きになるために、少しでも前向きに、自分らしくいられる時間が、日々の中に増えていくことを願って──。

“Every day is a new day.”

一日一日が、より自分らしく、少しでも前向きなものになるように。そんな社会をつくっていくために、nijitoは挑戦を続けていきます。

プロエイジング・カンパニー nijito

【会社概要】

株式会社nijito

本社：東京都港区芝公園2丁目2-22 芝公園ビル8F

福岡：福岡県福岡市中央区天神3丁目4-5 ピエトロビル6F

TEL：092-713-5778 FAX：092-400-0848

HP：https://nijito.jp