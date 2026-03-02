RECCOO、26年3月1日より社名を「Deep Growth Partners」へ変更のお知らせ
株式会社Deep Growth Partners（本社：東京都渋谷区、代表取締役：出谷 昌裕）は、2026年3月1日（日）付で、「株式会社RECCOO」より社名を変更いたしました。これに伴い、コーポレートサイト、ロゴを以下の通り刷新いたしましたので、併せてお知らせいたします。
新社名・ロゴ
株式会社Deep Growth Partners （読み：ディープグロースパートナーズ）
新ドメイン（URL）
https://deep-growth-partners.com/
（※旧ドメイン「https://reccoo.com/」にアクセスした場合も、自動的に新ドメインへ転送されます）
社名変更の背景と想い
当社はこれまで、採用やキャリアの領域を中心に、人と組織が本質的に向き合う機会を提供してまいりました。
このたび、私たちの提供価値が「採用」の枠組みを超え、クライアント組織の変革そのものを支援するフェーズへと進化したことを受け、ブランドを再定義いたしました。
新社名「Deep Growth Partners」には、以下の決意を込めています。
- Deep：組織の深層に深く入り込み、本質的な変革を導く。
- Growth：単なる拡大ではなく、質的な進化を伴う成長を追求する。
- Partners：クライアントにとって100%信頼できる「右腕」であり続ける。
私たちは「Deep Growth Partners」として、これまで以上にクライアントとの強固なパートナーシップに基づき、本質的な価値提供に努めてまいります。
変更日
2026年3月1日（日）
※所在地、電話番号、代表者等の変更はございません。
株式会社Deep Growth Partners
「社会の核となりうる人材を育み、ともに戦い続けられる社会を創ることで、日本の産業競争力を高める。」をミッションに、2014年の設立以来、クライアント企業の皆様の課題と向き合い、ご支援してまいりました。
今の日本のビジネスの現場には、素晴らしい才能に恵まれた知的生産性の高い人材が、必ずしも「創造的な仕事」に活躍の場を見出せていない現状があります。
私たちは、一人ひとりの才能が、真に日本の経済を強くすること、日本の社会を豊かにすることに活かされるよう全力で貢献してまいります。
会社名：株式会社Deep Growth Partners
所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-23-23 恵比寿スクエア3F
電話番号：03-5725-0406
コーポレートサイトURL： https://deep-growth-partners.com/
事業内容：
■新卒採用支援事業
・母集団形成支援
・新卒採用コンサルティング／採用コンテンツ制作
・採用実行支援（RPO）
・AIクラウド型適性検査
■組織変革/経営変革支援サービス
・変革リーダーの輩出 / 変革体制の構築
・持続的な収益をもたらす事業体への変革
・収益を最大化する事業組織の構築
【お問い合わせ窓口】
メールアドレス：info@deep-growth-partners.com