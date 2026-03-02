神戸学院大学 吹奏楽部が豪華客船「バイキング・エデン（VIKING YI DUN）」の出港に合わせて歓送演奏を行います

神戸学院大学クリスマスシーズンに乗船客を盛り上げる吹奏楽部の演奏（12月20日撮影）イベントを盛り上げる演奏を楽しむ部員たち（12月20日撮影)タクトを振る学生指揮者（12月20日撮影）

本学吹奏楽部のメンバー約50人が、神戸ポートターミナルに寄港する北欧スタイルの豪華客船「バイキング・エデン（VIKING YI DUN）」の出港を祝し、歓送演奏を披露します。

当日は、「オーメンズ・オブ・ラブ」、「ラ・ラ・ランド」、「銀河鉄道999」の３曲を披露予定。

軽快なリズムと華やかなメロディで、デッキに集まる乗船客の皆様と会場が一体となるような温かい時間をお届けします。

ぜひ、神戸ポートターミナルまでお越しください。

■客船「バイキング・エデン（VIKING YI DUN）」歓送演奏- 日時：2026 年３月４日（水）15：45 演奏開始 16：30 出港予定- 会場：神戸ポートターミナル 3階 東側デッキ- 主催：（一財）神戸観光局 港湾振興部

＜参考リンク＞

神戸学院大学 吹奏楽部(https://www.kobegakuin.ac.jp/activity/feature/club006.html)

神戸学院大学 吹奏楽部オリジナルサイト(https://kgusmb.wixsite.com/mysite)

バイキング・エデン(https://www.vikingcruisesjapan.com/ja/ocean/viking-yidun/)

一般(https://www.kobe-meriken.or.jp/)財団法人 神戸観光局 港湾振興部(https://www.kobe-meriken.or.jp/)

＜本件に関する問合せ先＞

神戸学院大学 社会連携グループ

担当：瀧口

MAIL：renkei@j.kobegakuin.ac.jp

TEL：078-974-6105（平日9：30～11：30 / 13：00～17：00）

URL：https://www.kobegakuin.ac.jp/social_contribution/

