【速報】地域経済の野心を追う新マガジン『Ambitions REGION』2026年5月創刊
株式会社アルファドライブ（以下、AlphaDrive）の子会社、株式会社Ambitions（以下、Ambitions）は、2026年5月に、地域経済にフォーカスしたビジネスマガジン『Ambitions REGION』を発刊します。
巻頭特集 リージョナルプレナー 熱狂する役人の時代（仮）
地域経済が動く、その時の中心にいるのは、自治体プレーヤーです。創刊号の特別企画では「すごい公務員（Regional-preneur）」たちを一挙紹介します。
第一特集 地方“共”創生 産業が生まれる、産学官の「組み方」を科学する（仮）
地域ビジネスには、「連携」が欠かせないません。
「連携」とひとことで捉えられますが、その形や組み方はさまざまです。
1対1の共創、n対nの集合体、出島、ハブ機能……これらをどう設計し、どう舵取りをすべきなのか。成功事例を分析し、移植可能なモデル化して届けます。
（取材予定：福岡市 岡山県津山市 京都府福知山市 大阪府 横須賀市 ほか）
特別インタビュー 安宅一人氏
2025年『「風の谷」という希望――残すに値する未来をつくる』（英治出版）を上梓した安宅一人の独占インタビューを予定。
100年先、200年先の地域（疎空間）に残された可能性と議論すべき視点など、本マガジンのテーマである「地域経済」の視点を絡めながら掘り下げます。
その他の取材中の企画（タイトルはすべて仮）
・アトツギ式・事業開発のメソッド
・変わる愛媛、巨大産業転換の現在地
・現場から地域自治を変える、ボトムアップ型政策立案の最前線
・沖縄県北部経済レポート
ほか
編集長のコメント 大久保敬太
「すべての挑戦は、誰かの野心からはじまる。」
Ambitionsはこれまで、挑戦するビジネスパーソンにスポットを当て、その野心を応援するとともに、次の挑戦者へバトンを届けることを続けてきました。
今回新たにフォーカスするのは「地域経済」。全国には、人口減少が進む中でも、力強く産業転換・産業振興を実現しているエリアが存在しています。
日本経済の先端を切り拓いているともいえる、ローカルイノベーションモデルは、全国の地域経済にとって非常に価値のある情報だと捉えています。本マガジンでは、全国の成功モデルを徹底分析します。
そして、ローカルイノベーションの旗手となるのは、地方経済における超コングロマリット組織である地方自治体のイノベーターたちです。彼ら、彼女らに光を当て、地域の「熱」を届けます。
地域経済の野心あふれるマガジンを、ご期待ください。
