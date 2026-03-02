大人気スマスロ機「スマスロスーパーブラックジャック」スマートフォン向けアプリ販売開始！

株式会社サミーネットワークス

株式会社サミーネットワークスは2026年2月28日（土）、山佐ネクスト株式会社のスマスロ機

「スマスロスーパーブラックジャック」のスマートフォン向けアプリを販売いたしました。

2003年に発売された「スーパーブラックジャック」が「スマスロスーパーブラックジャック」になって登場！お馴染みのブラックジャック演出に加え、新しくルーレット演出やダーツ演出など、カジノならではの演出も。

花形ディーラーのリオをはじめ、リナ、ミントなどおなじみのキャラクター達や演出も忠実に再現しました。

声も音楽もフル搭載！好きな状態から始められる機能付き。アプリならではの手軽さで、「スマスロスーパーブラックジャック」をお楽しみください。

■アプリ概要

・名称：スマスロスーパーブラックジャック

・配信開始日：2026年2月28日（土）

・価格：3,480円（税込）

・ダウンロードはこちら

┗AppStore：https://itunes.apple.com/jp/app/id6759313629

┗Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sammynet.googleplay.cp0009

【著作権表記について】

画像をご使用になる際は、下記のコピーライト表記の記載をお願いいたします。

(C)コーエーテクモウェーブ (C)YAMASA NEXT

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。