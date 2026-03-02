「SEMI‐THERMシンポジウム」出展に関するお知らせ

バンドー化学株式会社

バンドー化学株式会社（本社：兵庫県神戸市）は、3月9日（月）から12日（木）まで、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンノゼ市で開催される、電子部品およびシステムの熱マネジメントに関するシンポジウム「SEMI‐THERMシンポジウム」に出展いたします。今回の出展では、高熱伝導シート「HEATEX(R)」をご提案いたします。

1.出展物：高熱伝導シート「HEATEX(R)」

HEATEX(R)は、異方性を持たせたフィラー配向により、これまでにない高い熱伝導性能を発揮します。データセンター、テレコミュニケーション、コンシューマーエレクトロニクスなど、近年ますます熱対策が求められている用途に適した製品です。

高熱伝導シート「HEATEX(R)」

2.シンポジム概要

名称：SEMI‐THERMシンポジウム

会期：2026年3月9日（月）～12日（木）（現地時間）

会場：Double Tree by Hilton, 2050 Gateway Place, San Jose, CA, USA

主催：SEMI‐THERM （https://www.semi-therm.org/）

