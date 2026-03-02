ガス検知器、水質測定機器の製造を行うバイオニクス機器株式会社がISO 9001:2015認証を取得

ペリージョンソン ホールディング 株式会社

ガス検知器および水質測定機器の製造を行うバイオニクス機器株式会社（本社：東京都東大和市、代表：細野 誠、https://www.bionics-japan.co.jp/）は、このたびISO 9001:2015認証を取得しました。認証範囲はガス検知器および水質測定機器の製造・保守業務で、監査機関はペリージョンソン ホールディング 株式会社（本社：東京都渋谷区、社長：瀬戸 裕子）で第三者認証事業を担う ペリージョンソン レジストラー（以下：PJR、https://www.pjr.jp）です。

バイオニクス機器株式会社は、産業用ガス検知警報器および水質測定機器の製造企業です。1973年6月の創立以来、独自技術に基づくセンサテクノロジーとエレクトロニクスを融合させ、産業用ガス検知警報器・水質測定機器を設計・製造し、日本のみならず世界市場へと販売してきました。

これまでも、ガス漏えいによる事故の防止を目的とした保安機器である産業用ガス検知警報器の提供、上下水道設備や工場等で使用される水質測定機器の提供に取り組んでまいりました。

PDCAサイクルによる継続的な改善と顧客満足の向上を目指し、安心して選ばれる企業であり続けるため、このたびISO 9001:2015認証を取得しました。

今後は、ガス検知警報器および水質測定機器の製造・保守業務を通じて、より一層お客様の安全と安心を実現してまいります。

ISO 9001に基づく品質マネジメントシステムを継続的に改善し、顧客満足の向上を図るとともに、常に創造と技術革新を追求する、若さと活力に満ちた頭脳集約型の組織として、独自の技術力と先見性をもって未来産業の一端を担うべく、研究・開発に取り組んでいます。

PJRは、モットーである「PJR-The True Mark of Quality」（PJRマークは信頼の証）のもと、継続的な第三者認証監査を通じて、バイオニクス機器株式会社の信頼獲得に貢献していきます。

＜バイオニクス機器株式会社（会社概要）＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/8713/table/164_1_abcc9e33ac596af56af33f3147292a57.jpg?v=202603020251 ]

＜ご参考＞

●品質マネジメントシステムの国際規格 ISO 9001

業種や事業形態・規模・取扱製品やサービスを問わず、あらゆる組織に適用可能なマネジメントシステムとして、世界およそ180カ国で利用されているのがISO 9001（品質マネジメントシステム、QMS）です。

組織そのものの事業戦略や経営方針（中長期事業計画や年度計画・方針）を達成するための課題やリスクを抽出して計画し、検証することによって、システムの有効性とともにパフォーマンスを評価して改善することを重視しています。

●ペリージョンソン ホールディング 株式会社 ペリージョンソン レジストラー

1994年に設立されたマネジメントシステムの第三者認証機関 Perry Johnson Registrars, Inc.（本社：米国ミシガン州）の日本法人として、ISO 9001（品質）、ISO 14001（環境）、ISO/IEC 27001（情報セキュリティ）、 ISO 22000（食品安全）、FSSC 22000（食品安全）、ISO 45001（労働安全衛生）など、さまざまな規格の認証審査を行っています。2013 年11月にペリージョンソン ホールディング株式会社を発足しました。

【会社概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/8713/table/164_2_1b55aac30d2bf2afa8067378d428b2cc.jpg?v=202603020251 ]