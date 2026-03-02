フィギュアスケート鍵山優真選手との特別グリーティングイベントを開催します！

株式会社ジェイアール東海ツアーズ

株式会社ジェイアール東海ツアーズ（本社：東京都中央区）は、2026年4月26日（日）、フィギュアスケートの鍵山優真選手と直接交流できる「特別グリーティング」を名古屋マリオットアソシアホテルにて開催いたします。プランは【３月２日（月）より発売開始】いたします。

本イベントは、日頃から応援いただいているファンの皆様への感謝を形にしたい。そんな想いから実現した特別企画です。

■イベント概要

イベント名：鍵山優真選手と特別な1日「特別グリーティングin名古屋」

開催日時：2026年4月26日（日）13時～15時（予定）

会場：名古屋マリオットアソシアホテル（JR名古屋駅直結）

発売開始日：2026年３月２日（月）14時

販売方法：JR東海ツアーズ公式サイト

詳細は「JR東海ツアーズ×YUMA KAGIYAMA」特設サイトをご確認ください。

詳細を見る :https://travel.jr-central.co.jp/plan/tokushu/sports/kagiyama/

■イベントの主な内容

１. 鍵山選手との個人撮影会

参加者一人ひとりと記念撮影を実施。

カメラマンによる撮影データを後日提供いたします。

２. 直接交流できる握手会

鍵山選手との握手を通じて、感謝の気持ちを直接伝えられる特別な機会です。

３. ファン参加型体験イベント

鍵山選手とファンが一緒に楽しめるイベントを実施いたします。

４. 限定オリジナルグッズプレゼント

本イベント限定デザインの記念グッズを来場者全員にプレゼントいたします。

さらに前日から満喫できる宿泊プランをご用意

■4月25日（土）宿泊限定「鍵山選手コラボ宿泊ルーム（人数限定）」プランも発売します。

グリーティング会場の名古屋マリオットアソシアホテルが、この日の為だけに特別にご用意する「鍵山選手コラボ宿泊ルーム」に宿泊し、イベント前夜から鍵山選手の世界観に包まれた、素敵なひとときをお楽しみいただけます。

＜ご案内＞

・ＥＸ旅パックのご利用には、ＪＲ東海／ＪＲ西日本／ＪＲ九州のスマートＥＸ（年会費無料）またはエクスプレス予約（年会費１，１００円／税込）への会員登録※が必要です。

※一部の法人モデル会員は除く