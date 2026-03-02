スターシェフが広島に集結！「GRAND CHEF′S GALA in Hiroshima 2026 Spring」5/2(土)開催決定！

TSP太陽株式会社

GRAND CHEF'S GALA 実行委員会（TSP太陽株式会社：以下当社、株式会社GENEI.JAPAN）は、東京のスターシェフと開催地域特有の食材を掛け合わせたプレミアムディナーイベント「GRAND CHEF'S GALA in Hiroshima 2026 Spring」（グランド シェフズ ガラ、以下本イベント）を、2026年5月2日（土）にグランドプリンスホテル広島にて開催いたします。

本イベントは、これまで様々な地方創生に関する取り組みやグルメイベントを手掛けてきた当社が、その知見やネットワーク、企画力を活かし、一流シェフたちと共に「地域の恵みを活かした新たな食の価値創出」を目的に開催する企画です。

http://www.grand-chefs-gala.com

■「GRAND CHEF'S GALA in Hiroshima 2026 Spring」概要

■「GRAND CHEF'S GALA」とは

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/56254/table/166_1_07646c71738c6e48f70a08c02e09d15f.jpg?v=202603020251 ]

本イベントの主催者である当社は、これまで数多くの「食」や「グルメ」に関するイベントに携わる中で、各地域に根差した魅力的な食材や食文化が存在することを実感してきました。そうした魅力を日本全国へ届けたいという想いから、本イベントを企画しました。

東京のスターシェフたちが土地特有の食材でつくりあげる料理は、人々の記憶に残り、その土地の魅力や食材の物語を広く伝播する力になります。

地域の食材、その生産者の皆さま、シェフの方々、会場となるホテル、また参加者の皆さまと共に、日本の食文化に新たな1ページを刻む取り組みとなることを目指しています。

■「GRAND CHEF'S GALA in Hiroshima 2026」イベントの魅力

本イベントは、ジャンルの垣根を超えたスターシェフが集結し、その土地ならではの食材を活かした料理とおもてなしを提供する、一夜限りのプレミアムイベントです。

上質な空間とサービスで楽しむ、広島の地域食材を存分に活かした特別なコース

今回イベントの舞台となるのは、2023年にG7広島サミットのメイン会場として世界の賓客を迎えた「グランドプリンスホテル広島」。瀬戸内海を一望できる絶好のロケーションと上質なホスピタリティを通して、記憶に残る美食体験をお届けします 。予約困難な名店のグランドシェフ3名と、グランドプリンスホテル広島の料理長が、広島の地域食材を活かし、この一夜のために考案した特別なコースを提供します。

スターシェフたちとの対話を通じて「食文化」の神髄に触れる、唯一無二の時間

本イベントでは、シェフたちが各テーブルを回り、お客様と直接会話を楽しむ交流の時間が設けられているのも大きな魅力のひとつです。また、本イベントでは、料理を味わうだけではなく、シェフの技や哲学を間近に感じられる演出を施した「ライブデモンストレーション」や、普段は見られない厨房の様子を伝える「バックヤードレポート」など、参加者が一体となって楽しめる企画をご用意しています。

■「GRAND CHEF'S GALA in Hiroshima 2026」出演予定シェフ

落合 務（おちあい・つとむ）

LA BETTOLA da Ochiai オーナーシェフ

予約困難な名店を率い、日本を代表するプレミアムシェフの一人として多くの食通を魅了し続け、日本におけるイタリア料理界を牽引してきた第一人者。イタリア各地での修業を経て独立後、本場の技法を礎に、日本の食材と感性を融合させた料理で高い評価を確立した。日本人向けに生魚を使ったカルパッチョを考案など、日本イタリア料理界の先駆者として知られている。令和2年「黄綬褒章」受章。現・日本イタリア料理協会名誉会長。

村田 明彦（むらた・あきひこ）

鈴なり 主人

商業学校卒業後、老舗日本料理店「なだ万」に入社。13年修業を積み、2005年「鈴なり」開店。2012年に初めて某有名ガイドブックで１つ星を獲得。以降、2018年まで7年連続で獲得。リーズナブルな値段で本格的な日本料理が食べられるとあって幅広い層から人気を博している。雑誌やWeb、テレビなど各種メディアでも活躍中。2015年にはミラノ万博に和食の料理人として参加。農林水産省「和食給食応援団」のメンバーとして和食文化の振興、社団法人日本料理研究会では師範、「チームシェフ」の一員として地域活性化にも取り組んでいる。

入江 瑛起（いりえ・ひでき）

会員制ラーメン懐石「GENEI.WAGAN」代表

2003年に福岡で「麺劇場玄瑛」を開業。劇場型の厨房演出で話題を呼び、東京・広尾にも店舗を展開。その後、テレビ番組「アイアンシェフ」などに出演し、食の世界で独自の存在感を確立。現在は、食を軸にしたイベントプロデュースや料理人キャスティング、企業版ふるさと納税事務局の運営など、多彩な事業を展開している。地方都市でトップシェフによるディナーショーを企画するなど、地域と食文化を結ぶ取り組みにも注力。食の魅力を最大限に引き出し、社会に新しい価値を提供することを使命としている。

■特別ゲスト／MC紹介

吉村 崇（よしむら・たかし）

平成ノブシコブシ／吉本興業所属

1980年7月9日生まれ、北海道札幌市出身。

2000年にNSC東京校5期生として入学し、お笑いコンビ徳井健太と平成ノブシコブシを結成。豪快なリアクションと場の空気を一気に高める“破天荒”なキャラクターで、バラエティ番組を中心に活躍する。趣味はゴルフと政治観賞。特技は脇ならし、さらにバランスボールに乗って蹴られても落ちない体幹の強さを持つ。グルメへの関心も高く、軽快なトークと抜群のリアクションで食の魅力を来場者へ届ける。

千葉 真由佳（ちば・まゆか）

セント・フォース所属

生年月日：1993/11/18

出身地：青森県

趣味：ライブ観戦、下町散策、旬の食材を食べる、神社仏閣巡り、読書

特技：津軽弁、青森観光案内

資格：あおもり食育検定、アロマテラピー検定1級、

キャリアコンサルタント国家資格、社会調査士、防災士

■TSP太陽 会社概要（GRAND CHEF'S GALA 実行委員会：幹事会社）

【TSP太陽 会社概要】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/56254/table/166_2_400f651e62817a1bd0aac6762fd49a4a.jpg?v=202603020251 ]

2025年で設立70周年を迎えたTSP太陽株式会社は、空間ソリューションによるイベントコンサルティングから企画・制作まで、あらゆる感動の場を一気通貫した支援で創造するプロフェッショナル集団です。国際的なビッグイベントを始め、あらゆるイベントに携わるデザイン・コンサルティング会社として、収益の最大化を図る事前収支計画から企画・クリエイティブ制作・建築設計・施工・運営までをトータルソリューションとして提供しています。PR・プロモーション・イベントに付随するホスピタリティサービスもお任せください。近年では、豊富な経験から培われた独自のノウハウを駆使し、ダイバーシティやSDGs・ESGへの取り組みを積極的に推進しています。