「統計データからみた長野県の特徴と県内の地域差」放送大学長野学習センター公開講演会のお知らせ
「統計データからみた長野県の特徴と県内の地域差」
放送大学長野学習センターで公開講演会・体験発表会 ３/７（土）
放送大学長野学習センターでは、
公開講演会および活動発表会を下記のとおり開催いたします。
第1部では、柳町 晴美氏 （ 放送大学客員教授 信州大学名誉教授） による公開講演会
「統計データからみた長野県の特徴と県内の地域差」を、
第2部では、放送大学同窓会長野企画として、
大学院修了者による体験発表
「学ぶことは生きること～特別支援教育を支える放送大学での学び～」を行います。
本講演会・発表会は聴講無料で、一般の方もご参加いただけます。
多くの皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
【第１部】公開講演会
テーマ：統計データからみた長野県の特徴と県内の地域差
講師：柳町 晴美氏 （ 放送大学客員教授 信州大学名誉教授）
『長野県はどのような特徴を持つ地域だと考えますか？
様々な社会統計データから長野県の特徴をひもときます。
平均寿命が長い県であることはよく知られていますが、
他にも“なんとなく感じる”長野県の特徴はありませんか？
長野県を特徴づける指標から他地域と比較し、
さらに県内の地域差についても解説します。』 柳町教授談
【第２部】放送大学同窓会長野企画 大学院修了者による体験発表
テーマ：学ぶことは生きること～特別支援教育を支える放送大学での学び～
発表者：放送大学大学院文化科学研究科修了 前島 奈津子氏
■ 日時 2026年３月７日(土）13:30～16:00
■ 会場 放送大学長野学習センター 学習室
（諏訪市諏訪1-6-1 JR上諏訪駅徒歩３分 アーク諏訪３階）
■ 定員 30名 （定員に達し次第締切）
■ 共催 放送大学同窓会長野
■ 聴講申し込み
聴講をご希望の方は、お電話またはFAXでお申し込みください。
放送大学長野学習センター
〒392-0004 長野県諏訪市諏訪1-6-1 アーク諏訪3階
TEL：0266-58-2332 FAX：0266-57-1135