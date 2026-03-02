



「統計データからみた長野県の特徴と県内の地域差」

放送大学長野学習センターで公開講演会・体験発表会 ３/７（土）

放送大学長野学習センターでは、

公開講演会および活動発表会を下記のとおり開催いたします。

第1部では、柳町 晴美氏 （ 放送大学客員教授 信州大学名誉教授） による公開講演会

「統計データからみた長野県の特徴と県内の地域差」を、

第2部では、放送大学同窓会長野企画として、

大学院修了者による体験発表

「学ぶことは生きること～特別支援教育を支える放送大学での学び～」を行います。

本講演会・発表会は聴講無料で、一般の方もご参加いただけます。

多くの皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

【第１部】公開講演会

テーマ：統計データからみた長野県の特徴と県内の地域差

講師：柳町 晴美氏 （ 放送大学客員教授 信州大学名誉教授）

『長野県はどのような特徴を持つ地域だと考えますか？

様々な社会統計データから長野県の特徴をひもときます。

平均寿命が長い県であることはよく知られていますが、

他にも“なんとなく感じる”長野県の特徴はありませんか？

長野県を特徴づける指標から他地域と比較し、

さらに県内の地域差についても解説します。』 柳町教授談

【第２部】放送大学同窓会長野企画 大学院修了者による体験発表

テーマ：学ぶことは生きること～特別支援教育を支える放送大学での学び～

発表者：放送大学大学院文化科学研究科修了 前島 奈津子氏

■ 日時 2026年３月７日(土）13:30～16:00

■ 会場 放送大学長野学習センター 学習室

（諏訪市諏訪1-6-1 JR上諏訪駅徒歩３分 アーク諏訪３階）

■ 定員 30名 （定員に達し次第締切）

■ 共催 放送大学同窓会長野

■ 聴講申し込み

聴講をご希望の方は、お電話またはFAXでお申し込みください。

放送大学長野学習センター

〒392-0004 長野県諏訪市諏訪1-6-1 アーク諏訪3階

TEL：0266-58-2332 FAX：0266-57-1135