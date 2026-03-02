渋谷で出会う「一期一会」 「ikasu」が展開する着物アップサイクルアート展

株式会社三井不動産ホテルマネジメント

株式会社三井不動産ホテルマネジメント(本社：東京都中央区、代表取締役社長：杉山亮)が運営するライフスタイルホテル「sequence MIYASHITA PARK」(所在地：東京都渋谷区神宮前6-20-10)では、2026年3月20日(金・祝)から4月19日(日)までの期間、着物アップサイクル事業「ikasu」を展開するbonobo合同会社(以下、bonobo)の取り組みに共感し、アンティーク着物を用いたアート展示イベントを開催いたします。

本展示は、アーティスト・岡本 レーナ氏が創作するアート作品を、sequence MIYASHITA PARKが発信の場として提供し、実施するものです。日本の伝統文化を大切にしながら、現代の空間やライフスタイルに調和する表現に挑み続けるikasuの思想と、「SMART・OPEN・CULTURE」を軸とするsequenceのブランドコンセプトが響き合い、今回の開催に至りました。

■役目を終えた着物に、新たな価値と物語を吹き込むikasuのアップサイクルアート

日本の家庭には、役目を終えた着物や帯が数多く眠っています。しかし、着用機会の減少や保管の難しさから、次世代へ受け継がれず廃棄されるケースも少なくありません。ikasuは、こうしたアンティークの着物や帯・家具を素材として活用。一点一点が持つ歴史や記憶を尊重しながら、現代的なテキスタイルアートとして再構築しています。素材本来の美しさを活かしつつ、現代の空間に映える作品へと昇華させることで、日本の文化や物語を未来へと繋いでいきます。

また、着物や帯だけでなく、アンティークの桐たんすを額材として用いるなど、素材を余すことなく活かす「オールアップサイクル」を追求している点も、ikasuの大きな特徴です。

引用：Textile art and kimono canvases created from antique kimono fabric - ikasu(https://www.kimono-ikasu.com/ja-jp)

■渋谷から、日本文化の新たな表現を発信

「sequence MIYASHITA PARK」は、多様なカルチャーが交差する渋谷において、滞在を通じて新たな発見や出会いが生まれる場を目指しています。

本展示では、宿泊ゲストはもちろん、カフェ利用や街歩きを楽しむすべての方に、着物テキスタイルという新たな日本文化に気軽に触れていただける空間を提供いたします。作品は４階ロビーや、カフェ＆バー「VALLEY PARK STAND」に展示。気に入った作品は、その場でQRコードから購入することが可能です。

旅の途中で出会ったアートが、後日自宅に届く――。

日本の伝統を現代の感性でアップデートした「着物テキスタイルアート」の魅力を、渋谷の中心から世界へ向けて発信します。

■イベント 概要

・開催日時：2026年3月20日(金・祝)～4月19日(日)

・開催場所：sequence MIYASHITA PARK(４階ホテルロビーおよびカフェ＆バー「VALLEY PARK STAND」)

・入場料：無料

・購入方法：展示作品横のQRコードより購入フォームへ遷移

・注意事項：作品は一点物のため、売約済みの場合があります

・URL：https://www.sequencehotels.com/news/detail.html?post=14489(https://www.sequencehotels.com/news/detail.html?post=14489&utm_medium=other&utm_source=partner&utm_campaign=seq-shibuya-prtimes&utm_term=hm&utm_content=prtimes)

■アーティスト概要

岡本 レーナ

bonobo合同会社で着物アップサイクルアート事業「ikasu」を展開するアーティスト。 役目を終えた着物に新たな命を吹き込み、歴史や文様、持ち主の想いまでもアートとして甦らせることで、日本文化の美しさとサステナビリティを世界へ届ける第一人者です。

・アーティスト詳細はこちら(https://www.kimono-ikasu.com/ja-jp/pages/our-pholosophy)

注)QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

■sequence MIYASHITA PARK 概要

東京メトロ渋谷駅B1出口より徒歩約3分、渋谷の新たなランドマーク「MIYASHITA PARK」内に誕生したホテル。都市型公園と一体化した開放的なデザインが特長で、渋谷の中心にありながら緑と余白を感じる滞在を叶えます。公園とホテルを結ぶ「VALLEY PARK STAND」は、カフェでありラウンジであり、渋谷の新しいスタート地点。多様なタイプの客室を備え、定期的にイベントも開催。朝食ではフレッシュチーズや焼き立てパン、ベジタリアン対応のメインを揃え、心地よい一日の始まりを提案します。

・所在地：東京都渋谷区神宮前6-20-10 MIYASHITA PARK North

・客室数：240室

・チェックイン：チェックイン17時／チェックアウト14時

・参考料金：1泊27,000円～(2名1室利用時、税込、食事なし)

・公式サイト：https://www.sequencehotels.com/(https://www.sequencehotels.com/?utm_medium=other&utm_source=partner&utm_campaign=seq-shibuya-prtimes&utm_term=hm&utm_content=prtimes)

・公式アカウント：Instagram(@sequencemiyashitapark(https://www.instagram.com/sequence_miyashitapark/))

YouTube(【公式】sequence - YouTube(https://www.youtube.com/@sequence2020))

sequence MIYASHITA PARKから臨むホテルCAFE & LOUNGE「VALLEY PARK STAND」客室 キングルーム（37.3平方メートル ）

■「sequence」ブランドコンセプト

「sequence」は“やさしいつながり”という理念のもと、「SMART」 「OPEN」 「CULTURE」 を3つの軸に、ゲストに“自由な時間と、過ごし方”を提供します。

(1) SMART ： 気の利いた、心豊かになれる時間

・チェックイン17時/翌日14時チェックアウトで自由に過ごせる時間を拡張

・衛生管理につながる顔認証システムによるセルフチェックイン

・使い捨てを減らす取り組みとして再利用素材や脱プラスチック備品の積極的採用による地球環境への配慮

(2) OPEN ： 誰にでも開かれた空間

・屋外とつながる開放的なカフェやレストラン、共用空間

(3) CULTURE ： その街ならではの文化を楽しむ体験

・スタッフは心地よい距離感でゲストに寄り添い、滞在をサポート

・地域のクリエイターの感性に触れるアート展示やイベントの実施など