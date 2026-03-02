NPOへの寄付や支援にもっと安心を、「グッドギビングマーク」を新たに取得した３団体が誕生

公益財団法人日本非営利組織評価センター

企業や個人が安心して寄付・支援できる環境を整えることを目的に、非営利組織（以下NPO）を対象とした第三者認証制度「グッドギビングマーク」を提供する公益財団法人日本非営利組織評価センター（Japan Center for NPO Evaluation、以下 JCNE／所在地：東京都港区、理事長：佐藤 大吾）は、2026年3月2日（月）、新たに認証団体３団体を発表しました。これでグッドギビングマーク認証団体は、29団体になりました。

グッドギビングマークを新たに取得した認証団体（３団体）

■一般社団法人 ヒューマンハーバーそんとく塾（福岡県）

■認定特定非営利活動法人 CLACK（大阪府）

■特定非営利活動法人 DV対策センター（神奈川県）

認証団体一覧のデータベースはこちら：

https://goodgiving.jcne.or.jp/accreditted-organizations/

第三者機関が付与した認証マークで、寄付にもっと安心を

NPOの信頼性を可視化し、一目で分かるマークが「グッドギビングマーク」です。

グッドギビングマークは、JCNEが運営する第三者評価制度に基づき、寄付や支援を受ける団体として、団体の存在確認、ガバナンス、コンプライアンス、資金管理、情報公開などの観点から、一定の信頼性や透明性が確認され、すべての審査基準を満たしたNPOに付与されるマークです。

このマークがあることで、「企業や個人からの善意の資金を適切に管理・運用できる体制が整っているかどうか」を一目で確認できます。

グッドギビングマークを取得した認証団体は、寄付をしたい方や支援を検討している企業・市民の方が、安心して団体を選ぶための目印となります。

グッドギビングマーク認証取得団体のご紹介

一般社団法人 ヒューマンハーバーそんとく塾（福岡県）

活動分野

保健・医療・福祉、社会教育、子どもの健全育成

活動概要

日本財団や法務省等と協働しながら出所者・出院者を対象に住居・仕事・教育を提供し、再犯防止活動に取り組んでいる。特に教育では「人づくり」「仲間づくり」「社会づくり」を目的として独自のプログラムを使った授業、講座、研修、講演活動を行っており、「出所者・出院者」「生きづらさを抱えた方」「人材育成に悩む企業」などに対して「人としての成長」や「人間力の向上」につながる教育を提供し支援活動を行っている。

認証取得の団体メッセージ

これまで教育を柱とした再犯防止に取り組んできましたが、認証を頂いたことで、さらに生きづらさを抱えた方たちの再チャレンジにもつながるような社会貢献活動を推進していきたいと思います。

公式サイト

https://sontokujyuku.com/

認定特定非営利活動法人 CLACK（大阪府）

活動分野

社会教育、子どもの健全育成、情報化社会、科学技術の振興、職業能力・雇用機会

活動概要

CLACKは、「生まれ育った環境に関係なく、子どもが希望とワクワクを持てる社会」をビジョンに掲げ、世代を超えた貧困連鎖の解消を目指し活動している団体です。大阪・東京を拠点に、無償のデジタル教育やキャリア教育、デジタルを活用した居場所を提供し、様々な困難を抱える中高生の自走に向けた伴走支援に取り組んでおります。

認証取得の団体メッセージ

CLACKは、様々な困難を抱える中高生が”デジタルの学び”を通じて自ら未来を切り拓けるよう活動しています。いただいた認証を新たなスタートラインとし、今後も安心して応援・ご支援していただけるような組織づくりを行うとともに、ご寄付やご協力を通じて一人でも多くの子どもたちの可能性が開かれるよう、より一層邁進してまいります。

公式サイト

https://clack.ne.jp/

特定非営利活動法人 DV対策センター（神奈川県）

活動分野

保健・医療・福祉、人権・平和、男女共同参画社会、子どもの健全育成

活動概要

私たちは、DV.虐待を経験した子ども、若者、母子にシェルター及びステップハウスの提供のほか、食支援、学習支援、居場所支援はじめ、DV・虐待の連鎖を防ぐ活動まで、幅広い支援を提供しています。さらにエンパワメント講座や体験旅行を提供することで、該当者の価値観を広げ、自己肯定感や倫理観向上に寄与しています。

認証取得の団体メッセージ

この度、グッドギビングマークを取得させていただきました。今後も、当方は、DV・虐待等で苦しむ若者や母子、ひとり親世帯の子ども達等、多様な困難を抱えた方への支援を強化し継続していけるよう努めていきます。この活動は、ご賛同いただきました皆様からのご支援により成り立っております。今後とも多くの方と繋がり、活動の輪を広げていきたいと思います。

公式サイト

https://dvtaisaku.jp/

日本郵便、ロート製薬など企業・支援団体との連携が拡大

助成プログラムの審査やNPO支援サービスの利用において27社/団体が活用、66社/団体が制度に賛同～

2025年4月に始動した「グッドギビングマーク制度」は、企業や助成団体など多くのみなさまのご賛同をいただきながら、着実に広がりを見せています。

その中には、助成プログラムの審査やNPO支援サービスの利用において、申請団体のグッドギビングマーク認証の有無を確認し、認証団体に対して優遇措置を設けるなど、グッドギビングマーク制度を積極的に活用する取り組みも広がっています。

制度の趣旨に共感し、ともに信頼ある寄付・支援の環境づくりに取り組む活用団体27社/団体、賛同団体66社/団体となりました（2026年3月1日時点）。

私たちは、これらの団体と力を合わせながら、制度の改善とより良い社会の実現に向けて歩みを進めています。

グッドギビングマーク制度を支える活用・賛同団体のみなさまはこちら

https://goodgiving.jcne.or.jp/about/#supporters

活用団体 27社/団体

助成金

【審査加点】

助成の審査の際にグッドギビングマークの認証を加点ポイントとして優遇しています。

- 西武信用金庫- 公益財団法人日本ウェルビーイング財団

【審査参考】

助成の審査の際にグッドギビングマークの認証を参考情報として活用しています。

- 日本郵便株式会社- 公益財団法人三菱財団- 公益財団法人ヤマト福祉財団- NPO法人モバイル・コミュニケーション・ファンド- 公益財団法人キリン福祉財団- ソーシャルバンク・コミュニティ- NPO法人八王子市民活動協議会- 公益財団法人ふるさと島根定住財団- ロート製薬株式会社- 公益財団法人日本フィランソロピック財団- 一般社団法人ギビングフォワード- トランスコスモス株式会社- フィランソロピー・アドバイザーズ株式会社- 独立行政法人福祉医療機構 NPOリソースセンター

【採択条件】

助成採択団体に対して、グッドギビングマークの認証取得を必須としている、あるいは推奨しています。

- 公益財団法人日本財団- アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社- 公益財団法人ふるさと島根定住財団

NPO支援サービス

【優遇措置】

グッドギビング認証団体に対して、NPO支援サービスの利用料の割引等の優遇措置があります。

- コングラント（コングラント株式会社）- お宝エイド（TMコミュニケーションサービス株式会社）- キフフ、nuweb（リタワークス株式会社）

【マーク表示】

寄付サイト等のNPOを紹介するWebページやアプリで、グッドギビングマークを掲載しています。

賛同団体 66社/団体

- Yahoo!ネット募金（LINEヤフー株式会社）- For Good（株式会社ボーダレスジャパン）- OSUSO（株式会社USTUS）- 株式会社EMA- トリニティ・テクノロジー株式会社

企業や助成団体をはじめとする多くの団体が、グッドギビングマーク制度の趣旨に賛同してくださっています。

【賛同団体一覧（2026年3月1日時点）】

公益財団法人日本非営利組織評価センター（JCNE）について

公益財団法人日本非営利組織評価センター（JCNE）は、国内全地域・全分野を対象とした民間唯一のNPO評価認証機関です。2016年の設立以来、1,500件以上の団体を評価・認証し、その知見と経験を活かしてNPOのガバナンス強化を支援しています。2025年には「グッドギビングマーク制度」を開始し、基準を満たした団体に認証を付与。信頼の可視化と寄付・協働の促進を後押ししています。

【団体概要】

団体名：公益財団法人 日本非営利組織評価センター（Japan Center for NPO Evaluation/略称JCNE）

代表者：代表理事 佐藤 大吾

所在地：東京都港区虎ノ門1-11-2 日本財団第二ビル3階

設立：2016年4月

事業内容：非営利組織の評価・認証制度の運営、他

公式サイト：https://jcne.or.jp/

グッドギビングマーク特設サイト：https://goodgiving.jcne.or.jp/

【当件に関する取材のお問い合わせ先】

公益財団法人 日本非営利組織評価センター（JCNE）事務局

取材のお申し込み：https://goodgiving.jcne.or.jp/contact/

E-mailでのお問い合わせ：office@jcne.or.jp