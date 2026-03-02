満足度の高い『ホテル比較サイト』ランキング【トラベルコ】が3年連続6度目の総合1位「比較のしやすさ」で7年連続の1位に（オリコン顧客満足度(R)調査）

オリコン株式会社ホテル比較サイト イメージ画像 （写真ACより）

オリコン株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：小池 恒、略称：オリコン）は、グループ会社である株式会社oricon MEが、実際のサービス利用者を対象に第三者の立場で実施した『ホテル比較サイト』の顧客満足度調査の結果を、2026年3月2日（月）14時に「オリコン顧客満足度(R)」公式サイト内にて発表いたしました。

ランキングの結果は、下記の通りとなりました。

『ホテル比較サイト』総合ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

■【トラベルコ】が3年連続6度目の総合1位

「比較のしやすさ」で7年連続の1位

「検索のしやすさ」では4年連続の1位

■【トリバゴ】が総合2位

国内・海外別「海外ホテル」で2度目の1位

―ランキング構成― ■総合 ■評価項目別（全4項目）「サイト・アプリの使いやすさ」「検索のしやすさ」「検索結果の充実さ」「比較のしやすさ」■部門別 「国内・海外別」 「利用形態別」

『ホテル比較サイト』

過去1年以内に旅行情報比較サイトで、1泊以上の宿泊施設の情報を検索・比較した全国の18～84歳までの男女1,908人を対象としています。

■【トラベルコ】が3年連続6度目の総合1位

「比較のしやすさ」で7年連続の1位

今回の調査では【トラベルコ】が3年連続6度目※の総合1位を獲得しました。

（※2019～2020年、2022年、2024～2026年）

評価項目別では、全4項目中「サイト・アプリの使いやすさ」「検索のしやすさ」「検索結果の充実さ」「比較のしやすさ」の全項目で1位を獲得しました。

なかでも、「比較のしやすさ」は7年連続※、「検索のしやすさ」は4年連続の1位と、継続して高い評価を得ています。（※2021年は発表なし）

また、部門別ランキングでは国内・海外別「国内ホテル」で3年連続、利用形態別「アプリ」では5年連続の1位となっています。

～【トラベルコ】 利用者のクチコミ～

「販売されているサイトごとに料金が異なる場合、料金の比較が一括でできる（40代・女性）」

「目的地やホテル条件など詳細に絞り込みができて、検索しやすい（40代・女性）」

「泊まりたいホテルを予約する際、色々なサイトから1番安いサイトを見つけてくれる（50代・女性）」

また、当調査における「どの程度その企業のサービスを友人・知人に推奨したいか」の回答結果から算出した「他者推奨意向」では唯一の80%台を獲得しています。

総合2位には【トリバゴ】がランクイン。評価項目別では、全項目で2位と、国内・海外別「海外ホテル」で2度目※の1位を獲得しています。（※2023年、2026年）また、全評価項目で得点を上げており、なかでも「サイト・アプリの使いやすさ」「検索のしやすさ」で前回から+1.1pt得点を上げました。

つづいて総合3位には【トリップアドバイザー】がランクイン。利用形態別「アプリ」で2位を獲得しました。

～【トリバゴ】 利用者のクチコミ～

「ホテルの料金を比較した時に、ホテルの質の違いがよくわかり、選びやすかった（50代・女性/海外ホテル）」

「比較できる件数が多く、ホテル価格も他のサイトより格安（60代以上・男性/海外ホテル）」

「比較することでホテル毎の良いところ、悪いところが理解できた（60代以上・男性/海外ホテル）」

～【トリップアドバイザー】 利用者のクチコミ～

「宿泊施設の豊富さと観光名所の情報が多くあり、レストラン情報も探しやすくて利用しやすい（60代以上・女性/アプリ）」

「国内外のホテル掲載数が多い（40代・女性/アプリ）」

「部屋の種類やレビューがたくさん書かれていたため、参考になるものが多くあった（50代・女性/海外ホテル）」

つづいて総合4位には【スカイスキャナー】がランクイン。利用者からは情報の多さや比較のしやすさなどを評価する声が寄せられました。

～【スカイスキャナー】 利用者のクチコミ～

「多様な航空会社、ホテルの料金比較ができる（20代・女性/海外ホテル）」

「比較検討するのに情報量が多いので便利（40代・女性/海外ホテル）」

「価格差が明確に分かるので、選択しやすかった（50代・女性/海外ホテル/アプリ）」

《調査概要》

■ランキング発表日：2026/03/02 ■調査主体：株式会社oricon ME ■調査方法：インターネット調査

2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 ホテル比較サイト

■サンプル数：1,908人 ■規定人数：100人以上 ■調査企業（サービス）数：10

■調査期間：2025/10/17～2025/10/27

■定義：複数の旅行予約サイトの商品情報を横断的に検索・比較できる「旅行情報比較サイト」の内、宿泊施設の情報（1泊以上）を取り扱う「ホテル比較サイト」を運営する企業。

総合ランキング、及び評価項目別ランキングランクイン条件として、「国内ホテル」、「海外ホテル」どちらの情報も取り扱うサイトを対象とする。なお、国内・海外どちらか１つのみを扱う事業者については、部門別「国内ホテル・海外ホテル」のランクイン対象とする。

※キーワード（検索ワード）に対して、旅行予約サイトの商品情報を横断的に検索し、自社サイト内で結果を一括表示するサイト（メタサーチ型）をホテル比較サイトとする。

■調査対象者 性別：指定なし 年齢：18～84歳 地域：全国

条件：過去1年以内に、旅行情報比較サイトで、宿泊施設（1泊以上）の情報を検索・比較した人を対象とする。

なお出張等のビジネス目的での利用者も対象。

■URL: https://life.oricon.co.jp/rank-bargain-hotels-website/