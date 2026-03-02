【ホテルメトロポリタン】一品料理で堪能する福島の味「産地と技の饗宴 ふくしまフェア」を開催

日本ホテル株式会社

ホテルメトロポリタン（豊島区西池袋1-6-1 総支配人 伊藤 茂夫）では、2026年4月6日（月）よりJRグループ6社と福島県等が開催する「ふくしまデスティネーションキャンペーン」に連動し、ダイニング＆バー「オーヴェスト」にて福島県の食材を用いたメニューを提供する「産地と技の饗宴 ふくしまフェア」を開催いたします。豊かな自然、多様な気候、肥沃な大地の恵みをうけて育まれた魅力溢れる食材を使った一品料理をご提供いたします。料理に合わせた多彩なお酒とともに、地上100mからの景色を眺めながらくつろぎのひとときをお過ごしください。

■フェア名：「産地と技の饗宴 ふくしまフェア」

■場 所：25F ダイニング＆バー「オーヴェスト」

※オールデイダイニング「クロスダイン」、日本料理「花むさし」、

四季彩茶寮「旬香」など、他レストランでも同時開催

■期 間：2026年4月6日（月）～4月26日（日）

※毎週火曜日は休業日となります。

■時 間：

ランチ 11:30a.m.～3:00p.m.（ラストオーダー2:30p.m.）

ディナー＜月・水・木・日・祝日＞5:30p.m.～10:00p.m.（L.O.9:30p.m.）

＊セットメニューL.O.9:00p.m.

＜金・土・祝前日＞5:30p.m.～11:00p.m.（L.O.10:30p.m.）

＊セットメニューL.O.10:00p.m.

協力：福島県

「産地と技の饗宴 ふくしまフェア」おすすめ一品料理

公式WEBサイト :https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/ovest/menu/alacart_drink.html

福島県産野菜の具だくさんサラダ

\1,700

体に優しいハーブサラダに、福島県産の「低カリウムレタス」や「かぶ」「菜の花」「小松菜」「きゅうり」などの野菜を具だくさんに盛り合わせました。自家製の野菜すりおろしドレッシングでいただく、福島県の恵みを一皿に凝縮した彩り豊かなサラダです。

伊達鶏のグリルチキン ピーナッツソース

\2,500

地鶏の旨みと若鶏の柔らかさを兼ね備えた「伊達鶏」を香ばしく焼き上げ、しっとりとした肉質とコク深い味わいを閉じ込めました。ローストしたピーナッツをベースにマスタードを加え、まろやかな甘みと香ばしさ、酸味が調和したソースでお召し上がりください。

小名浜産 メヒカリのフリット

\2,000

骨まで柔らかく脂のりの良いメヒカリをサクッと揚げ、香ばしいフリットに仕上げました。

10種類のスパイスやハーブをブレンドしたケイジャンスパイス風味のほどよい辛みがメヒカリのやさしい旨みを引き立たせる、お酒にぴったりの一品です。

福島県産苺と会津べこ乳アイスクリームのパフェ \1,700

和の素材が織りなす、奥行きある味わいのパフェです。グラスの底には桃のソースを忍ばせ、抹茶のジョコンドとチョコレートクリームを重ねました。その上には梅ジャム入りの梅ワインゼリーと桜餡のムースでさっぱりとした味わいに。トップには福島県産苺とミルキーですっきりとした会津べこ乳アイスクリーム、抹茶のシガレットを飾りました。グラスの中で様々な味わいを楽しめる、飽きのこないパフェをぜひご堪能ください。

■25F ダイニング＆バー「オーヴェスト」

多彩なカクテルとオリジナリティあふれる料理が楽しめる大人の社交場。ランチタイムからバータイムまで、さまざまなシーンに合わせてご利用いただけます。最大８名様がご利用いただける、プライベート感のある落ち着いた個室もご用意しており、お酒を楽しむカウンター席の他、眺望を望む窓席やソファーブースなどでカジュアルに特別な時間をお過ごしいただけます。

営業時間：公式WEB サイトをご覧ください。

ダイニング＆バー「オーヴェスト」 :https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/ovest/index.html

