三井住友カード、Apple Storeオンラインで分割払い手数料無料プランをご利用＆エントリーいただくと抽選でVポイントがもらえる キャンペーンを開催中

三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下：三井住友カード）は、2026年3月2日（月）より対象の三井住友カードでエントリーし、期間中にApple Storeオンラインで分割払い手数料無料プランをご利用いただくと、最大10万円相当のVポイントが抽選で当たるキャンペーンを開催いたします。新学期・新年度準備のこの季節にぜひApple Storeオンラインで三井住友カードをご利用いただき、おトクにお買い物をお楽しみください！

三井住友カード株式会社

※キャンペーンの詳細は下記の「概要」をご覧ください。

＜キャンペーン概要＞

１．キャンペーン名称

Apple Storeオンラインで「分割手数料無料プラン」実施中。今なら、抽選で1等10万ポイントが当たる！

２．キャンペーン期間

2026年3月2日（月）～4月12日（日）

※「分割手数料無料プラン」はキャンペーン終了後も継続いたします。

３．対象カード

下記Visa・Mastercardブランドのクレジットカードをお持ちの個人会員さまが対象です。

三井住友カード（NL）

三井住友カード ゴールド（NL）

三井住友カード プラチナプリファード

※（NL）は、カードにカード番号・有効期限・セキュリティコードが印字されていないナンバーレスカードです。

※Olive・法人カード（ビジネスオーナーズ）など、上記のカード以外は対象となりません。

※家族カードも対象となります。

４．対象のご利用

Apple Storeオンライン

※お近くのApple Store、Apple Store Appでのご利用は対象となりません。

■条件

（１）対象の三井住友カードでエントリー

（２）Apple Storeオンラインにて対象カードで3万円（税込）以上の商品を分割払い（3回～24回払い）でお支払い

※Apple Storeオンラインでは、3万円（税込）以上の購入で分割払いがご利用いただけます。

※1回払いのお買い物をあとから分割払いへ変更した場合は、当キャンペーンの対象となりません。

５．特典

条件（１）・（２）を達成した方にVポイントをプレゼント

1等：100,000ポイント×10名

2等：10,000ポイント×100名

3等：もれなく100ポイント

6. キャンペーンページURL

https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/26/cardinfo7224502.jsp?dk=sp_083_0023125

三井住友カードは、キャッシュレス決済推進の一環として「Have a good Cashless.」をキーメッセージに掲げ、「キャッシュレス決済の利便性」と「決済を通してお買物を楽しんでいただくこと」を多くのお客さまに体感していただけるよう努めてまいります。