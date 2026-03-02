建設機械オンラインレンタルサービス「KenkiGo」を展開する株式会社ケンキゴーが、SEO記事作成サービス『AI編集長』を導入！建設業界での初事例

株式会社viviane

株式会社viviane（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田辺大樹）が運営・開発する、SEO記事作成のAI BPOサービスである「AI編集長」が、建設機械のオンラインレンタルサービス「KenkiGo」を開発・運営する株式会社ケンキゴー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：額賀 勝輝）に導入されたことをお知らせします。

建設業界への「AI編集長」の導入は、これが初となります。

株式会社ケンキゴー 代表取締役 額賀 勝輝様からのコメント

AI編集長導入の背景

近年、建設業界におけるDX化が急務となる中、KenkiGoは「建機レンタルを、誰でも自由に、手軽に。」というビジョンのもと、個人や創業期の企業様でも利用しやすい、Web完結のレンタルサービスを展開してまいりました。

その一方で、建機レンタルに不慣れなお客様からは「どの建機を選べばいいかわからない」「用途に合った使い方が知りたい」といった声が多く寄せられていることが分かってきました。

こうしたお客様に向けた情報を発信するメディアを立ち上げたいと考えていた中で、どうやって体制を構築するかが課題となっていました。

そこで、記事制作の工数を大幅に削減できる「AI編集長」の導入を決定いたしました。

AI編集長への期待

本導入により、従来は人の手で行っていた「構成作成」「執筆」「入稿作業」といったオペレーション業務の大部分をAIに任せることが可能となります。

これにより、編集担当者は記事の最終確認や、より戦略的なマーケティング施策の立案といった付加価値の高い事業開発に集中できるようになります。

結果として、オウンドメディアの成長を加速させることを期待しています。

KenkiGoは今後も、テクノロジーを駆使して建機レンタルのハードルを下げ、建機の稼働率の向上、安心・安全な国づくりに貢献してまいります。

KenkiGoとは

KenkiGoは、建設現場で必要な建機をオンラインで簡単に手配できるサービスです。在庫確認から見積もり、注文確定までをオンラインでスムーズに完結できます。

サービスページ: https://kenki-go.com

KenkiGo MAGAZINEについて

「KenkiGo MAGAZINE」は、「建機と現場をつなぐ」をコンセプトに掲げた建機業界特化のWebメディアです。AI編集長によって生成された記事を中心に、建設機械の選び方・活用法から現場の実践情報まで、建機を探している方に役立つコンテンツを発信しています。

URL: https://kenki-go.com/media/

AI編集長とは

AI編集長は、高品質なSEO記事作成を安価に提供するAI BPO事業です。

当社が自社メディア運営を通じて蓄積してきた編集・SEOノウハウを反映し、検索意図に沿った高品質なSEO記事を短時間で制作することができます。手間のかかる作業をまるっとお任せできることが特徴となっています。

サービスページ: https://www.ai-henshucho.jp/

株式会社vivianeについて

AIネイティブなサービスの企画・開発・運営を行うAIスタートアップ。

会社名：株式会社viviane

本社所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-23-4 桑野ビル2階

代表取締役：田辺大樹

設立：2012年3月14日

URL： https://viviane.jp