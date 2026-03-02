【3/13(金)・14(土)】東京・神戸でホワイトデー限定ドローンショー「WHITE DAY DRONE SHOW SIGNAL」同日開催！

株式会社ドローンショー・ジャパン東京・神戸同日開催！ホワイトデー限定ドローンショー「WHITE DAY DRONE SHOW SIGNAL」

ホワイトデーの夜、東京と神戸それぞれの夜空が愛のシグナルで満たされる--。2026年3月13日(金)・14日(土)の2日間、株式会社ドローンショー・ジャパン（石川県金沢市、代表取締役：山本 雄貴）主催によるホワイトデー限定ドローンショー「WHITE DAY DRONE SHOW SIGNAL（ホワイトデー・ドローンショー・シグナル）」を、東京・神戸の両都市にて同日開催！！両会場とも観覧無料にてお楽しみいただけます。

【東京公演】

WHITE DAY DRONE SHOW SIGNAL by TOKYO Night Canvas

東京公演のご観覧について

- タイトルWHITE DAY DRONE SHOW SIGNAL by TOKYO Night Canvas（ホワイトデー・ドローンショー・シグナル・バイ・トウキョウ・ナイト・キャンバス）- 開催日時2026年3月13日(金)・14日(土) 20:00～20:15（予定）※雨天・強風等により実施時間の変更、または中止になる可能性があります。予めご了承下さい。- ドローンショースカイエリアヤマタネ 深川営業所上空（深川営業所：東京都江東区越中島一丁目）※ヤマタネ 深川営業所でご観覧はできません。- 主催株式会社ドローンショー・ジャパン- 特別協賛玉川衛材株式会社 https://www.tamagawa-eizai.co.jp/- 協力株式会社ヤマタネ https://www.yamatane.co.jp/- 特設ウェブサイトhttps://droneshow.co.jp/wd2026_ds/

ドローンショーはヤマタネ 深川営業所の上空にて展開。隅田川方面に向けて繰り広げられます。

観覧場所は設けておりませんので、近隣にてドローンショースカイエリアをご覧ください。

※ヤマタネ 深川営業所でご観覧はできません。

※大島川水門テラス連絡橋から越中島公園を含む川沿いは、視角の関係上、観覧には適しておりません。

東京公演では、ドローンショーのBGMをスマホでお楽しみいただけます！

【ドローンショーBGMの楽しみ方】

・配信時間

ドローンショー開催日の20:00～20:15頃の終了まで

・視聴方法

１.イヤフォンをご用意 ※視聴にはイヤフォン推奨です。

２.こちら(https://cheerphone.fm/audience?team=86b6a8b4-4a93-42d0-bb30-ea7a4a6a5bdd&room=6f093af5-7e48-471d-b853-c8896928a477)からアクセス

３.「配信チャネル一覧」の「#WhiteDayDsS_Tokyo」をタップ

４.視聴をお楽しみください！

※ アプリのインストールは必要ありません。

※ 視聴にはインターネット環境が必要です。

※ 配信はCHEERPHONEのサービスを利用しております。

※ 神戸公演ではご利用いただけません。

■ 東京開催について

ドローンショー・ジャパンとヤマタネによるドローンショーは、2025年12月に開催した「ヤマタネ × DRONE SHOW JAPAN・Xmas Night Canvas」に続く第二弾となります。深川の夜空をキャンバスに見立て、ドローンが描く光の芸術で、ホワイトデーの特別な夜を演出いたします。

第二弾を迎えたヤマタネスカイエリアでのドローンショーは、2026年中に計10回のドローンショーを実施予定です。 今後の開催日程および内容は、決定次第お知らせいたします。

【神戸公演】

WHITE DAY DRONE SHOW SIGNAL by KOBE Night Canvas

神戸公演では、CODY CLUB のプレイと共にドローンショーをお楽しみいただけます！

- タイトルWHITE DAY DRONE SHOW SIGNAL by KOBE Night Canvas（ホワイトデー・ドローンショー・シグナル・バイ・コウベ・ナイト・キャンバス）- 開催日時2026年3月13日(金)・14日(土) 19:00～19:15（予定）※雨天・強風等により実施時間の変更、または中止になる可能性があります。予めご了承下さい。- 観覧エリアメリケンパーク（兵庫県神戸市中央区波止場町2(https://maps.app.goo.gl/7891QR7dwBgzhgoRA)）- 主催株式会社ドローンショー・ジャパン- 後援神戸市- 特別協賛玉川衛材株式会社 https://www.tamagawa-eizai.co.jp/- 特設ウェブサイトhttps://droneshow.co.jp/wd2026_ds/CODY CLUB

グローバルに活躍するDJ/Producer。独自の感性と先進的なサウンドデザインを融合し、圧倒的な没入感を提供。国内外のフェスで実績を重ね、ジャンルを超えたコラボや配信を通じ常に革新的な音を創出する。次世代を担うアーティストとして、ダンスミュージックシーンを牽引し続ける注目の存在だ。

https://www.instagram.com/cody.1222/(https://www.instagram.com/cody.1222/)

※東京公演は CODY CLUB の出演はありません。

株式会社ドローンショー・ジャパン 概要

特設ウェブサイト https://droneshow.co.jp/wd2026_ds/

株式会社ドローンショー・ジャパンは、ドローンを用いた航空ショーを国内で最も早く取り入れ事業化。ジャパンアニメ＆キャラクターのドローンショーフェスティバル「STARDANCE in 横浜・八景島シーパラダイス」や、大阪・関西万博開幕前のPRドローンショー、サッカー、野球、バスケなどのプロスポーツが主催するイベントとのコラボレーションなど、400回を超える実績を持ちます。

国産唯一のドローンショー専用機体『DSJ MODEL-X(https://droneshow.co.jp/dsj-model-x/)』※も自社開発する国内最大手のドローンショー企業です。

※ 2026年2月ドローンショー・ジャパン調べ

- 会社名株式会社ドローンショー・ジャパン- 代表代表取締役 山本 雄貴- 設立2020年4月1日- 事業内容ドローンショー専用機体『DSJ MODEL-X』開発・製造／ドローンショー事業／ドローンライト広告事業- 所在地＜石川本社＞石川県金沢市駅西本町1-6-8 ドローンショービル＜東京本社＞東京都港区芝浦3-3-6 東京科学大学キャンパス・イノベーションセンターINDEST 4F- Webhttps://droneshow.co.jp/- SNSドローンショー・ジャパン公式SNSでは、最新イベント情報、臨場感溢れるドローンショーのライブ配信などをお届け！業界最先端の情報もリアルタイムで発信します！ぜひフォローして、驚きと感動のエンターテイメントの世界へ飛び込もう！DSJ TikTok :https://www.tiktok.com/@droneshow.jpDSJ X :https://x.com/droneshowjpDSJ Instagram :https://www.instagram.com/droneshowjp/DSJ YouTube :https://www.youtube.com/@droneshowjpDSJ Facebook :https://www.facebook.com/droneshowjp