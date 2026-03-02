健康志向と満足度の高いお寿司体験を両立！一食でたんぱく質約30gの摂取が見込めるたんぱく質が豊富なネタを盛り込んだ新商品 『たんぱく30』2026年3月2日（月）～販売開始

株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス

株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：江見 朗）は、グループ企業が展開する、宅配寿司「すし上等」（以下、「すし上等」）において、新年度や新生活に向け、健康志向と満足度の高いお寿司体験が両立できる、一食で約30gのたんぱく質摂取が見込める新商品『たんぱく30』を2026年3月2日（月）より販売いたします。

※商品販売ページ：https://www.sushijoto.jp/

■高まる「たんぱく質摂取＆糖質低減」ニーズに対応した寿司桶を開発

健康志向の高まりとともに、ボディメイクや栄養意識による「たんぱく質摂取・低糖質」な食事の需要は年々拡大しています。特に3～4月は、進学・就職・異動などで生活リズムが変わり、食事を見直したり、ボディメイクに挑戦したりする“心機一転”のタイミングでもあります。

また、お寿司はシャリ（ご飯）の割合が多く、糖質が気になるという声も一般的にある中で、「すし上等」では、新年度や新生活のスタートで食生活を整えたい方が無理なく続けられる選択肢の一つとして、お寿司本来の「魚介とシャリのおいしさ」を楽しみながら、無理なく栄養意識をサポートできる商品として『たんぱく30』を開発しました。

『たんぱく30』1,690円（税込）

■罪悪感なくおいしいお寿司を！『たんぱく30』のこだわり

マグロ、サーモン、エビ、玉子など、たんぱく質が豊富なネタを厳選して11貫を盛り込みました。一食完食することで、成人の一食あたりのたんぱく質摂取目安量（約20～25g）を満たす約30gのたんぱく質が摂取できる見込みです。

また、シャリは通常よりも小さく提供（通常に比べて約2/3の大きさ）することで、満足感はそのままに糖質を抑えました。「お寿司は食べたいけれど、糖質が気になる」という方にも、罪悪感なくお召し上がりいただけます。

（当商品以外でもシャリ小さめでの提供は可能です。）

左：シャリ標準 右：シャリ小さめ

「すし上等」は、食卓へ笑顔を届ける宅配寿司サービスとして、これからもお客様が注文しやすく、楽しんでお食事していただけるようなサービスを提供していきます。

【商品概要】

・『たんぱく30』 1,690円（税込）

商品内容：マグロ２貫・イカ・サーモン２貫・生エビ・エビ・玉子・づけマグロ・炙りサーモン・ネギトロ軍艦

お届け開始日：2026年3月2日（月）～

※地域により商品内容が異なります。

商品についてのお問い合わせ先：ライドオンエクスプレスお客様相談室 0120-594-096

【「すし上等」について】

宅配寿司「すし上等」は、美味しさ、楽しさ、お値打ちさ、の三拍子揃った「銀のさら」のカジュアルブランドです。「銀のさら」の美味しさをそのまま継承し、そのノウハウやスケールメリットを最大限生かしたリーズナブルな価格で日常使いにぴったりなブランドです。桶、丼、うどん、サイドメニュー、寿司おにぎり、セット商品、スイーツなどのバラエティに富んだラインナップからお選びいただけます。

「すし上等」公式WEBサイト：https://www.sushijoto.jp/

【株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス 概要】

法人名：株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス

代表：代表取締役社長 江見 朗

所在地：〒108-6317東京都港区三田3-5-27 住友不動産東京三田サウスタワー17階

電話：03-5444-3850

設立：2001年7月31日

事業内容：フードデリバリーチェーンの経営管理業務

ホームページ：http://www.rideonexpresshd.co.jp/