エキナカ商業施設「エキュート」春のイベント情報　「さくら」フェアを順次開催

株式会社JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニー（本社：東京都渋谷区、カンパニー長：白田 義彰）が運営するエキナカ商業施設「エキュート」では、2026年3月2日(月)のエキュート立川を皮切りに、日暮里・上野・大宮/大宮 ノース・品川の各施設において、桜シーズンに合わせたフェアを順次開催いたします。

今年は、開業15周年を迎えるエキュート上野の音楽＆アートライブをはじめ、日暮里では春の街歩きをサポートする「よりみちまっぷ」など、駅を起点に桜のシーズンを楽しめる仕掛けが充実しています。こうした体験に加え、各施設では、お花見や春を満喫するスイーツやお弁当・ベーカリー・ドリンクなど、春限定のグルメを多数展開。大宮/大宮 ノースでは昼と夜、それぞれのお花見シーンに合わせたグルメ、立川では春をまとうネイルまで、エキナカならではの多彩なラインアップで、特別な春のひとときを演出します。

エキュート各店 「さくら」フェア詳細

【エキュート各施設のフェア名・開催期間】- エキュート立川「さくらさくら」：3月2日(月)～3月31日(火)- エキュート日暮里「さあ、さくらのまちへ」：3月4日(水)～4月5日(日)- エキュート上野「さあ、さくらのまちへ‐結‐」：3月16日(月)～4月5日(日)- エキュート大宮/大宮 ノース「春らんまん～桜を宴ジョイ～」：3月16日(月)～4月5日(日)- エキュート品川「さくらさくら」：3月23日(月)～4月5日(日)

エキュート上野 「さあ、さくらのまちへ-結-」

期間：3月16日(月)～4月5日(日)

桜の名所で、春や大切な人との「縁（えん）を結ぶ」「実を結ぶ」「味を結ぶ」。

桜の名所「上野恩賜公園」の玄関口のひとつであるJR上野駅。エキュート上野は2026年3月に開業15周年を迎えるにあたり、今年は「結」をテーマに、特別なラインアップをご用意しました。 お花見にもぴったりな春を感じるスイーツやドリンクとの出会いを通して、上野の春と心がつながる心地よい時間をお楽しみください。

【注目商品】

NEW エキュート上野限定 季節限定

みたらしチュロ 1本 420円／アヴァン（エキュート上野）みたらしチュロ 1本 420円／アヴァン（エキュート上野）

米粉を使ったもちもち食感のチュロス「もちチュロ」を、みたらし団子から着想を得た和風仕立てに。グルテンフリーで仕上げたオリジナルみたらしタレは、甘みと塩味のバランスにこだわりました。シンプルながらも奥行きのある味わいを楽しめます。

NEW エキュート上野限定 季節限定 2025年4月オープン

桜餅のフィナンシェ 1個 450円／フリアンズギャラリー（エキュート上野）桜餅のフィナンシェ 1個 450円／フリアンズギャラリー（エキュート上野）

桜の葉ともち粉を使用し、桜餅の味わいを表現しました。まるでお餅のようなやさしい甘さと、桜の香りがふわりと広がる春限定のフィナンシェです。

NEW 季節限定 2025年11月オープン

桜グレーズ 1個 421円／ドーナツもり（エキュート上野）桜グレーズ 1個 421円／ドーナツもり（エキュート上野）

ドーナツもりで毎年春にご好評いただいている、人気商品の桜グレーズ。当店人気のオリジナルグレーズをベースに、桜の塩漬けをトッピングしました。ドーナツでありながら、和菓子の風味が香る春にぴったりの逸品です。

NEW 季節限定 2025年11月オープン

さくらあん 1個 450円／福ベーグル（エキュート上野）さくらあん 1個 450円／福ベーグル（エキュート上野）

国内産の白いんげん豆と桜の葉を練り込んだ餡をプレーンな生地で包み込み、焼き上げました。ひと口頬張れば、桜の香りが口いっぱいに広がる豊かな味わいをお楽しみください。

NEW 季節限定 2025年4月オープン

さくらソーダ 1個 800円／コーヒー＆バー ジーニー クラマエ（エキュート上野）さくらソーダ 1個 800円／コーヒー＆バー ジーニー クラマエ（エキュート上野）

さくらシロップを使った、ほんのりピンク色のぷるぷるゼリーに、アクセントとして桜の塩漬けを添えました。シュワっと爽やかなソーダを注げば、甘さ・塩味・炭酸がバランスよく広がります。ゼリーのぷるぷる感、桜の食感、炭酸のシュワシュワ――いろんな食感が楽しい、見ても楽しい、飲んでも楽しい、春だけのくまボトルドリンクです。

NEW 季節限定 2025年4月オープン

桜とピスタチオパウンドケーキ 1個 450円／レイン（エキュート上野）桜とピスタチオパウンドケーキ 1個 450円／レイン（エキュート上野）

桜の風味が程よく香るしっとりとした生地に、中にもトッピングにも贅沢に使用したピスタチオのカリッとした食感とコクが心地よいアクセントを添えます。さらに、ホワイトチョコのアイシングが桜の香りを引き立てる、自分へのご褒美や、贈り物にふさわしい春を感じさせる逸品です。

NEW 季節限定

SAKURA満開ボックス 6個入 3,300円／ベラズカップケーキ（エキュート上野：イベントスペース「嬉々」）SAKURA満開ボックス 6個入 3,300円／ベラズカップケーキ（エキュート上野：イベントスペース「嬉々」）

ふんわりと焼き上げたバニラカップケーキに、白やピンク色の口どけのよいバタークリームと、桜の花びらのチョコレートをのせた、お花見や春のパーティーにぴったりのカップケーキ。見ても食べても楽しい、この時期限定のスイーツです。

※出店期間：3/16～3/29

NEW 季節限定 2025年11月リニューアルオープン

春のおすすめパック テイクアウト 799円 イートイン 814円／サンドイッチハウス メルヘン（エキュート上野）春のおすすめパック テイクアウト 799円 イートイン 814円／サンドイッチハウス メルヘン（エキュート上野）

ロースカツは、ジューシーな豚ロースをサクッと揚げた食べ応えのある味わい。ハムサンドは旨み広がる熟成ハムの定番サンド。菜の花サンドは、ほろ苦さが春を感じさせる一品。桜あん苺サンドは、桜の香りと苺の甘酸っぱさが楽しめるデザートサンド。4種類が楽しめる春のおすすめ商品です。

【15周年と春を祝う特別企画。ミュージック・アートLIVEと、お得な「花みくじ」を開催】

（1） LIVE×MUSIC

国内最大級のクラシック音楽の祭典「東京・春・音楽祭」とJR上野駅の連携企画として、桜の街の音楽会による無料ミニコンサートを開催。春の訪れを祝う心地よい音色が館内に響きます。

また、3月28日(土)にも、100人のお客さまと一緒に音楽を演奏する1日限りのオーケストラを入谷改札外「パンダ橋」にて開催。詳細はJRE MALLチケットをご確認ください。

■開催日・場所

・3月23日(月)13時～ とまり木（イベント広場）

・3月25日(水)13時～ 改札内3階コンコース ※公園改札から直進した9・10番線エスカレータ付近

（2）LIVE×ART

JR上野駅 公園改札内「Yamanote Line Museum上野駅公園口」で過去4回行った、

NiJi＄uKe(ニジスケ)氏によるライブペインティングを、ご好評につきエキュート上野でも開催！会場では、原画やオリジナルグッズの販売も行います。

■開催日

3月28日(土)・29日(日) 各日10時～20時 とまり木（イベント広場）

＜サイン付＞歴代"キャンバス破片”プレゼント

ライブペインティング会場（とまり木）では、JR上野駅構内で飾られていた歴代壁画の"キャンバス断片"を、数量限定でプレゼント。1点ずつ異なる、世界にひとつだけのアートピースです。



■条件

とまり木にて5,000円以上お買い上げ

※絵柄はお選びいただけません

※なくなり次第終了

＜エキュート上野限定＞

NiJi＄uKe ART GALLERY TOTE【全4種】500円／上野ランド

愛らしいパンダのイラスト、ミューラルアートで実際に描かれたライブペインティングのイラストがトートバッグになってカプセルトイで販売中。

※なくなり次第終了

■NiJi＄uKe（土居 虹亮）氏

2010年から本格的にアーティスト活動を開始。全国の百貨店・ギャラリーでの展示や、ライブペイント、壁画制作など幅広く活動し、台湾やアメリカなど海外展開も経験。動物たちの純粋さやシンボル的イメージの力を借りて、カラフルな独自の世界観と感情の表現を目指している。

（3）「花みくじ」

Suicaをタッチすると、その場で運勢が占える「花みくじ」を設置します。

JRE MALLオーダーや店頭にてご利用いただけるお得なクーポンが抽選で当たります。

■期間・場所

3月16日(月)～4月5日(日) 各日10時～21時 とまり木（イベント広場）

エキュート日暮里 「さあ、さくらのまちへ」

期間：3月4日(水)～4月5日(日)

桜舞う「日暮里のまち」を歩こう。

桜の名所として知られる「谷中霊園」のさくら通りから「上野恩賜公園」まで、スイーツやお弁当、人気の「よりみちまっぷ」を手にお花見散歩に出かけてみませんか？

【注目商品】

季節限定

桜のオムレット 1個 400円／ランメイシャ スイーツ ファクトリー（エキュート日暮里）桜のオムレット 1個 400円／ランメイシャ スイーツ ファクトリー（エキュート日暮里）

粉をほとんど使わず、卵の優しい風味を生かして焼き上げた、ふんわり軽やかな生地に、特製の桜ペーストを加えたムースリーヌをたっぷり詰めました。やさしい甘さの中にほのかに感じる塩味が桜の香りを引き立て、上にのせたピスタチオがアクセント。春らしい彩りと味わいを楽しめる、上品でやさしい味わいのオムレットです。

※エキュート大宮でも販売

季節限定

道明寺 1個 200円／錦糸町 白樺（エキュート日暮里）道明寺 1個 200円／錦糸町 白樺（エキュート日暮里）

関東風のさくら餅「道明寺」。塩漬けの桜の葉とともに、春の訪れを感じる和菓子です。一つひとつ職人が手で丁寧に仕上げた「錦糸町 白樺」の道明寺を、ぜひご賞味ください。

※1日40個限定

季節限定

季節弁当「春」 1食 1,780円／てとて（エキュート日暮里）季節弁当「春」 1食 1,780円／てとて（エキュート日暮里）

桜の花びらを混ぜ合わせたちらしご飯と、桜えびの炊き込みご飯の2種類のご飯で、春らしい彩りをお楽しみいただけるお弁当です。旬の鰆の西京焼や桜餅など、春を感じるおかずを詰め合わせた、行楽のお供にもぴったりの一品です。

※エキュート大宮・品川・立川でも販売

【大人気の「よりみちまっぷ」に新バージョン登場＆期間延長！】

日暮里のまちをお花見散歩するには、現在販売中の「よりみちまっぷ」がおすすめ。

販売開始から4か月で約3500枚ご利用いただいている大人気のマップです。

そんな「よりみちまっぷ」に、春夏向けの新バージョンが登場！販売中の「デイまっぷ」・「イブニングまっぷ」各4種に、それぞれ新たに1種類ずつが加わります。

また、好評につき販売期間を3月末から7月末まで延長いたします。



■新まっぷ販売：4月14日(火)～

■「よりみちまっぷ」販売期間：～7月31日(金)予定



※4月1日(水)～13日(月)の期間は、リニューアルにつき一時販売休止



＜「よりみちまっぷ」とは＞

ゆきさきは運まかせなお散歩ルートマップ。昼と夜の日暮里界隈のおすすめルートマップ8種をカプセルトイ（100円／回）で販売中です。寄り道をして「偶然の出会い」を楽しむことができ、ゴールには「ちょっといいこと」が待っています。

詳細を見る :https://www.ecute.jp/nippori/campaign/3961

エキュート大宮／大宮 ノース 「春らんまん～桜を宴ジョイ～」

期間：3月16日(月)～4月5日(日)

大宮公園へ。昼のピクニックと夜桜×お酒、二つの楽しみを提案。

昼は青空の下で食べたいスイーツやベーカリー、夜は幻想的な夜桜を愛でながらお酒と楽しむメニューなど、シーンに合わせて春の味覚をご用意しました。県内屈指の桜スポットでのお花見をお楽しみください。

【注目商品】

NEW エキュート上野限定 季節限定 2025年10月オープン

あずき桜餅クリーム 1個 670円／赤坂おぎ乃 和甘（エキュート大宮）あずき桜餅クリーム 1個 670円／赤坂おぎ乃 和甘（エキュート大宮）

桜花と桜葉の塩漬けを使用した甘塩っぱい桜クリームに、北海道十勝産あずきとやわらかなお餅を重ねて包みました。まるで桜餅のような味わいが広がる、春限定の生どらやきです。

季節限定

桜のラピスラズリ 1個 750円／氷川の杜YAKUMO（エキュート大宮）桜のラピスラズリ 1個 750円／氷川の杜YAKUMO（エキュート大宮）

期間限定の桜色が印象的なラピスラズリ。美しいチョコレートの周りにも桜の花びらをあしらいました。中身はフルーティなレアチーズです。

※1日30個限定

季節限定

桜もちベーグル 1個 333円／BAGEL＆BAGEL my style plus（エキュート大宮）桜もちベーグル 1個 333円／BAGEL＆BAGEL my style plus（エキュート大宮）

しっとり、もちもちの桜ベーグルに、もちフィリングと桜あんを包み込み、桜花の塩漬けをトッピングした、春だけの特別なベーグルです。

※1日24個限定

季節限定

桜の瞬き（またたき）ショコリキサー テイクアウト レギュラー 830円、ラージ 940円、ホット 730円／ゴディバカフェ（エキュート大宮）桜の瞬き（またたき）ショコリキサー テイクアウト レギュラー 830円、ラージ 940円、ホット 730円／ゴディバカフェ（エキュート大宮）

ひらりと瞬く桜の花びらをイメージした、春限定のショコリキサー。なめらかなチョコレートドリンクの中には、ぷるんと輝く”さくらゼリー”が舞い、口に運ぶたびに春の香りと食感がそっと花開きます。仕上げにはホイップクリームの上に、白とピンクの花びらのようなシェイブチョコレートをふんわりと。一瞬の美しさを味わう、可憐な春の一杯です。

※イートインは価格が変わります

季節限定

桜いなり 1個 270円／いなりすし専門店 豆狸（エキュート大宮）桜いなり 1個 270円／いなりすし専門店 豆狸（エキュート大宮）

桜色のかわいいおいなりさん。香ばしい桜海老と桜の塩漬けをのせました。目でも舌でも桜をお楽しみください。

※エキュート上野でも販売

季節限定 2025年リニューアルオープン

さくらのワイン 500ml 1,980円／フードステージ キタノ フォア（エキュート大宮）さくらのワイン 500ml 1,980円／フードステージ キタノ フォア（エキュート大宮）

ロゼワインに八重桜の花を浸した香りのあるフルーティーな甘口のワインです。

国産の食用八重桜を使用しています。

※数量限定

エキュート立川「さくらさくら」

期間：3月2日(月)～3月31日(火)

国営昭和記念公園へ。桜の香りと彩りを持ち寄って、全身でお花見を楽しもう。

春を存分に味わう桜フレーバーのスイーツやお花見にもぴったりなドリンク、お弁当が勢揃い。さらに、指先から春を演出する「さくらネイル」もご提案。見て、食べて、まとって、春をトータルに満喫していただけます。

【注目商品】

エキュート立川限定 季節限定

いちご桜モンブラン1ピース テイクアウト 1,880円、イートイン 1,900円／果実園リーベル（エキュート立川）いちご桜モンブラン 1ピース テイクアウト 1,880円、イートイン 1,900円／果実園リーベル（エキュート立川）

ほんのり桜香るクリームに和栗と苺をふんだんに閉じ込めた心ときめく春色モンブラン。ぜひこの時期ならではの季節感をお楽しみください。イートインでご利用のお客さまには、特別に桜茶をお付けしてご提供いたします。

エキュート立川限定 季節限定

さくら抹茶ラテ １杯 740円／お茶漬け 茶 甘味 山本山（エキュート立川）さくら抹茶ラテ １杯 740円／お茶漬け 茶 甘味 山本山（エキュート立川）

香り高い抹茶のほろ苦さに、桜のやさしい甘みと華やかな香りを重ねた贅沢な一杯です。いちごピューレに桜葉や桜シロップを合わせた「自家製さくらピューレ」を牛乳と合わせ、その上から濃厚な抹茶と、ふんわりとしたさくらホイップを重ねました。 素材が織りなす春のハーモニーをお楽しみください。

季節限定

桜とベリーのガトー 1本 2,160円／ラ ブティック テラコヤ（エキュート立川）桜とベリーのガトー 1本 2,160円／ラ ブティック テラコヤ（エキュート立川）

TERAKOYAから、春の訪れを感じさせるプレミアムガトーが登場。チェリーと苺を贅沢に使用し、仕上げに桜のリキュールをたっぷり染み込ませました。桜の華やかな香りとベリーの甘酸っぱさが重なる、しっとり濃厚な春の傑作です。

季節限定

春の行楽弁当 1折 1,080円／おさかな処 築地 奈可嶋（エキュート立川）春の行楽弁当 1折 1,080円／おさかな処 築地 奈可嶋（エキュート立川）

旬の筍を炊き込んだ香り高いごはんに、芳醇な西京味噌で丁寧に焼き上げた青森県産のふっくらなサーモンを合わせました。まろやかな味噌の甘みがサーモンの脂を引き立て、筍の素朴な味わいと相性抜群です。お魚処ならではの目利きが光る、春の恵みを詰め込んだ贅沢な一折です。

季節限定

おべんとう春 1折 900円／崎陽軒（エキュート立川）おべんとう春 1折 900円／崎陽軒（エキュート立川）

筍の炊き込みご飯に桜の花の塩漬けと山セリを添え、鶏の青海苔唐揚げや伝統のシウマイを贅沢に盛り込んだ、春の訪れを五感で楽しむ小ぶりなお弁当です。

菜の花や筍の姫皮の和え物、花形豆腐しんじょに加え、抹茶あんの葛まんじゅうまで、旬の食材と季節の彩りを一口ずつ多彩に詰め合わせました。

季節限定

さくらネイル 左右対称 10,450円～／ダッシングディバ（エキュート立川）さくらネイル 左右対称 10,450円～／ダッシングディバ（エキュート立川）

満開になった桜や花びらが舞うようなデザインで指先から春の訪れを演出します。

