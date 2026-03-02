満足度の高い『エステサロン』ランキング┃フェイシャルエステは【シャンソン化粧品特約店／CEサロン】が初の総合1位、ボディエステは【エステティックTBC】が3年連続で総合1位（オリコン顧客満足度調査）

オリコン株式会社

オリコン株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：小池 恒、略称：オリコン）は、グループ会社である株式会社oricon MEが、実際のサービス利用者を対象に第三者の立場で実施した『エステサロン（フェイシャルエステ／ボディエステ）』の顧客満足度調査の結果を、2026年3月2日（月）14時に「オリコン顧客満足度(R)」公式サイト内にて発表いたしました。

『エステサロン』総合ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

《TOPICS》

『フェイシャルエステ』

■【シャンソン化粧品特約店／CEサロン】が初の総合1位

評価項目別において、「利用のしやすさ」「施術効果」など7項目で第1位を獲得

『ボディエステ』

■【エステティックTBC】が3年連続で総合1位を獲得

評価項目別10項目中6項目で第1位を獲得

「サイトの使いやすさ」は2023年から4年連続第1位と、継続して高い評価に

事前調査や企業ヒアリングをもとに、サービスに適した評価項目別をそれぞれ設定し、各項目について満足度を聴取。結果を集計し規定の回答者数を満たした企業について、「総合」「評価項目別」「部門別」にランキングを発表しています。

＜ランキング構成（共通）＞

■総合 ■評価項目別（全10項目）「サイトの使いやすさ」「利用のしやすさ」「エステティシャンの対応」「エステティシャンのスキル」「施術効果」「施術メニュー」「サロンの雰囲気・清潔さ」「美容用品の質」「コストパフォーマンス」「サポートサービス」■部門別 「年代別」「目的別※」※ボディエステのみ

『フェイシャルエステ』

■【シャンソン化粧品特約店／CEサロン】が初の総合1位

過去4年以内に国内のエステサロンで、顔周りの施術を受けたことがある（体験のみの利用は対象外）、全国の女性7,339人から回答を聴取した『フェイシャルエステ』の満足度調査。

今回の調査では、【シャンソン化粧品特約店／CEサロン】が初の満足度総合1位を獲得しました。

評価項目別「利用のしやすさ」「エステティシャンの対応」「エステティシャンのスキル」「施術効果」「施術メニュー」「サロンの雰囲気・清潔さ」「サポートサービス」の7項目で1位を獲得。

また、実際の利用者からは、”肌への効果実感”に対する良かった声が多数寄せられていました。

『フェイシャルエステ』総合ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

～【シャンソン化粧品特約店／CEサロン】について 利用者の口コミ～

「肌が綺麗になった。変化を実感できている（30代）」

「親身に接していただき、必要な商品を提案しつつ、商品の押し売りもないので、気に入ったものを気軽にお試しできる（50代）」

「シミが薄くなってきた。肌のお手入れの仕方を丁寧に教えてくれる（40代）」

「前回からの変化にいち早く気づいて、改善やアドバイスを的確にしてくれる（50代）」

「サロンの雰囲気が良く、施術自体にも大変満足しているが、スタッフとの会話も楽しみに通っている（30代）」

■【ヤクルト ビューティエンス】は「コストパフォーマンス」で5年連続1位に

総合2位の【ヤクルト ビューティエンス】は評価項目別「美容用品の質」「コストパフォーマンス」の2項目で1位を獲得しました。

なかでも、「コストパフォーマンス」は5年連続1位と継続して高い評価となっております。

また、すべての評価項目で得点を上げており、とくに「美容用品の質」では前回より＋3.5ptと、とくに満足度得点の上昇がみられました。

～【ヤクルト ビューティエンス】について 利用者の口コミ～

「2つのコースで迷っていたら、詳しくコースの説明をしてくれた｡お値段も手頃でいい（50代）」

「良心的な料金で技術的に満足できる（60代以上）」

「毎回肌の調子を具体的に教えてくれる（60代以上）」

『ボディエステ』

『フェイシャルエステ』評価項目別ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）『フェイシャルエステ』部門別ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

■【エステティックTBC】が3年連続総合1位

過去4年以内に国内のエステサロンで、身体への施術を受けたことがある人（体験のみの利用は対象外）、全国の女性2,368人から回答を聴取した『ボディエステ』の満足度調査。

今回の調査では、【エステティックTBC】が3年連続満足度総合1位を獲得しました。

評価項目別「サイトの使いやすさ」「利用のしやすさ」「施術効果」「施術メニュー」「コストパフォーマンス」「サポートサービス」の全10項目中6項目で1位に。「サイトの使いやすさ」は2023年から4年連続1位と継続して高い評価となりました。

『ボディエステ』総合ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

【たかの友梨ビューティクリニック】は、総合2位にランクイン。評価項目別では、「利用のしやすさ」「エステティシャンの対応」「エステティシャンのスキル」「サロンの雰囲気・清潔さ」「美容用品の質」「コストパフォーマンス」の全10項目中6項目で1位を獲得しました。部門では、「50代」で2年連続1位を獲得しています。

～【エステティックTBC】について 利用者の口コミ～

「これまで脚が浮腫みやすかったが、施術を受けるようになってからは浮腫み難くなった。施術中、心地よさを感じており、利用してよかったと思っている（40代）」

「スタッフの技術力が高い。アドバイスが適切かつわかりやすい。効果を実感している（50代）」

「自分が悩んでいる部分を的確にアドバイスや施術してくれたから（40代）」

～【たかの友梨ビューティクリニック】について 利用者の口コミ～

「痩身効果が実感でき、ダイエットのモチベーションに繋がった（40代）」

「その時の自分に合ったコースを提案してくれるなど、臨機応変に対応してくれる（50代）」 「施術を丁寧にしてもらいボディのマッサージがとても気持ちいい（60代以上）」

『ボディエステ』評価項目別ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）『ボディエステ』部門別ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

《調査概要》2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 エステサロン（フェイシャルエステ／ボディエステ）

■ランキング発表日：2026/03/02 ■調査主体：株式会社oricon ME ■調査方法：インターネット調査

■サンプル数：＜フェイシャルエステ＞7,339人＜ボディエステ＞2,368人 ■規定人数： 100人以上

■調査企業（サービス）数：＜フェイシャルエステ＞33＜ボディエステ＞26

■調査期間：2025/11/07～2025/11/25、2024/10/23～2024/11/08、2023/11/07～2023/11/20

■定義：以下すべての条件を満たすエステサロン

＜フェイシャルエステ＞

1)手技または化粧品・機器等を用いて人の皮膚を美化し、体型を整える等の指導または施術を行う

2)人の皮膚を清潔にしもしくは美化する施術を行う

3)顔周りへの施術を行う

4)a,bいずれかに該当する a)北海道／東北／関東／甲信越・北陸／東海／近畿／中国・四国／九州・沖縄の 8つの地域区分のうち、4地域以上で展開している b)関東／東海／近畿の主要3地域のうち、2地域以上で展開している

ただし、以下の場合はランキング対象外とする

1)あん摩マッサージ指圧、はり、灸、リラクゼーション、スパなどエステ以外を主とする

2)直近3年間の店舗分布および回答データについて、以下のいずれかに該当する場合は除く

１. 関東以外の地域に90％以上集中している

２. 関東に90％以上集中しており、かつ店舗が存在する都府県が 埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・愛知県・大阪府・兵庫県の7都府県のうち4都府県以下に留まる

＜ボディエステ＞

1)手技または化粧品・機器等を用いて人の皮膚を美化し、体型を整える等の指導または施術を行う

2)人の皮膚を清潔にしもしくは美化する施術を行う

3)顔を除く、身体への施術を行う

4)痩身メニュー・トリートメントメニュー両方を扱う ※

5)a,bいずれかに該当する a)北海道／東北／関東／甲信越・北陸／東海／近畿／中国・四国／九州・沖縄の 8つの地域区分のうち、4地域以上で展開している b)関東／東海／近畿の主要3地域のうち、2地域以上で展開している

ただし、以下の場合はランキング対象外とする

1)あん摩マッサージ指圧、はり、灸、リラクゼーション、スパなどエステ以外を主とする

2)直近3年間の店舗分布および回答データが、関東以外の地域に90％以上集中している

3)店舗が所在する都府県が、埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・愛知県・大阪府・兵庫県の7都府県のうち、 4都府県以下に留まる ※目的別ランキングはこの限りではない。

■調査対象者 性別：女性 年齢：18～84歳（高校生は除く） 地域：全国

条件：以下すべての条件を満たす人

1)過去4年以内に国内のエステサロンで、顔周りの施術／身体への施術のサービスを受けたことがある人

2)サービスに関する支払い金額を把握している人

ただし、体験のみで利用した人は対象外とする

■URL: <フェイシャルエステ>https://life.oricon.co.jp/rank_esthe/facial/

＜ボディエステ＞ https://life.oricon.co.jp/rank_esthe/slim/