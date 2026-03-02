「あなたの食卓が、誰かの力に。」Oisixが桜デザインのダンボールでお届け　ひとり親家庭の食支援「WeSupport Family」との連動キャンペーン（3/3～）

オイシックス・ラ・大地株式会社

食品のサブスクリプションサービスを提供するオイシックス・ラ・大地株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役 社長：高島 宏平、以下 当社）が展開する「Oisix」は、お客様への商品のお届け時に使用しているダンボールを、2026年3月3日(火)のお届け分から期間限定で、桜をあしらったデザインでお届けします。当社が取り組むひとり親家庭の食支援プロジェクト「WeSupport Family」と連動し、桜の季節にあわせ、Oisixでの日常のお買い物がひとり親家庭の支援につながる参加型のキャンペーンも展開します。「WeSupport Family」は、2026年3月1日（日）に発表された第7回「SDGsジャパンスカラシップ岩佐賞」において奨励賞を受賞しました。

■「あなたの食卓が、誰かの力に。」ひとり親家庭の家計負担が増す春に 支援の輪を広げる取り組み

春の訪れを告げる桜の季節。新生活が始まる一方で、学校給食のない長期休暇期間は、食費や生活費の負担が増す時期でもあります。ひとり親は働き方が制限されやすいことから、生活が困窮しやすい傾向にあり、日本のひとり親家庭の相対的貧困率は2021年の調査で44.5％となっています(※1)。物価高騰の影響も続く中、継続的な支援が求められています。

(※1)令和4年国民生活基礎調査（こども家庭庁）より引用

当社は2021年から、ひとり親家庭への食支援のプロジェクト「WeSupport Family」を継続的に運営してきました。桜のデザインのダンボールでのお届けを通じて、その取り組みを広く知っていただくとともに、Oisixでの日常のお買い物がひとり親家庭の支援につながる参加型のキャンペーンを展開します。季節を感じるお届け体験をきっかけに、支援の輪をさらに広げることを目指してまいります。

■第7回「SDGsジャパンスカラシップ岩佐賞」奨励賞受賞 「WeSupport Family」の取り組みについて

「WeSupport Family」は、当社が一般社団法人RCF、ココネット株式会社（セイノーグループ）と連携して運営する「WeSupport」(代表：高島 宏平)が進める、ひとり親家庭への食支援プロジェクトです。食品を寄付したい企業（サポート企業）と支援団体をマッチングするプラットフォームで、フードパントリーや子ども食堂などへの食支援を行っています。2021年12月より活動を開始し、支援世帯数は32,623世帯、86社のサポート企業から食品や生活雑貨を寄付いただき、寄付物資金額は20億円となっています(2026年2月6日時点。※2)。この支援規模は、ひとり親家庭向けの食支援プラットフォームとして国内最大級(※3)です。

本プロジェクトは、2026年3月1日（日）に発表された第7回「SDGsジャパンスカラシップ岩佐賞」において奨励賞を受賞しました。同賞は、社会課題の解決やSDGsで掲げられた目標の達成に向けて懸命に行動する人たちを支援するもので、企業と支援団体をつなぐ持続可能な仕組みを構築し、国内最大規模へと拡大しながら、ひとり親家庭へ安定的に食品を届けてきた点が評価されました。

WeSupport Familyホームページ：https://wesupport.jp/

(※2)サポート企業からの食品を中心とした寄付物資の定価から算出

(※3)自社調べ（「フードバンク活動団体一覧（2025年3月31日時点」）（農林水産省）） https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/foodbank.htmlで報告されている

提供先・食品取扱量及び各社サイト報告をもとに調査）

■“特別な行動”ではない社会参加を後押しするキャンペーンで寄付活動を強化

本キャンペーンでは、支援を“特別な行動”と捉えるのではなく、Oisixでの日常のお買い物の中で無理なく参加できる仕組みを設けています。

＜キャンペーン実施期間＞2026年3月3日（火）～2026年4月17日（金）

URL：https://www.oisix.com/sc/sakura

※3月3日（火）15:00以降にページは有効になります

・Oisixの寄付付き商品をご購入いただくと、寄付金額が2倍に

Oisixで「子ども支援」と書かれた桜のワッペン付きの対象商品をご購入いただくと、お支払い金額はそのままに、寄付金額が通常の2倍となります。

※寄付金額2倍の上限は500名様分です

・期間限定でフードドライブの受付

ご家庭で使い切れない常温保存可能な食品や文房具などを、桜ダンボールでお送りいただくフードドライブを実施します。お送りいただいた物資は、2026年3月26日（木）に当社本社（東京都品川区）で開催するフードパントリーにて、支援を必要とするご家庭に配布させていただきます。受付は2026年4月17日（金）までで、桜ダンボール以外の梱包箱もお使いいただけます。

▲過去のフードパントリー

＜送付先＞141-0032 東京都品川区大崎1丁目11番2号

ゲートシティ大崎 イーストタワー5F WeSupport窓口係 宛

■桜のダンボールのデザインについて

Oisixでは桜の開花の季節にあわせて、冷蔵商品をお届けするダンボールを桜の限定デザインでお届けしています。昨年はアーティストの原游さんに、能登半島地震の被災地への支援の思いを桜に込めていただき、春の訪れとともに支援のメッセージをお客様にお届けしました。今年も「食を通じて支援の輪を広げる」というメッセージを表現するにあたり、原游さんの“エールの桜”を通じて、応援の気持ちを広げていきたいと考え、制作していただきました。

＜原游さんのコメント＞

「人々が桜を楽しんでいます。

人の世界と桜の世界を分けて描きたかったので

桜はスタンプを手作りして、それを押したもので表現しました。

どちらの世界も生き生き動いています。」

＜桜デザインのダンボールでのお届け期間＞

2026年3月3日（火）出荷分～2026年4月中旬予定（在庫がなくなり次第終了）

【原游さんプロフィール】

1976年東京生まれ。2001年東京藝術大学大学院美術学部美術科油画専攻修士課程修了。

絵画の可能性を探求し、幾つかのシリーズを展開。

食品宅配サービス「Oisix」について

2000年に設立。「つくった人が自分の子どもに食べさせられる食材のみを食卓へ」をコンセプトとした、有機野菜や特別栽培野菜など、できる限り添加物を使用せずに作った加工食品などの食品を取り扱うEC食品宅配サービスです。現在、会員数は360,703人（2025年12月末時点）で日本全国の方にご利用いただいています。

オイシックス・ラ・大地株式会社について

オイシックス・ラ・大地株式会社は、「Oisix」「らでぃっしゅぼーや」「大地を守る会」の国内主要ブランドを通じ、安心・安全に配慮した農産物、ミールキットなどの定期宅配サービスを提供しています。子会社に、事業所、学校などで給食事業を展開する「シダックスコントラクトフードサービス」、病院、高齢者施設、保育園、幼稚園などで給食事業を展開する「シダックスフードサービス」、買い物困難者向け移動スーパー「とくし丸」、米国でプラントベース食材のミールキットを展開する「Purple Carrot」などがあり、食の社会課題を解決するサービスを広げています。また、「サステナブルリテール」（持続可能型小売業）としてSDGsに取り組み、サブスクリプションモデルによる受注予測や、ふぞろい品の積極活用、家庭での食品廃棄が削減できるミールキットなどを通じ、畑から食卓まで、サプライチェーン全体でフードロスゼロを目指しています。