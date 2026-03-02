プロドリフトドライバー・下田紗弥加とコラボレーション ～水・陸ドリフト競技としての魅力を国内外へ発信～

一般財団法人BOATRACE振興会

一般財団法人BOATRACE振興会（東京都港区六本木）は、世界的にも人気のモータースポーツ「ドリフト」で活躍中のプロドライバー・下田紗弥加さんとコラボレーションし、水・陸それぞれのドリフト競技としての魅力を国内外に発信します。

本企画では「ダイナマイトすぎるBOATRACE」等と題したコラボ動画を随時公開していきます。現役ボートレーサー（田頭虎親選手、中村日向選手、根岸真優選手）との競技の共通点や違いの対談や愛車自慢、ボートレース場探訪などを収録。また、AIやCGを駆使したショートムービーや、下田さんがボートレーサーを目指すアニメーション「Life is a Challenge」など、多角的なコンテンツでボートレースのダイナミックな魅力をお届けします。

また、下田紗弥加さんの愛車（マツダ RX-7）にボートレースをイメージしたラッピングを施し、3月1日放送のTV番組「BOATRACEプレミア」でアンベールしました。さらに全世界で累計1億2,000万ダウンロードを誇り、北米・欧州を中心に毎日80万人以上がプレイする人気ドリフトゲーム『CarX Drift Racing Online』内にコラボカーとして登場します。

動画コンテンツ配信概要

「ダイナマイトすぎるBOATRACE」動画（イメージ）「ダイナマイトすぎるBOATRACE」動画（イメージ）ラッピングカーと下田さん

配信期間：2026年2月～6月（予定）

内容：

・実写編：『サヤカのモンキーターン・ドリフト』

ボートレーサーとの愛車対談・競技の共通点と違いとは！？

（現役ボートレーサー出演：田頭虎親・中村日向・根岸真優選手）

ラッピングカー製作ドキュメント、ボートレース場訪問

・CG編：『ダイナマイトすぎるBOATRACE』

・アニメ編：『Life is a Challenge』

下田紗弥加（しもだ さやか）

【プロフィール】

千葉出身、４月１９日生まれ、A型、１６８ｃｍ

D1GPライセンス、JAF国内Aライセンス

群馬・安中市観光大使、渋川市応援大使（２０２１年～）

サーキットハワイ アドバイザー(２０２２年～）

D１NEXT１０YEARS 広報部長（２０２２年～２０２３年）

JAFモータースポーツジャパン2025 公式広報ナビゲーター

ドリフトゲーム「CarX」 グローバルアンバサダー（２０２４年～）