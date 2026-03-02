全日本学生ものづくりExpoの開催パートナーに九州工業大学が就任

株式会社Alumnote全日本学生ものづくりExpo_キービジュアル

「次世代の教育に資本をまわす」をミッションに掲げる株式会社Alumnote（本社：東京都千代田区、代表取締役：中沢冬芽）が主催する「全日本学生ものづくりExpo」に、このたび国立大学法人九州工業大学（本部：福岡県北九州市、学長：三谷康範、以下「九州工業大学」）が開催パートナーとして連携することをお知らせいたします。

本連携により、学生のものづくり活動の発信・支援・交流機会づくりを強化し、多様な学生・企業・地域をつなぐ共創の機会を拡充してまいります。

全日本ものづくりExpo 概要

「全日本学生ものづくりExpo」は、全国の学生が取り組むプロダクト開発、ロボティクス、ソフトウェア、デザイン、研究成果など多様な“ものづくり”を一堂に集め、発表・展示・交流を行うイベントです。

このたび九州工業大学が開催パートナーとして参画することで、同大学が培ってきた工学・情報・宇宙・ロボティクス等の知見と学生コミュニティの力を活かし、より多くの学生の挑戦を後押しできる体制を構築します。

Alumnoteと九州工業大学は今後も、学生の挑戦を後押ししながら、企業・地域との連携や交流を一層促進し、学生の可能性を社会へつなぐ機会の創出に向けて本取り組みを共同で推進してまいります。

イベント内容

会場となる国立大学法人九州工業大学 GYMLABO（福岡県北九州市戸畑区仙水町1-1）

イベント名：全日本学生ものづくりExpo

主催：株式会社Alumnote

共催：国立大学法人九州工業大学

開催日程：2026年3月8日（日）12:00-17:00

会場：国立大学法人九州工業大学 GYMLABO（福岡県北九州市戸畑区仙水町1-1）

対象：全国の学生（高専・大学・大学院等）／企業／自治体 等

参加学生申込はこちら：https://cross-campus.jp/opportunities/965024e4-5605-43f0-b8b2-7c9bb8c35803

主なプログラム（予定）

１.参加企業が、学生団体や研究室の活動発表ブースを回る展示交流会

２.参加学生によるピッチコンテスト（優勝特典あり）

３.参加学生が、企業で活躍するエンジニアに対して質問を行うパネルディスカッション

株式会社Alumnote 代表取締役 中沢冬芽 コメント

本イベントの原点は、Giving Campaign 2024にあります。キャンペーンを通じて全国の大学と関わるなかで、各地でものづくりに打ち込む学生団体同士がオンライン上で自然とつながり始めました。しかし、オンラインでつながるだけでは味気ない。「日本の宝ともいえるものづくり人材を盛大に交流させたい」と我々が感じたのと時を同じくして、学生からも同様の要望が上がったことが、本イベントの出発点です。

全国から人が集まるイベントには相応のコストがかかるため、学生が主役のイベントとしては類を見ない形式・規模になります。それでも、学生の「こういう場がほしい」という声に手を挙げること、特定領域に本気で取り組む企業と学生が直接交わる産学連携の場をつくること。それこそがAlumnoteの役目であり、「次世代の教育に資本をまわす」というミッションの体現そのものだと考えています。

そして今回、日本のものづくりを牽引してきた九州工業大学様に開催パートナーとして参画いただけることを大変心強く思っています。学生・大学・企業が垣根を越えて交わる共創の場をともに創ってまいります。

国立大学法人九州工業大学 副学長 中藤 良久 コメント

本学は創立以来、“技術に堪能なる士君子”の育成を理念とし、学生一人ひとりが主体的に挑戦できる環境づくりを進めてまいりました。今回の『全日本学生ものづくりExpo』は、学生が自らの成果を発信し、他者と協働しながら新たな視点を得る貴重な場です。本学としても、未来を担う若い世代の挑戦を全力で後押しし、企業・地域との共創がさらに広がることを心から願っております。

参画希望企業に向けて

本プロジェクトの趣旨にご賛同いただける参画企業を募集します。

学生との対話・交流を通じて、次世代人材の成長をともに後押ししていただける企業・団体のご参加をお待ちしています。

詳細は、下記連絡先までお問い合わせください。

宛先： 全日本学生ものづくりExpo運営事務局

MAIL：biz@cross-campus.jp

TEL：03-3837-5050

国立大学法人 九州工業大学について

国立大学法人九州工業大学は1909年開校の私立明治専門学校を起源とし、「技術に堪能なる士君子」(技術に精通するだけでなく道義心のある人格者)の育成を理念に、優れた技術者を輩出してきました。福岡県内3キャンパスで約5,800名が学び、宇宙開発（教育機関における小型人工衛星の運用数8年連続世界1位）やロボティクス（自律型ロボットの世界大会7回優勝）などの世界的成果を挙げています。今後の更なる飛躍を目指し、「九州工業大学ビジョン2040- Impact the Next Industry-」のもと、世界にインパクトを与えるイノベーション創出大学となるべく取組みを進めています。

【国立大学法人九州工業大学 大学概要】

大学名：国立大学法人九州工業大学

所在地：福岡県北九州市戸畑区仙水町1-1

開校：1909年

代表：学長 三谷 康範

URL：https://www.kyutech.ac.jp/

株式会社Alumnoteについて

株式会社Alumnoteは、「次世代の教育に資本をまわす」をミッションとし、大学・教育機関の財政難を解決すべく、大学の資金調達手段のアップデートを目指している東京大学発スタートアップです。寄付金を元本とした大学基金の運用益を大学の新しい財源とするため、大学コミュニティの活性化と大学のファンドレイジング業務をサポート。デジタルツールの提供と寄付獲得の実行支援を行うほか、全国の大学・学生団体を応援する日本最大級のチャリティーイベント「Giving Campaign」の企画運営も行っています。

【株式会社Alumnote 会社概要】

社名：株式会社Alumnote

所在地：東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント19階

設立：2020年10月14日

代表：代表取締役 中沢 冬芽

URL：https://corporate.alumnote.jp/



