〈6年ぶりの発表〉 満足度の高い『旅行予約サイト』ランキング『国内旅行』 【一休.com】が初の総合1位『海外旅行』 【Trip.com】が初の総合1位（オリコン顧客満足度(R)調査）

オリコン株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：小池 恒、略称：オリコン）は、グループ会社である株式会社oricon MEが、実際のサービス利用者を対象に第三者の立場で実施した『旅行予約サイト（国内旅行／海外旅行）』についての顧客満足度調査の結果を、2026年3月2日（月）14時に「オリコン顧客満足度(R)」公式サイト内にて発表いたしました。

ランキングは以下の通りとなりました。

『旅行予約サイト』総合ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

TOPICS

■『国内旅行』 【一休.com】が初の総合1位に

「サイトの使いやすさ」「掲載情報」「予約のしやすさ」などの5項目で1位

年代別「30代」「40代」「50代」「60代以上」で1位と、幅広い年齢に支持される

■『海外旅行』 【Trip.com】が初の総合1位

「検索のしやすさ」「問い合わせのしやすさ」「コストパフォーマンス」など5項目で初の1位

―ランキング構成―

■総合 ■評価項目別（全7項目）「サイトの使いやすさ」「検索のしやすさ」「掲載情報」「キャンペーン・特典」「予約のしやすさ」「問い合わせのしやすさ」「コストパフォーマンス」

■部門別 「年代別」「旅行スタイル別」「予約商品別」「利用形態別」（※年代別は国内旅行のみ発表）

『旅行予約サイト』

2017年の調査開始から5回目の発表となる『旅行予約サイト』の満足度調査。前回2020年の発表から6年ぶりの発表となります。過去1年以内に旅行予約サイト経由で宿泊を伴う国内/海外旅行商品を予約し、商品を実際に購入した利用者（国内旅行）5,080人（海外旅行）2,079人を対象としています。

『国内旅行』

■【一休.com】が前回総合4位からランクアップし、初の総合1位に

国内旅行ランキングでは【一休.com】が前回総合4位からランクアップし、初の総合1位を獲得しました。

評価項目別では「サイトの使いやすさ」「検索のしやすさ」「掲載情報」「予約のしやすさ」「問い合わせのしやすさ」の5項目で1位を獲得しました。

『旅行予約サイト 国内旅行 前回順位付き』総合ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

部門では、年代別「30代」「40代」「50代」「60代以上」で1位と、幅広い年齢層の利用者に支持されていることがうかがえます。また、「50代」では2位と+1.0ptの差をつけて1位となっています。予約商品別「ホテル予約」、旅行スタイル別「夫婦・カップル旅行」、利用形態別「PC」で1位となりました。

～【一休.com】 利用者のクチコミ～

「いつも部屋の説明と写真がわかりやすく、各々予算に合わせて選べるので、とても気に入っている（50代・女性/夫婦・カップル旅行）」

「宿の情報が正確で信頼できる（50代・男性/夫婦・カップル旅行）」

「一度利用してから旅行に行くたびに閲覧している。ハズレがなく一番安心して利用ができる。求めている情報が確実に載っている（30代・女性/夫婦・カップル旅行）」

総合2位には【JR東海ツアーズ】が前回総合5位から順位を上げてランクインしました。

評価項目別「コストパフォーマンス」で4度目（2017～2019年、2026年）の1位、利用形態別「スマホサイト」部門では初の1位を獲得しました。また、他者推奨意向※1では94.9%、再利用意向※2では98.6%で最も高い評価となりました。

（※1当調査における「どの程度その企業のサービスを友人・知人に推奨したいか」の回答結果の平均スコアから算出した得点 ※2 当調査における「どの程度その企業のサービスを再利用したいか」の回答結果から算出した割合）

～【JR東海ツアーズ】 利用者のクチコミ～

「パック料金が安く、いろいろなホテルを選べる。当日でも新幹線変更の手続きがスマホで簡単にできる（60代以上・女性）」

「企画切符により、新幹線もお値打ちなので、また利用してみたい（60代以上・男性）」

つづいて【じゃらんnet】が前回総合6位から順位を上げ、総合3位にランクインしました。

評価項目別では、「キャンペーン・特典」で初の1位を獲得しました。部門では年代別「10・20代」、旅行スタイル別「家族旅行」「友人旅行」「ひとり旅」、予約商品別「ホテル＋航空券予約」、利用形態別「スマホアプリ」で1位を獲得しました。また、安心実感度※では98.1%で最も高い割合となっています。（※当調査における「どの程度その企業を利用した際に安心感をもって旅行の予約ができたか」について回答者からの評価を4段階にまとめ、その結果から算出した割合）

～【じゃらんnet】 利用者のクチコミ～

「他サービスとの連携でポイントが貯まりやすく、またキャンペーンクーポンが頻繁に発行されるところが魅力（50代・男性）」

「魅力的な旅行先が豊富なのでほとんどの人が行きたい旅行先を見つけられると思う。キャンペーンやクーポンも多くお得に旅行しやすい。旅行サイトとしての実績も非常に長く安定しているので安心感もある（30代・男性）」

『海外旅行』

『旅行予約サイト 国内旅行』評価項目別ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）『旅行予約サイト 国内旅行』部門別ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）『旅行予約サイト 国内旅行』部門別ランキング

■【Trip.com】が初の総合1位

海外旅行ランキングでは、【Trip.com】が初の総合1位を獲得しました。

評価項目別では、「サイトの使いやすさ」「検索のしやすさ」「掲載情報」「問い合わせのしやすさ」「コストパフォーマンス」の5項目で初の1位となりました。

部門では、予約商品別「ホテル＋航空券予約」、利用形態別「スマホアプリ」で1位を獲得しました。

『旅行予約サイト 海外旅行 前回順位付き』総合ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

～【Trip.com】 利用者のクチコミ～

「航空券や宿泊施設が豊富でお値段も手頃、返金手続きもスムーズに行ってもらえるので安心（40代・女性）」

「いくつか比較しましたが、どこよりもお得に旅行できた。また、口コミも充実していてとても参考になった（40代・女性）」

「安く航空券やホテルを予約できた事と、LCC利用時受託手荷物料金込みで検索できた（40代・男性）」

総合2位には【Booking.com】がランクインしました。評価項目別では、「掲載情報」「予約のしやすさ」の2項目で1位を獲得しました。また、部門では旅行スタイル別「ひとり旅」、予約商品別「ホテル予約」、利用形態別「PC」でも1位となりました。

つづいて、総合3位には【楽天トラベル】が前回総合5位から順位を上げて、ランクインしました。

評価項目別では、「キャンペーン・特典」で3度目（2018～2019年、2026年）の1位を獲得しました。

部門では旅行スタイル別「家族旅行」部門で2位と+1.5ptの差をつけて初の1位となっています。

利用者からも、ポイントが貯まる・使える点が高く評価されています。また、再利用意向では95.7%と最も高い割合となっています。

～【Booking.com】 利用者のクチコミ～

「検索のしやすさ、ホテルの情報の豊富さ、口コミの多さが良い（50代・女性）」

「圧倒的に掲載宿泊施設の件数が多い。マイナーな国でもある程度選べる（30代・女性/ひとり旅）」

～【楽天トラベル】 利用者のクチコミ～

「キャンペーンが多く、宿泊料金が比較的お手頃である（60代以上・男性）」

「割引クーポンの利用。現地でのラウンジ利用やホテルの満足感。楽天ポイントが貯まる。全て充実していた（50代・女性/家族旅行）」

『旅行予約サイト 海外旅行』評価項目別ランキング『旅行予約サイト 海外旅行』部門別ランキング

《調査概要》

■ランキング発表日：2026/03/02 ■調査主体：株式会社oricon ME ■調査方法：インターネット調査 ■調査期間：2025/12/04～2025/12/11

2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 旅行予約サイト 国内旅行

■サンプル数：5,080人 ■規定人数：100人以上 ■調査企業（サービス）数：37

■定義：以下すべての条件を満たす、旅行商品を予約することができるWEBサイト（アプリも含む）

1) 旅行会社またはOTAが自社で運営している

2) 国内旅行商品を取り扱っている

3) 商品検索から申し込み・支払い手続きまでがすべて同一のWEBサイト内で完結する。

なお、一部商品で申し込み以降の手続きが他社サイトに誘導される場合も対象とする。

■調査対象者 性別：指定なし 年齢：18～84歳 地域：全国

条件：過去1年以内に、旅行予約サイト経由で宿泊を伴う国内旅行商品を予約し、購入商品を実際に利用した人。 ただし、民泊予約の利用者は対象外とする。

■URL: https://life.oricon.co.jp/rank-travel-website/domestic/

2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 旅行予約サイト 海外旅行

■サンプル数：2,079人 ■規定人数：100人以上 ■調査企業（サービス）数：28

■定義：以下すべての条件を満たす、旅行商品を予約することができるWEBサイト（アプリも含む）

1) 旅行会社またはOTAが自社で運営している

2) 海外旅行商品を取り扱っている

3) 商品検索から申し込み・支払い手続きまでがすべて同一のWEBサイト内で完結する。

なお、一部商品で申し込み以降の手続きが他社サイトに誘導される場合も対象とする。

■調査対象者 性別：指定なし 年齢：18～84歳 地域：全国

条件：過去1年以内に、旅行予約サイト経由で宿泊を伴う海外旅行商品を予約し、購入商品を実際に利用した人。

ただし、民泊予約の利用者は対象外とする。

■URL:https://life.oricon.co.jp/rank-travel-website/overseas/