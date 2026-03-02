ケージレスで愛犬と旅行！「スカイツリートレイン」貸切ツアーを実施

東武トップツアーズ株式会社

東武トップツアーズ株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：百木田康二、以下「当社」）は、東武鉄道株式会社および東武ワールドスクウェア株式会社と連携し、2026年2月11日（祝）に、ケージレスで愛犬と鉄道旅を楽しむ「スカイツリートレインで行く 日帰り 東武ワールドスクウェア 犬国記念日満喫ツアー」を実施しました。このたび、ツアーの実施結果のとりまとめを行いましたのでお知らせいたします。

本ツアーは、東武グループの新たなペット向けプログラム「TOBU Doggy Doggy Train」の第1弾で、東武沿線エリアのさらなる魅力発信を目的とした、新たなペットツーリズムの形として企画・実施したものです。

近年のペット市場拡大に伴い、家族の一員として愛犬を一緒に連れ旅行したいというニーズが高まるなか、公共交通機関における移動時の制約が大きな課題となっていました。 こうした中、栃木県ペットツーリズム協議会の設立など、沿線自治体や観光地でのペットツーリズムへの機運の高まりもあり、東武鉄道が運行するペット連れ専用列車を利用した本ツアーの企画に至りました。東武ワールドスクウェアで同日実施された「WORLDog!ふれんどりー『犬国記念日』」イベントと連動し、東武グループが持つ観光資源とノウハウを結合させ、ケージレスで気兼ねなく鉄道旅をお楽しみいただける環境の提供ができたことは、新たな観光ニーズ対応への確実な一歩となりました。今後は本ツアーで得られた成果を活かし、日光・鬼怒川エリアのさらなる魅力発信へとつなげてまいります

【本ツアーの実施結果概要について】

■開催日

2026年2月11日（水・祝）

■行 程

とうきょうスカイツリー駅から東武ワールドスクウェア駅まで、貸切運行の展望列車「スカイツリートレイン」にご乗車いただき、到着後、東武ワールドスクウェア犬国記念日のイベントに参加しました。

■ツアーのポイント

・車内での「ゲージレス」体験

通常、鉄道利用時はケージ等への入念な収納が必要ですが、本貸切列車内では、愛犬と一緒に座席でおくつろぎいただける特別な空間を提供いたしました。

・特別ゲストによる車内プログラム

人気ペット番組「ポチたま」に出演していた松本秀樹氏をゲストに迎え、車内での交流や豪華景品が当たる「じゃんけん大会」を実施。目的地までの移動時間そのものをエンターテインメントとして演出いたしました。

・「東武ワールドスクウェア」イベント 犬国記念日への参加

到着後は、わんちゃんと共に入園できる「東武ワールドスクウェア」にて開催されたイベントに参加。世界の名所を愛犬と巡る、非日常な体験をお楽しみいただきました。

■ 実施結果と今後の展望

参加いただいた皆さまからは、「愛犬と一緒に座席で過ごせて感動した」「周りも愛犬家ばかりなので安心して楽しめた」「今後もこうしたツアーの企画を望む」といった、喜びや今後のツアーへの期待の声を多数頂戴いたしました。

当社は、こうしたお客さまの声を踏まえ、日光小百に開設された「グランフォレスタヴィラ日光」など愛犬と泊まれる宿泊施設と連携した宿泊型ツアーや、第2回、第3回と続く日帰りツアーの企画を推進してまいります。そして鉄道と観光資源を掛け合わせた「ペットツーリズム」の確立を通じ、地域の活性化に貢献してまいります。