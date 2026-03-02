『XServerドメイン』が 「.co.jp」ドメインを《990円》で提供！新年度の法人設立・新規事業を支援する特別キャンペーンを開催

エックスサーバー株式会社

エックスサーバー株式会社（所在地：大阪市北区、代表取締役：小林 尚希）は、2026年3月2日（月）から2026年4月30日（木）までの期間、国内成長率No.1（※1）のドメイン取得サービス『XServerドメイン』において、法人専用「.co.jp」ドメインの新規取得費用を、通常価格4,136円から《990円》へ大幅値下げする特別キャンペーンを実施します。

「.co.jp」ドメインは、日本国内の上場企業の98％（※2）が利用している信頼性の高い法人向けドメインです。本キャンペーンを通じ、新年度に向けて法人設立や新規事業の立ち上げを目指す法人様の、オンライン上での信頼獲得を後押ししてまいります。

■キャンペーン開催の背景

昨今、巧妙化するフィッシング詐欺やなりすましメールの影響により、企業には公式Webサイトやメールドメインを通じて、「実在する法人であること」や「正規の運営者であること」を自ら積極的に証明する姿勢が求められています。

こうした状況を受け、法人格を持つ企業のみが登録できる「.co.jp」ドメインは、企業の実在性と信頼性を示す有効な手段として活用されています。

『XServerドメイン』では、これらの社会的背景を踏まえ、新年度に事業の開始・拡大を目指す法人様が、確かなオンライン基盤を手軽に構築できるよう、本キャンペーンの実施を決定しました。

■「.co.jp」割引キャンペーンについて

『XServerドメイン』において、「.co.jp」ドメインの取得費用を大幅に値下げする特別キャンペーンを実施します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/76849/table/247_1_ce4b89a3e12b9e47187210dd58b517e5.jpg?v=202603020851 ]

※ドメイン取得のキャンペーン価格は1年目のみ適用され、2年目以降は更新料金が適用されます。

■『XServerドメイン』がビジネスに選ばれる理由

キャンペーン詳細はこちら :https://www.xdomain.ne.jp/news_detail.php?view_id=17742&utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=xdomain_.co.jp_cp_260302&utm_content=pr

『XServerドメイン』は、直近4年間で約300％（※3）の成長率を達成し、国内で最も成長しているドメイン取得サービスです。累計登録ドメイン数は100万件（※4）を突破しており、その中でも他社サービスからの乗り換えが非常に多く、ユーザーに選ばれるドメインサービスとしての地位を着実に築いています。

◆ 法人に優しいコスト設計 ― 取得も更新も国内最安値

『XServerドメイン』は、人気の「.com」や「.net」から法人に欠かせない「.co.jp」まで、250種類以上のドメインを1円から取得可能です。

取得・更新ともに国内最安値（※5）で提供しており、ドメイン管理コストを大幅に削減できます。経済環境の変化が大きい今でも、長期的に安心してご利用いただけます。

◆ 予算計画を立てやすい ― 隠れた追加費用ゼロ

他社サービスでよく見られる「維持調整費」や「オプション料金」は一切不要。

明瞭な料金体系で、ドメイン費用をシンプルに管理可能です。複数ドメインを運用する法人様でも、予算計画が立てやすく、経理処理の煩雑さを防ぎます。

◆ 安全性と利便性を兼ね備えた機能を無料で提供

法人利用に欠かせない以下のセキュリティ機能を、追加料金なしでご利用いただけます。大切な情報資産を守りながら、管理にかかる手間も軽減できます。

登録者情報を非公開にできる「Whois代理公開」機能

ドメイン管理のセキュリティを強化する「ドメインプロテクション」機能

◆ 信頼できる国内最大級サービスとの連携

国内シェアNo.1（※6）のレンタルサーバー『エックスサーバー』や法人向け『XServerビジネス』など、当社が提供するサービスと簡単に連携可能です。Webサイト・メール・ドメインなどを一元管理できるため、IT担当者の工数削減や運用リスクの低減に直結します。さらに、初心者の方でも安心して導入できるよう、充実したサポート体制を整えています。

『XServerドメイン』公式サイト :https://www.xdomain.ne.jp/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=xdomain_.co.jp_cp_260302&utm_content=pr

エックスサーバー株式会社

■会社概要

名称 ： エックスサーバー株式会社

本社所在地： 大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 タワーA 32F

代表者 ： 代表取締役 小林 尚希

設立 ： 2004年1月23日

資本金 ： 1億円（資本準備金含む）

事業内容 ： クラウドインフラ事業、Webアプリケーションシステムの開発事業、その他、インターネット関連サービス事業

URL ： https://www.xserver.co.jp/

※記載の料金はすべて「税込表記」です。

※1 2024年2月29日時点、自社調べ。国内シェア90％以上を占めたトップ3社のレジストラ（2023年8月時点ICANN調査による）が提供するドメインサービスを対象に、2019年～2023年における.comドメインの転入と転出の推移を比較した結果によるもの。

※2 出典：株式会社日本レジストリサービス（JPRS）2022年6月2日付 プレスリリース（https://jprs.co.jp/press/2022/220602.html ）より引用

※3 2024年2月29日、自社調べ。

※4 2024年2月29日、自社調べ。2019年～2023年の登録ドメイン件数の累計。

※5 2024年7月30日12時時点、自社調べ。

※6 2025年12月時点、W3Techs 調べ。