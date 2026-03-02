泊まる、から。つながる、へ。lyfが提案する新しいコミュニティ型ステイを2026年3月2日（月）より展開

株式会社アスコットジャパン

シンガポールを拠点とするホスピタリティーグループ The Ascott Limited（日本法人：株式会社アスコットジャパン／東京都港区、代表取締役社長：クリスチャン・ボーダー）が展開するソーシャル＆ライフスタイルホテル「lyf（ライフ）」は、日本国内の各lyfプロパティ（lyf渋谷東京・lyf銀座東京・lyf天神福岡）にて、2026年3月2日（月）より客室中心の滞在から体験中心の滞在へアップデートした、コミュニティを軸とした新たな滞在体験を展開いたします。

lyfのブランドシグネチャーは、「lyf Spaces（lyf スペース）」「lyf Treats（lyf トリーツ）」「lyf Entertains（lyf エンターテインズ）」です。世界中のlyfで展開されているこの3つの体験は、人が混ざり合う空間、ちょっとした“Wow”、そしてコミュニティが動き出すプログラムで構成されています。本日より日本のlyfでは、これらの体験をさらにアップデートし、より自然に、よりアクティブに、“つながり”を楽しめるステイへと進化します。

lyfは、ただ泊まるための場所ではなく、つながりが生まれる場所。チェックインは、つながりのスイッチ。

lyfは「Connecting like minds, creating communities（価値観でつながり、コミュニティを生み出す）」をブランドのコアに掲げ、客室中心の滞在から体験中心の滞在へと進化させています。lyfでは、偶然の出会いも、ローカルとの接点も、自然に生まれるよう設計されています。

多くのライフスタイルホテルが洗練された空間や世界観を打ち出す中、lyfが設計しているのは「人と人がつながる仕組み」です。共有スペースは単なるラウンジではなく、会話がはじまり、ゲームが始まり、アイデアが交わり、やがて新しい関係が生まれる場として機能します。

Ambassador of Buzz（アンバサダー・オブ・バズ：AOB）やlyf Guard（ライフガード）がコミュニティのハブとなり、宿泊ゲスト同士、そして街との接点をつくり出します。アクティビティは偶然任せではなく、参加することで自然に関係が広がる導線として組み込まれています。

lyfは、年齢や国籍、ステータスといった属性ではなく、“マインドセット”でつながるブランドです。デジタルノマド、クリエイター、ソロトラベラー、ローカルコミュニティなど、体験を重視し、柔軟なライフスタイルを求める人々が交わる場所として進化を続けています。

【アップデート内容】

●Cheers@5

毎日17時、共有スペースで始まるソーシャルアワー。グラスを掲げて乾杯をしたり、ボードゲームを楽しんだり、自然と会話が広がったり。気づけば同じテーブルを囲み、同じ時間を共有している。そんな瞬間が日常的に生まれる、lyfを象徴するひとときです。単なるイベントではなく、「つながる」を体現するlyfの日常的な体験です。

●#lyfgoeslocal

そのエリアを知り尽くしたAmbassador of Buzz（AOB）やlyf Guardが案内するローカル体験プログラム。観光地を巡るツアーではなく、その街の“今”や“裏側”、新たな視点や発見に出会うローカルツアーです。宿泊ゲスト限定で参加でき、週2回実施。街を知るだけでなく、街とつながる感覚を楽しめます。

●Wow Card & lyf Treat Box

ランダムに選ばれた客室に置かれるWow Card。当たったゲストにはスペシャルlyfグッズをプレゼント。滞在中のどこかに、ちょっとした“Wow”を散りばめています。さらに、ウェルカムの気持ちを詰め込んだlyf Treat Boxが、旅のスタートを彩ります。

“泊まる場所”から“つながる場所”へ。lyfはこれからも、多様な人とアイデアが交わるコミュニティハブとして進化を続けていきます。

lyfの新しい体験の詳細について：https://www.discoverasr.com/lyf-brand-signature

「#NotYourUsualStayMoments」SNSキャンペーン実施概要

lyfのステイには、いつもの「泊まる」ではない、「つながり」がある体験が詰まっています。

lyfで記憶に残ったその瞬間を「#notyourusualstaymoments」をつけてlyf公式インスタグラムに投稿いただくキャンペーンです。

最もクリエイティブな投稿にはlyfでの無料宿泊をプレゼントいたします。

実施期間： 2026年3月2日～5月31日

lyf公式インスタグラム： @lyf.japan（https://www.instagram.com/lyf.japan/）

詳細はこちら：https://www.discoverasr.com/ja/lyf

lyf（ライフ）について

「lyf」は、世界40ヵ国230都市以上で展開する世界をリードするホスピタリティグループ「The Ascott Limited（アスコット）」によるソーシャル＆ライフスタイルホテルです。「Live Your Freedom」を名前の由来とするlyfは、「A New Way to Belong （新しいコミュニティの形）」をコンセプトに、カルチャーとコミュニティとつながることで生み出す、体験型のステイをお届けします。現在日本国内にはlyf銀座東京、lyf渋谷東京、lyf天神福岡を展開しております。現代の旅のニーズに合わせた空間と体験、lyfを象徴するソーシャルスペース「CONNECT」、ソーシャルキッチン「BOND」、ランドリールーム「WASH ＆ HANG」、ジム「BURN」、ミーティングスペース「COLLAB」などを兼ね備え、クリエイティブな時間を提供します。

lyfについて：https://www.discoverasr.com/ja/lyf

lyf公式インスタグラム：@lyf.japan(https://www.instagram.com/lyf.japan/)

The Ascott Limited（アスコット）について

アスコットは、「心に響く体験を通じて、世界であらゆるステイや暮らしをより豊かにする」というビジョンのもと、世界で選ばれるホスピタリティオペレーターを目指しています。現在、世界40ヵ国以上・230都市にわたり、1,000軒を超えるプロパティを展開しており、そのネットワークはアジアパシフィック、中央アジア、ヨーロッパ、中東、アフリカ、米国へと広がっています。

アスコットは、Ascott（アスコット）、Citadines（シタディーン）、lyf（ライフ）、Oakwood（オークウッド）、Somerset（サマセット）、The Crest Collection（クレストコレクション）、The Unlimited Collection（アンリミテッドコレクション）、Fox（フォックス）、Harris（ハリス）、POP!（ポップ）、Preference（プリファレンス）、Quest（クエスト）、Vertu（ヴァーチュ）、Yello（イエロー）など、多彩で受賞歴のあるブランドポートフォリオを展開しています。

サービスレジデンス、ホテル、リゾート、ソーシャルリビング、ブランドレジデンスなど、幅広い宿泊形態の運営およびフランチャイズを通じて、世界中の旅行者の多様なニーズやライフスタイルに応える滞在体験を提供しています。ロイヤリティプログラム「アスコットスターリワーズ（ASR）」では、メンバー限定の特典やキュレーションされた体験を通じて、旅のあらゆる瞬間をより豊かに彩ります。

日本では現在、Ascott（アスコット）、Somerset（サマセット）、Citadines（シタディーン）、Oakwood（オークウッド）、lyf（ライフ）の5ブランドを展開し、東京・横浜・大阪・京都・福岡の主要都市にて21プロパティを運営しています。サービスレジデンスからホテル、ソーシャルリビングまで、多様な宿泊スタイルを提供しており、2026年春には「オークウッド大井町トラックス東京」の開業を予定しています。

アスコットは、キャピタランド・インベストメント・リミテッド（CapitaLand Investment Limited）の完全子会社として、宿泊運営および投資運用の両分野で培った専門性を活かし、フィー収益を創出しています。また、スポンサーであるCapitaLand Ascott Trust（キャピタランド・アスコット・トラスト）および各種プライベートファンドの成長を通じて、運用資産の拡大も推進しています。アスコットおよびサステナビリティへの取り組みに関する詳細は、www.discoverasr.com/the-ascott-limited(https://www.discoverasr.com/ja/the-ascott-limited)をご覧ください。

アスコット公式サイト（日本語）：http://www.discoverasr.com/ja

アスコット公式インスタグラム：@discoverasrjapan(https://www.instagram.com/discoverasrjapan/)、@lyf.japan(https://www.instagram.com/lyf.japan/)