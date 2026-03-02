総勢1,100名様に当たる！あなたと大切な人に贈るギフトキャンペーン「冷凍食品はニチレイ 春の感謝祭」実施のお知らせ

株式会社ニチレイフーズ

株式会社ニチレイフーズ（代表取締役社長：竹永 雅彦）は、2026年3月2日（月）から3月30日（月）まで、「冷凍食品はニチレイ 春の感謝祭」キャンペーンを実施いたします。新生活を迎える人やいつも支えてくれる大切な人へ、普段はなかなか伝えられない「ありがとう」や「がんばれ」の気持ちを、ニチレイの冷凍食品とともに届けていただく参加型キャンペーンです。期間中、キャンペーン公式サイトおよびX（旧Twitter）から応募すると、セカンド冷凍庫※やオリジナル保冷バッグ、QUOカードPayなどが抽選で総勢1,100名様に当たります。

本キャンペーンを通じて、人と人との温かい気持ちをつなぎ、くらしに笑顔と感動をお届けしてまいります。

※ハイアールジャパンセールス株式会社提供

型番：JF-UFS11B(W) 寸法：幅450×奥行585×高さ1275(mm)

賞品は、予告なく内容・仕様が変更する場合があります。

■キャンペーン公式サイト

https://www.nichireifoods.co.jp/nichireisai/index.html

■「冷凍食品はニチレイ 春の感謝祭」内容

キャンペーン公式サイトの専用フォームから応募すると、当選者本人と当選者の大切な人、300組600名様に「オリジナル保冷バッグ＆ニチレイ冷凍食品詰め合わせセット」が当たります。さらに、応募時に大切な人への感謝の気持ちや応援メッセージを入力された当選者の中から、抽選で30名様に「セカンド冷凍庫」をプレゼントします。

2025年3月に当社が実施したキャンペーン「春の冷凍食品はニチレイ祭」では、大切な人へ届けたいメッセージを募集し、多くの心温まる声が寄せられました。今回、それらのメッセージをもとに、オリジナルショートアニメーションを制作し、キャンペーン公式サイトで公開しています。家族や友人など身近な人への“温かい気持ち”と“その側にあるニチレイの冷凍食品”を描くことで、本キャンペーンの世界観を表現しました。本年はより一層、人と人との温かい気持ちをつなぐキャンペーンを展開してまいります。

■キャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/79554/table/118_1_913ce04b06518b8818c5189963a8fe30.jpg?v=202603020251 ]