ジミー チュウ フレグランスのスターコレクションに、春の外出にぴったりの新作「アイ・ウォント・チュウ ウィズ ラブ」登場

ブルーベル・ジャパン株式会社

ジミー チュウ フレグランスの人気コレクション「アイ・ウォント・チュウ」の4作目となる「アイ・ウォント・チュウ ウィズ ラブ」が2026年3月4日（水）に登場。

ブランドのシグネチャーカラーであるピンクから着想を得たフレグランスは、フェミニンなローズを主役にラズベリーやバニラが溶け合う、喜びに満ちたスウィートな香り。煌めくロンドンの街をヒールで歩くような、高揚感をもたらします。

新作の発売を記念してプロモーションイベントを実施します。イベント限定で、アルファベットを組み合わせて作るオリジナルチャームがもらえる特典もご用意しています。

春のお出かけにぴったりの新しいジミー チュウの香りをまとって、かけがえのない思い出へと昇華させませんか？

詳しくはこちら :https://bit.ly/4qC0tYF

■インスピレーション

新作「アイ・ウォント・チュウ ウィズ ラブ」を手がけたのは二人の調香師、アマンディーヌ・クレール＝マリーとガブリエラ・チェラリウ。ジミー チュウのシグネチャーカラーの一つであるピンクからインスピレーションを受け、夢中になるほど魅力的で遊び心にあふれた、究極にフェミニンで、自信とエレガンスを放つオードパルファムを創り出しました。

■香り

「アイ・ウォント・チュウ ウィズ ラブ」はその名の通り、友情から自己表現に至るまで、あらゆるかたちの愛を讃えるフレグランス。モダンで輝きに満ちたピンクバニラが印象的に香り立ちます。

ラズベリー、オレンジフラワー、マンダリンの軽やかでフレッシュなトップノートから始まり、ローズインフュージョン、ハイビスカス、フリージアの活気あるミドルノートへ。ラストは、バニラ、サンダルウッド、ムスクのクリーミーなベースノートが広がり、ジミー チュウの大胆なDNAを象徴する、洗練されながらも自信をもたらす香りへと昇華しています。

香調：フローラル フルーティ アンバリー

■デザイン

透け感のあるメタリックピンク加工を施したガラスボトルは、きらめく鏡のようにフェミニンな表情で仕上げられ、「アイ・ウォント・チュウ」コレクションの華やかでエレガントな美学を継承。

シグネチャーであるファセットカットの「JC」モノグラムがボトルとボックスの両方に配されています。さらに、ピンクのグリッターをまとったアウターパッケージには、ジミー チュウのクリエイティブディレクターであるサンドラ・チョイによる手書きの「With Love」の文字をエンボス加工であしらっています。

「アイ・ウォント・チュウ ウィズ ラブ」は、ブランドを象徴するアクセサリーのように、ジミー チュウのラグジュアリーな世界観に新たな輝きをもたらす存在です。

■キャンペーン

キャンペーンには、レベッカ・ロンゲンダイクとサシャ・クエンビーが再びミューズとして登場し、友情に宿る強さと喜びを体現。エレガントな装いにジミー チュウのシグネチャーアイテムを合わせ、ロンドンの街をオープンエアの遊び場に、そしてダンスフロアへと変貌させます。愛が満ちあふれる、活気と歓喜に包まれた夜を前に、二人のエネルギーが街の空気を満たし、街にきらめく余韻を残していきます。

ジミー チュウ アイ・ウォント・チュウ ウィズ ラブ オードパルファム

2026年3月4日（水）発売

40mL 11,770円 ／ 60mL 18,260円 ／ 100mL 24,090円

（すべて税込価格）

詳しくはこちら :https://bit.ly/4qC0tYF

■THE COLLECTION

左から：

ジミー チュウ アイ・ウォント・チュウ ウィズ ラブ オードパルファム（新作）

ジミー チュウ アイ・ウォント・チュウ ル パルファム

ジミー チュウ アイ・ウォント・チュウ オードパルファム

ラインナップ :https://latelierdesparfums.jp/collections/jimmy-choo-ladiesアイ・ウォント・チュウ フレグランス シリーズ取扱店舗 :https://latelierdesparfums.jp/pages/shops?&brand=jimmy-choo

【イベント情報】

新作「アイ・ウォント・チュウ ウィズ ラブ」の発売を記念して、下記店舗にてプロモーションイベントを開催します。

期間中は、ハート型チャームにお好きなアルファベット2文字を組み合わせて、自分だけのオリジナルチャームが作れるスペシャルな特典をご用意。自分のイニシャルや大切な人の名前など、想いを込めたカスタマイズをお楽しみください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/3907/table/797_1_c7d10dc4090b81934b3b7b16e2e30c1e.jpg?v=202603020251 ]

■イベント購入特典（数量限定、なくなり次第終了）

１.税込13,200円以上ご購入の方に、アルファベットが選べるオリジナルチャームをプレゼント

２.税込18,370円以上ご購入の方に、上記のオリジナルチャームに加え、ピンクカラーの限定オリジナル ポーチをプレゼント。

オリジナルチャーム

オリジナルチャーム

オリジナルチャーム

限定オリジナル ポーチ（ピンク）

【キャンペーン情報】

上記店舗以外でも、ジミー チュウ レディースフレグランスを税込18,370円以上をお買い上げの方に、ブラックカラーのオリジナルポーチをプレゼント。（数量限定、なくなり次第終了）

キャンペーン対象レディースフレグランスはこちら：

https://latelierdesparfums.jp/collections/jimmy-choo-ladies-single-product

オリジナルポーチ詳しくはこちら :https://bit.ly/4qC0tYFジミー チュウ フレグランス取扱店舗 :https://latelierdesparfums.jp/pages/shops?area=all&brand=jimmy-choo