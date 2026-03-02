【3/1新規開所】板橋区四葉に新たな地域包括ケア拠点が誕生

社会福祉法人奉優会

社会福祉法人奉優会（本部：東京都世田谷区／理事長：香取 寛）は、2026年3月1日、東京都板橋区四葉において、

・優っくりグループホーム板橋四葉

・優っくり看護小規模多機能介護板橋四葉

を開所いたしました。

本施設は、認知症高齢者への専門的支援と、医療ニーズにも対応可能な在宅支援機能を併せ持つ、地域密着型の複合拠点です。

地域が育ち、暮らしが革新する拠点へ

板橋区四葉の新施設は、「ゆっくり、一緒に、楽しく」という想いのもと、住み慣れた地域で最期まで安心して暮らし続けられる地域介護の仕組みを育てるために整備いたしました。医療・介護・福祉の連携に加え、地域のつながりや支え合いの力を引き出し、「地域が育つことで生活が革新する」という法人理念を、この四葉のまちから実現していく拠点を目指します。

施設概要

名称：優っくりグループホーム板橋四葉（2～3階・2ユニット18名）

優っくり看護小規模多機能介護板橋四葉（1階・登録29名、通い18名、宿泊9名）

地域交流スペース（2階）

規模：敷地面積830.73平方メートル ／鉄筋コンクリート造地上3階建

開所：2026年3月1日

事業内容

認知症高齢者グループホーム

少人数で家庭的な雰囲気の中、認知症の方が安心して暮らせる住まいを提供します。専門スタッフによる24時間体制の支援を行います。

看護小規模多機能型居宅介護事業所

「訪問看護」「訪問介護」「通い」「泊まり」を柔軟に組み合わせ、ご利用者とご家族の生活を支えます。医療ニーズにも対応できる地域密着型のサービスです。

地域交流スペース

地域住民の皆様に開かれたコミュニティスペースとして活用します。交流イベントや相談会などを実施し、世代を超えたつながりづくりを推進します。

建物外観居室廊下居室内

ユニット休憩スペースユニットキッチン地域交流スペース

多職種連携で支える“その人らしい暮らし”

介護職、看護職、ケアマネジャーなどが密に連携し、医療・生活・家族支援を一体で考えるチームケアを実施。

一人ひとりの人生背景や価値観を尊重し、「できること」を引き出す支援を行います。

スタッフ・利用相談 受付中

現在、介護職・看護職・ケアマネジャーをはじめとする専門職の採用を行っております。

地域とともに成長し、理念を体現する仲間を募集しています。

また、ご利用に関するご相談も随時受け付けております。

お問い合わせ先

優っくり村板橋四葉

担当：榎本・高林

所在地：東京都板橋区四葉1-16-13

TEL：03-6909-9720

社会福祉法人奉優会 経営企画本部 法人営業推進室(施設整備部門)

担当：齊藤・高橋拓巳

所在地：東京都世田谷区駒沢1-4-15 真井ビル

E-mail：kikaku@foryou.or.jp

TEL：03-5712-3770（ガイダンス後「４」を押してください）

社会福祉法人奉優会 広報担当：田村・鈴木

所在地：東京都世田谷区駒沢1-4-15 真井ビル

E-mail：kouhou@foryou.or.jp

TEL：03-5712-3770（ガイダンス後「5」を押してください）

HP：https://www.foryou.or.jp/

