エネオク活用で実現！大阪府東大阪市の公共施設、再エネ化支援の新たな選択肢

株式会社エナーバンク

株式会社エナーバンク（共同創業者 代表取締役：佐藤丞吾・村中健一、本社：東京都中央区）は、東大阪市内の公共施設向けに電力リバースオークションサービス「エネオク」を活用し、再エネ電力への切り替えを支援いたしました。

・エネオクとは？

電力契約の切替先選定手法としてリバースオークション方式※を採用した需要家の電気料金最適化を支援する国内唯一の無料サービスです。

入札する小売事業者は、他社の価格を見ながら何回でも再入札できる仕組みで単価の吊り下げを促すことが可能になります。

エネオクは仕様書・予定価格案作成も含め、利用料無償です。再エネ条件付与ができ、DX、GXを同時実現することができるサービスとなっております。

（リバースオークション方式とは：「競り下げ方式」と呼ばれる、買い手が売り手をオークション形式で選ぶ調達方式。定められた期間内であれば、リアルタイムで他社の提示する価格を確認しながら、何度でも条件提示を行うことができます。）

・電力調達の支援結果

１． オークション結果

【対象施設】

市役所本庁舎及び旭町庁舎の2施設

（１）スタート価格※1 130,148,342 円

（２）落札価格※2 110,975,535 円

（３）削減率 ▲ 14.7％

※1. 東大阪市とエナーバンクで個別協議を行い設定した予算の最高額です。

※2. 過去の電気使用量より小売電気事業者算出した価格の為、実際の支払い金額とは異なります。

1社1入札が原則の通常の入札とは異なり、リバースオークションを活用することで小売業者が複数回入札でき、コストカットしつつ再エネ電力供給を実現することができました。

・エネオク利用による事業効果

・2442.6 t-CO2のCO2削減見込み（本市公共施設からの温室効果ガス排出量の7.6％相当）

・再エネ100％電気で電気自動車を走行する「ゼロカーボン・ドライブ」の実現（本庁舎）

・既存契約から約15％の電気料金の削減見込み

※東大阪市報道提供より一部抜粋

・担当者の声

大阪府下の自治体でも採用実績があると聞き、自治体が無償で利用できるサービスでありながら、再エネ電気の調達と価格低減の両方が実現できる、というところが利用の決め手でした。

今回は2施設だけではありますが、実際に再エネ100％電気を既存契約より安い価格で調達できる結果となり、本市公共施設の脱炭素化にあたり、新たな一歩を踏み出せたと感じています。

◎自治体様向けゼロカーボンシティ実現支援サービスサイト

https://www.enerbank.co.jp/zero-carbon-city (https://www.enerbank.co.jp/zero-carbon-city)

