【参加無料】九州の未来を動かす「位置情報×AI」ビジネスサミット

株式会社西日本新聞メディアラボ（本社：福岡市中央区、代表取締役：清田 慎弥）は、一般社団法人LBMA Japanとの共催により、カンファレンス「位置情報×AIビジネスサミット2026」を、2026年3月25日（水）に福岡天神「THE KEGO CLUB」にて開催いたします。

https://www.medialab.co.jp/event/ai-business-summit/

■ 開催の背景と目的

2026年、九州経済が大きな転換期を迎える中、人流や情報の動きをリアルタイムに捉えることは企業の生存戦略において不可欠となっています。本サミットでは、最先端の「位置情報×AI」を単なるツールではなく、経営判断や集客・広報・採用といった現場課題を解決する「経営と現場の強み」として再定義します。「人の動き」を可視化し、根拠ある次の一手を打つための成功事例と最新技術を共有することで、地域経済に新たなスタンダードを実装することを目指します。

本サミットは、九州を中心に、経営・企画・営業・マーケティング・開発・採用などに携わる方を主な対象としています。

■ 注目プログラム（一部抜粋）

行政から最新技術のスペシャリストまで、豪華登壇者によるセッションを【参加費無料】で受講いただけます。

・特別講演：国土交通省による地理空間情報の推進

国土交通省 政策統括官付 地理空間情報課 課長補佐 諏訪 浩一氏

GISオープンデータの整備や人流データの利活用支援など、AI技術との連携も踏まえた最新の地域課題解決策を公開します。

・ 最新トレンドと国内活用事例セッション

成長を続ける位置情報ビジネス＆マーケティングについて、業界全体のトレンドおよび業界リーダーの取り組み、地域での先行事例、そして2026年の動向などに関するナレッジを共有いたします。

【パネリスト】

寺田 和弘氏（マップボックス・ジャパン合同会社 Strategic Account Manager）

山田 梢氏 （株式会社Hi-Lights 代表取締役）

中村 幸弘氏（一般社団法人日本テレワーク協会 共創部長／主席研究員）

川島 邦之氏（一般社団法人LBMA Japan 代表理事）

・ 地方企業の採用プロモーション戦略

株式会社西日本新聞メディアラボ メディアプロデュース部 次長 江藤 進哉

位置情報広告「ロカドクロス」を活用し、地方企業が効率的に応募を獲得するための具体的ターゲティング手法を解説します。

※講演内容・講演者・プログラム・時間などは変更になる可能性がございます。

■ 開催概要

名称：九州から実践する「位置情報×AI」ビジネスサミット2026

日時：2026年3月25日（水）13:00～17:25（受付 12:20～）

懇親会：17:30～18:45（同会場にて実施）

会場：福岡天神「THE KEGO CLUB」4階（福岡市中央区天神2丁目2-20 警固神社社務所ビル）

主催：株式会社 西日本新聞メディアラボ

共催：一般社団法人LBMA Japan

後援：国土交通省

参加費：無料（定員100名）

公式サイト：https://www.medialab.co.jp/event/ai-business-summit

■ お申し込み方法

詳細およびお申し込みは、上記公式サイトよりご確認ください。

なお、後日LBMA Japanサイトにて一部アーカイブ配信も予定しております。

九州のビジネスシーンを牽引する皆様にとって、データに基づいた「次の一手」を見出す絶好の機会です。当日は登壇者とのネットワークを構築していただける懇親会も予定しております。

定員まで残りわずかとなっておりますので、ぜひお早めにお申し込みの上、ご参加ください。

皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。

【本件に関するお問い合わせ先】

「位置情報×AI」ビジネスサミット2026事務局

Email：seminar@medialab.co.jp