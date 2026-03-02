AI起業家・木内翔大が青楓館高等学院で講義。「AIにできない問いと情熱」を軸に3つの生存戦略を伝授

株式会社SHIFT AI

「日本をAI先進国に」をミッションに掲げ、国内最大級の生成AIコミュニティを運営する株式会社SHIFT AI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：木内 翔大、以下「当社」）は、2026年2月20日(金)、生徒の主体性を重んじ「社会で生き抜く力」を育む青楓館高等学院（本校：兵庫県明石市、代表：岡内大晟）にて、代表 木内によるオンライン特別講義を実施いたしました。

実施の背景：AIが「答え」を出す時代に、人間は何を磨くべきか

現在、AI技術は指数関数的なスピードで進化を続けており、米国では既にAIによる雇用代替や高学歴層の就職難といった「AIサバイバル時代」が現実のものとなっています。

日本においても今後、単なるスキルの習得だけでは通用しない未来が目前に迫りつつあります。

当社は、日本の未来を底上げする鍵は、次世代が早期に「AIを支える側」の視点を獲得し、人間にしか持てない価値を磨き上げることにあると考えています 。その一環として、中高生がAIを正しく扱う力や情報モラルをバランスよく学べる次世代教育プログラム「SHIFT AI Junior」を展開するなど、未来を担う若者たちへの支援体制を強化してまいりました 。

こうした想いから、生徒の「主体性」を重んじる青楓館高等学院の教育姿勢に共鳴 。生徒たちがAI時代を自らの力で主体的に切り拓くための生存戦略を伝えるべく、本講義の実施に至りました 。

講義の核心：AI時代を生き抜く「3つの生存戦略」

代表木内は、自身が18歳でシンギュラリティの概念に出会い起業した自身のストーリーを交え 、AIとの差別化を生むための3つのポイントを強調しました。

AIを使いこなし「AIを支える人材」になる

AIに仕事を奪われるのではなく、「AIを使って仕事ができる人」に奪われるのが現実です。最新のAIツールを使いこなし、AIを支える側に回ることが勝ち筋となります。

AIには持てない「起業家精神」を磨く

AIは「答え」を出せても、世の中の課題を見つける「問い」や、それを形にしたいという「情熱」は持てません。身近な違和感からビジネスを起こす力こそが、AIに対する圧倒的な優位性となります。

最後は「いい人」であり、信頼で選ばれる

スキルがAIで均質化する未来では、「この人と働きたい」と思われる人間性が最大の差別化要因です 。自己中心的にならず、人の役に立って徳を積むことが、社会から選ばれ続ける条件となります。

参加者の声：AIを「恐怖」から「武器」へ

講義後の対話では、生徒から今後の学び方について熱心な質問が寄せられました。

木内は一つひとつの問いに真摯に応じ、参加した生徒たちからは、AIに対する漠然とした不安が、具体的な期待や目標へと変わったという声が届きました。

今後の展望

- 「AIに何を求めるかを決める起点はいつだって人間。恐怖を感じる部分もありましたが、将来どう実務に繋げられるか前向きに考えたいと思います」- 「普段大きく考える機会があまりないので、大変勉強になりました。インターン先で早速AIに相談しながら、自分の仕事をどうアップデートできるか実践してみます」- 「たとえ今私が学んだAI技術が古くなったとしても、木内さんが仰った『試行錯誤した経験そのもの』は無駄にならないと聞いて勇気が出ました」

当社は、今回の講義を一過性のものにせず、今後も青楓館高等学院との連携を通じた定期的な教育支援や、兵庫県内の高校生を対象とした共創イベントの開催などを検討しております。

地域・世代を問わず、日本全体をAI先進国にするための活動を加速させてまいります。

【青楓館高等学院概要】

青楓館高等学院は、「『右にならえ』の教育に終止符を。」という教育理念を掲げ、一人ひとりの個性を尊重した教育を目指す広域通信制高校サポート校です。当校では、生徒が自ら考える力を伸ばし、個性を才能へと開花させるための独自のステップを導入しています。

まず、教育の土台として「毎週の1on1」を徹底。生徒一人ひとりと向き合う対話を通じて、自身の価値観ややりたいことを明確にするプロセスを大切にしています。その上で、社会とつながる実践の場として「PBL（プロジェクト型学習）」を中心としたオリジナルカリキュラムを展開。企業や地域と連携したリアルな課題に挑むことで、「自分を知り、社会を知り、社会と繋がる学び」を提供しています。

学校名 青楓館高等学院

所在地 兵庫県明石市相生町２丁目5-8

代表者 岡内 大晟

URL：https://seifukan-gakuin.com/

【会社概要】

株式会社SHIFT AIは、「日本をAI先進国に」というミッションのもと、生成AIをはじめとするAI技術のビジネス活用を学べる、利用者数No.1※の生成AI学習コミュニティ「SHIFT AI」を運営しています。会員数は2万5000人を超え、法人向けのリスキリング支援サービス「SHIFT AI for Biz」や、教育機関向けの「SHIFT AI for School」など、幅広い分野でAI人材の育成を推進。さらに、独自メディア「SHIFT AI Times」の運営をはじめ、情報発信・研修・イベントを通じて、個人と組織の成長を支援し、日本全体のAI活用を加速させています。

社 名 株式会社SHIFT AI

所在地 東京都渋谷区渋谷２丁目24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表者 代表取締役 木内 翔大

設立年月 2022年3月18日

資本金 8,300万円（資本準備金含む）

事業内容 コンサルティング / コミュニティ運営 / Youtubeチャンネル運営 / スクール運営

URL：https://shift-ai.co.jp/(https://shift-ai.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=shiftai_press_release)

※利用者数No.1

GMOリサーチ&AI株式会社調べ

■調査項目/調査時点（2025年2月）における累計登録者数

■調査対象/企業が運営するAI活用事例や実践ノウハウなど、ビジネス目的でのAI活用に関する講義を提供するコミュニティサービスを対象とし、講義を行わないネットコミュニティや個人運営のコミュニティ、ビジネス目的以外のコミュニティサービスは対象外とする

【代表取締役 木内 翔大について】

木内 翔大(きうち しょうた)

株式会社SHIFT AI 代表取締役 / 一般社団法人生成AI活用普及協会 協議員 / GMO AI＆Web3株式会社 AI活用顧問 / GMO AI＆ロボティクス商事 AI活用アドバイザー

フォロワー数14.6万人 (2026年2月現在)

「日本をAI先進国に」をテーマに生成AIについて発信。

URL：https://x.com/shota7180