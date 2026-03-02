国際女性デーにちなんだキャンペーン実施／EC『ナチュリアス』ナチュラル生理用品の限定セットを販売

株式会社G-Place

株式会社G-Place（本社：京都府長岡京市、代表取締役社長：綾部英寿）が運営する“自然と人の明日を彩るオンラインセレクトショップ「Naturias（読み：ナチュリアス）」”は、3月8日の国際女性デーにちなんで、ナチュラル生理用品のおまけ付きセットを期間限定で販売します。

販売期間は2026年3月8日（日）～10日（火）の3日間です。

【Naturias公式サイト】https://www.naturias.jp/(https://www.naturias.jp/)

＜キャンペーン概要＞

条件：期間中に対象商品を専用URLからご購入いただくと、プレゼントが付きます

対象商品：ナチュラムーン生理用ナプキン（多い日の昼用 羽つき・16個入）2個組

ナチュラムーン生理用ナプキン（多い日の夜用 羽つき・10個入）2個組

実施期間：2026年3月8日（日）～10日（火）

プレゼント商品：ナチュラムーン生理用ナプキン（お試し用・2個入）※

※多い日の昼用 羽つき／多い日の夜用 羽つき のいずれか1つ

キャンペーン専用URL：ナチュラムーン生理用ナプキン（多い日の昼用 羽つき）

https://www.naturias.jp/c/brand/nagyou/naturamoon/NS1000032(https://www.naturias.jp/c/brand/nagyou/naturamoon/NS1000032)

ナチュラムーン生理用ナプキン（多い日の夜用 羽つき）

https://www.naturias.jp/c/brand/nagyou/naturamoon/NS1000034(https://www.naturias.jp/c/brand/nagyou/naturamoon/NS1000034)

■キャンペーン実施の背景

1904年3月8日、ニューヨークで女性労働者が婦人参政権を要求してデモ集会を開催したことに由来し、国連によってこの日が「国際女性デー（International Women’s Day）」として制定されました。近年では広義で『女性を尊重する日』とも捉えられ、各国各地でさまざまなイベントが催されています。

ナチュラムーン生理用ナプキンは、使い捨てのナプキンとしては珍しく肌面も吸収体も天然素材でできています。肌に直接触れるトップシートは天然コットン100％で、コットンならではの柔らかな肌触りが特徴です。“肌触りにこだわったナプキンを使うことで、ご自身を労わってほしい”という思いから、国際女性デーにちなんだキャンペーンを実施することにしました。

■Naturiasとは？／店名の由来とコンセプト

Naturiasは「Natural（自然）」「明日（あす）」「地球（earth）」「私たち（us）」という言葉を組み合わせた造語で、私たちの価値観と使命を表しています。

明日の世代に美しい地球を残すため、環境に配慮した製品やサービスの提供を通して、未来をより美しく、持続可能なものにすることをめざしており、環境保護に取り組んでいるサプライヤーから仕入れたり、積極的なペーパーレス化を実践したりすることで、全体的な環境負荷を減らす工夫をしています。

■Naturiasで取り扱うエコ＆ナチュラルな自社ブランド

Naturiasは“人と環境へのやさしさ”にこだわって開発された自社商品ブランドを多数取り扱っています。

▶NaturaMoon(ナチュラムーン)

― 想いのあるものづくりで、女性をもっと快適に ―

多くの女性がより幸せに満ちた日々を過ごせるようにこだわりの製品・サービスをお届けするブランドです。

・ナチュラムーン公式サイト https://naturamoon.jp/(https://naturamoon.jp/)

▶ecoluxe(エコリュクス)

― 現代の忙しいライフスタイルを送る女性へ ―

自然の恵みを活かした多機能コスメブランドです。厳選された天然由来成分を配合し、女性たちが手軽に、 美しさを追求できるようサポートします。

・製品紹介 https://www.naturias.jp/c/brand/agyou/ecoluxe(https://www.naturias.jp/c/brand/agyou/ecoluxe)

▶ECOMATE(エコメイト)

汚れの種類や使う場所に合わせて最適な成分を配合した、天然由来成分100%で国産の家庭用洗浄剤ブランドです。環境や人体への負担をできるだけ少なくしながらも、しっかり汚れを落とすことにこだわっています。

・製品紹介 https://www.naturias.jp/c/brand/agyou/ecomate(https://www.naturias.jp/c/brand/agyou/ecomate)

▶NATURAPLUS(ナチュラプラス)

植物精油の力を活かし、得られるリラックス・消臭・抗菌・防虫の効果に着目し、心地よい生活空間をサポートする生活雑貨ブランドです。

・製品紹介 https://www.naturias.jp/c/brand/nagyou/naturaplus(https://www.naturias.jp/c/brand/nagyou/naturaplus)

▶AlmaWin(アルマウィン)

自然環境下で完全に分解される天然由来原料のみで作られ、大学や研究機関の皮膚パッチテストにも合格したドイツ生まれのオーガニック洗剤ブランドです。

・製品紹介 https://www.naturias.jp/c/brand/agyou/almawin(https://www.naturias.jp/c/brand/agyou/almawin)

■Naturiasの展望

Naturiasはエコフレンドリーな商品の提供、取り組みを実践することで、持続可能な社会の実現に貢献していきます。また、環境にやさしい製品やサービスをお選びいただくことを通して、当店をご利用くださるお客様が環境保護やSDGsの実現に寄与できる場になっていきたいと考えています。

＜店舗概要＞

店舗名：Naturias（読み：ナチュリアス）

URL：https://www.naturias.jp/(https://www.naturias.jp/)

取り扱いカテゴリー：美容・コスメ・香水／衛生用品／日用品雑貨／フェムケア／

インナー・下着・ナイトウェア／キッズ・ベビー・マタニティ／

キッチン用品／フード

公式SNSアカウント：https://www.instagram.com/naturias_official/(https://www.instagram.com/naturias_official/)

＜株式会社G-Placeについて＞

1968年に「日本グリーンパックス」として事業をスタート。2019年5月、創業50周年を機に現社名に変更しました。「アイディアで未来をつくる、創造総合商社」を掲げ、さまざまな分野で独自性のある商品やサービスを提供しています。創業から一貫して、全国自治体のごみ減量を支援する事業を柱にしており、現在では、高所安全対策製品や再生樹脂製品の販売、天然由来成分にこだわったオリジナルの化粧品や雑貨類の企画・販売、海外家電製品の輸入販売なども行っています。海外にも拠点を設け、積極的に事業を展開中です。

2020年からは当社の株の100％を一般財団法人辻・山中財団（辻は正式には一点しんにょう）が保有する体制に移行しており、当社の得た収益の一部は配当金として財団に支払われたのち、社会に対し意義のある事業に寄付される仕組みになっています。

辻・山中財団公式HP https://www.tsuji-yamanaka-zaidan.jp(https://www.tsuji-yamanaka-zaidan.jp)

【会社概要】

商号：株式会社G-Place （読み：ジープレイス）

所在地：〒617-0835 京都府長岡京市城の里10-9

創業／設立：1968年5月7日／1969年5月16日

代表取締役社長：綾部英寿

公式HP：https://g-place.co.jp(https://g-place.co.jp)

【製品の取り扱いに関するお問い合わせ先】

株式会社G-Place

ライフスタイル事業グループ

Email：contact@g-place.co.jp