マッチングアプリ「タップル」、プロフィールに動画を追加できる新機能「動画プロフィール機能」を公開

株式会社タップル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：平松繁和）は運営するマッチングアプリ「タップル」において、自分のプロフィールに最大10秒間の動画を1本追加できる機能「動画プロフィール機能」を提供開始いたしました。

「動画プロフィール機能」開発の背景

マッチングアプリが恋愛・結婚の出会いの手段として一般化した（※1）一方で、「タップル」には「写真やテキストだけでは相手の雰囲気が伝わりにくい」という声が多く寄せられていました。

そこで、「タップル」利用者1,873名に意識調査を行い、実際にどういった課題を抱えているのかについてアンケートを実施しました。

初めに、「実際に会った際に、プロフィールと実物の印象が違ったと感じた経験はありますか？」と質問したところ、69.4%が「よくある」「たまにある」と回答しました。

次に、「プロフィールにおいて、あなた自身の魅力は、写真やテキストだけでは伝わりにくいと感じますか？」と質問したところ、60.2%が「とても感じる」「多少感じる」と回答しました。

さらに、「より相手のことを理解するために、どのような情報があると良いですか？」と質問したところ、「実際の話し方や雰囲気が分かる要素」が37.5%で首位となり、続いて「写真以外の動きや声に関する情報」が27.3%という結果となりました。

これらの意識調査の結果等を踏まえ、「タップル」では利用者の「相手の人となりを事前により深く理解したい」「自分の魅力をよりわかりやすく伝えたい」という声に応えることで、出会いの質を高め、さらなる恋愛総量の最大化に繋がると考え、今回の開発に至りました。

調査概要

回答者：全国男女1,873名（タップルユーザー）

調査期間：2025年4月9日～4月16日

調査手法：SurveyMonkeyを利用したアプリ内アンケート

「動画プロフィール機能」概要

「動画プロフィール」は、自分のプロフィールに最大10秒間（※2）の動画を1本設定できる機能です。従来の静止画では伝えきれなかった声や仕草など自然体の雰囲気を動画で掲載することで、マッチング前の相互理解を深めることができます 。

※2 アップロード可能な動画秒数は、最低5秒～最大10秒です。

今後も「タップル」では、利用者の皆様の恋愛総量の最大化に向けて、サービスの開発・拡充を行ってまいります。

マッチングアプリ「タップル」について

「タップル」はグルメや映画、スポーツなどの共通の趣味をきっかけに恋の相手を探せる国内最大規模のマッチングアプリです。2014年5月のサービス開始から、累計会員数2,300万人（2025年7月時点）を突破し、恋活中の20代の男女を中心に利用されています。24時間以内にデートのお相手を探せる「おでかけ機能」など、やりたいことや行ってみたい場所をきっかけにたくさんの出会いを生み出せるような機能を提供しています。安心・安全への対策は業界でも高い基準を設けており、24時間365日の監視パトロールや公的身分証明書による本人確認、AIを用いた不正利用者の早期検知システム、万が一のトラブルに対する緊急通話相談サポートなどを提供しています。

恋活・婚活マッチングアプリ「タップル」

https://tapple.me/

安心安全への取り組み

https://www.cyberagent.co.jp/sustainability/info/detail/id=20561

株式会社タップルについて

株式会社タップルは国内最大規模のマッチングアプリ「タップル」、および全ての会員の方がマッチもメッセも無料で利用できるマッチングアプリ「Koigram」を運営する、株式会社サイバーエージェントのグループ会社です。2024年の出生数が過去最少になるなど、想定を上回るスピードで進む日本の少子化が問題視されている中、婚姻数を増やすためにまずは出会いや恋愛の課題を解決すべく、「恋愛総量の最大化」をパーパス（当社が目指す社会的な使命）に掲げ、日々より多くの出会いを提供できるようなサービスの運営に努めています。

https://www.tapple.co.jp/