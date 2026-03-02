チームラボ作品の期間限定展示イベントを航空科学博物館で実施します！

成田国際空港株式会社

成田国際空港株式会社は、SORATO NRT(ソラトナリタ)エアポートシティ構想*¹の実現に向けて、空港周辺地域及び航空業界への関心を高めてもらうため、最先端のデジタルテクノロジーによるアート集団「チームラボ」の作品が体験できる展示を下記の通り開催いたします。今回展示する《スケッチ環世界》は、自らが紙に描いたヒコーキやイルカが目の前の空間内に立体で出現し、スマートフォンで自分が描いた絵をそれぞれの視点で操縦することができる作品*²です。インタラクティブな体験を通じて、生き物それぞれの知覚に基づき世界が構築される「環世界」と、その見え方の違いを体感いただけます。

記

- 名称チームラボ スケッチ環世界- 開催期間2026年3月20日(金・祝)～4月19日(日) 10:00~16:00（最終入場 15:30）※航空科学博物館の開館時間 10:00~17:00（最終入館 16:30）※休止日は航空科学博物館の休館日に準じます。- 開催場所千葉県山武郡芝山町岩山 111-3 航空科学博物館- 料金入場無料※別途、航空科学博物館への入館料が必要です。- 特設ページhttps://futurepark.teamlab.art/places/naritaairport/

特別協賛：NRTエリアデザインセンター

協 力：公益財団法人航空科学博物館、成田空港温泉空の湯、京成電鉄株式会社、キットパス

【参考】

チームラボ プレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001135.000007339.html

以上

*¹ SORATO NRTエアポートシティ構想

2025年4月、千葉県とNAAはNRTエリアデザインセンター（NADC）を立ち上げ、空港とその周辺地域の一体的な発展に向けたSORATO NRTエアポートシティ構想を策定しました。世界の成長を取り込み、日本経済の再活性化と地域の持続的な発展をけん引する未来志向型のエアポートシティの形成を目指します。

SORATO NRT公式サイト https://sorato-nadc.com/

“Sky Oval”（スカイ オーバル）

SORATO NRT のシンボルである、Sky Oval（スカイオーバル）。

この空に浮かぶ楕円は、飛行機の窓をモチーフに生まれました。離陸するたびに誰もが目にする窓からの光景は、見知らぬ世界や新たな未来への入口です。

また、この楕円は生命が殻を破る瞬間、すなわちインキュベーションの形でもあります。未来の産業や人材が、この場所から生まれ⽻ばたいていくというSORATO NRTの理念を示しています。

*²チームラボ スケッチ環世界について

https://futurepark.teamlab.art/playinstallations/sketchumwelt/