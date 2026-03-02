touch in SOLより毛穴レス*印象で崩れにくい、選べる2つのクッションファンデーションの新基準

株式会社プランプラス

株式会社プランプラスは、韓国メイクブランドtouch in SOLより、クッションファンデーション2種 タッチインソール グロウエアークッション、タッチインソール スキンカバークッション を、2026年3月2日（月）より全国のドン・キホーテ（一部店舗除く）にて発売いたします。

touch in SOLは、ノーポアブレムプライマーをはじめとする韓国で人気のプライマーシリーズで培ったベースメイク設計のノウハウを生かし、メイクアップ効果で毛穴を目立ちにくくしながら、美しい仕上がりが続きやすいクッションファンデーションとして本商品を展開いたします。

本商品は、仕上がりの好みに合わせてツヤ仕上がりとセミマット仕上がりを選べる2タイプのクッションファンデーションです。グロウエアークッションはシルバーパッケージ、スキンカバークッションはブラックパッケージで展開いたします。いずれもSPF50+/PA++++を備え、ベースメイクと紫外線対策を両立したいニーズに着目した設計。

また、ドン・キホーテで対象商品をご購入の場合、発売第一弾はハート型ミラー付きキーリングが必ず付属します。パッケージ上部にキーリングの接続部分を設けており、付属のキーリングはもちろん、お好みのアクセサリーを付けて自分らしいアレンジもお楽しみいただけます。

【商品特長】

タッチインソール グロウエアークッション（ツヤ仕上がり/シルバー）

凹凸へ密着して毛穴をなめらかに見せ、つけたてのツヤが続きやすいグロウクッションです。パールパウダーで透けるような*¹光沢と立体感を演出し、うるおい成分配合でしっとり仕上げます。エアクッション構造でムラになりにくい設計です。

・メイクアップ効果で毛穴・凹凸をなめらかに見せ、ツヤ肌印象へ

・10種ヒアルロン酸、6種セラミド、グルタチオン*²配合でしっとり感を目指します

・時間が経ってもくすみにくい印象を目指した仕様

おすすめ：乾燥肌～普通肌、ツヤ・透明感*¹重視の方

【カラー】

・ #19N_LIGHT IVORY【NEUTRAL TONE】

明るめのアイボリー系で、肌になじみやすいニュートラルトーン。自然にトーンアップ*¹したような 肌印象に仕上げたい方におすすめです。

・ #21C_PINK BEIGE【COOL TONE】

ほんのりピンクみを感じるベージュで、クールトーン向け。血色感*¹を足しながら、透明感*¹のある仕上がりを目指したい方におすすめです。

#19N_LIGHT IVORY【NEUTRAL TONE】

#21C_PINK BEIGE【COOL TONE】

タッチインソール スキンカバークッション（セミマット仕上がり/ブラック）

軽やかに密着し、毛穴をぼかしてクリアなセミマット肌を目指すスキンカバータイプです。濃密なパウダーと3層密着設計でムラ・ヨレを抑え、崩れにくさをサポート。皮脂によるテカリを抑えやすく、さらりとした仕上がりへ。メッシュネットで薄く均一にのび、衛生的に使いやすい設計です。

・メイクアップ効果で毛穴・凹凸をぼかし、なめらかなセミマット肌へ

・12種ペプチド、アンチセバム、パンテノール*²配合でさらりと整った肌印象へ

・マスク着用時も色移りしにくい印象を目指した設計

おすすめ：脂性肌～混合肌、毛穴カバー・持続感・さらっと感重視の方

・ #19C_FAIR PINK【COOL TONE】

明るめのフェアピンクで、クールトーン向け。やわらかな血色感*¹を演出し、明るい肌*¹印象に見せたい方におすすめです。

・ #21N_NEUTRAL BEIGE【NEUTRAL TONE】

肌なじみの良いニュートラルベージュで、幅広い肌トーンに合わせやすいカラー。落ち着いたナチュラルな仕上がりを好む方におすすめです。

#19C_FAIR PINK【COOL TONE】

#21N_NEUTRAL BEIGE【NEUTRAL TONE】

【商品概要】

商品名：タッチインソール グロウエアークッション



内容量：12g

価格：2,860円（税込）

SPF/PA：SPF50+/PA++++

カラー：・#19N_LIGHT IVORY

【NEUTRAL TONE】

・#21C_PINK BEIGE

【COOL TONE】

商品名：タッチインソール スキンカバークッション



内容量：12g

価格：税込2,860円

SPF/PA：SPF50+/PA++++

カラー：・#19C_FAIR PINK

【COOL TONE】

・#21N_NEUTRAL BEIGE

【NEUTRAL TONE】

発売日： 2026年3月2日（月）～

販売開始店舗：全国のドン・キホーテ（一部店舗を除く）

オンライン販売：Qoo10 https://www.qoo10.jp/shop/touchinsol_official(https://www.qoo10.jp/shop/touchinsol_official)

ハート型ミラー付きキーリング

ハート型ミラー付きキーリングの付属はドン・キホーテで対象商品をご購入の場合に限ります。

【ブランドについて】

touch in SOL（タッチインソール）は、2010年に韓国で誕生したメイクアップブランドです。

「いつでも、どこでも、”愛される私になれる”」 をコンセプトに、肌を美しく魅せるベースメイクからトレンド感のあるポイントメイクまで幅広く展開しています。

ユニークなネーミングやデザイン性に加え、毛穴を目立ちにくく見せるメイクアップ効果や高い密着感、仕上がりの美しさが続きやすい設計にこだわり、世界中のメイクラバーから支持を集めています。

今回発売する タッチインソール グロウエアークッション／タッチインソールスキンカバークッション は、ブランドが培ってきたベースメイクのノウハウを生かし、ツヤ仕上がりとセミマット仕上がりを選べる2タイプとして提案するクッションファンデーションです。ドン・キホーテ全国（一部店舗除く）限定で展開し、発売第一弾はハート型ミラー付きキーリングが必ず付属します。

お問い合わせ先

株式会社プランプラス

担当：新井

touch in SOL 日本公式HP：https://www.touchinsol.jp/

E-mail：info@planplus.co.jp

TEL：050-8894-3849

*¹ メイクアップ効果による

*² 保湿成分