WMパートナーズ、山王テック株式会社との資本提携について

WMパートナーズ株式会社（以下、「当社」）が管理運営するWMグロース5号投資事業有限責任組合は、山王テック株式会社（本社：埼玉県和光市、代表取締役：吉岡 勇、以下「山王テック社」）との戦略的な資本業務提携を実現したことをお知らせいたします。

山王テック社は、モビリティ領域における高度化・多様化する研究開発ニーズに応えるべく、開発設計、CAE解析、3Dモデリング、開発支援、特許調査・解析、技術資料の編集・制作、情報システム、翻訳・通訳など、幅広い技術領域において事業を展開しております。これらの総合的な技術支援を通じ、同社はモビリティ領域の発展を支える不可欠なパートナーとして確固たる地位を築いております。

今回、山王テック社がより一層の成長を果たすためには戦略的なパートナーシップが必要という考えのもと、当社との資本業務提携に至りました。山王テック社が培ってきた高い技術力と業界知見を基盤としつつ、当社の支援により、経営管理体制の強化、人材採用の推進等を加速してまいります。

モビリティ領域においては、今後も底堅い研究開発投資が見込まれており、さらなる市場拡大が期待されています。当社は、代表取締役である吉岡勇氏並びに役職員の皆様と協調し、山王テック社の更なる発展と飛躍を支援してまいります。

【山王テック社の概要】

会社名 ：山王テック株式会社

本社 ：埼玉県和光市中央2-3-7

代表 ：代表取締役 吉岡 勇

設立 ：1981年9月

事業内容：開発設計／CAE解析／3Dモデリング／開発支援／特許調査・解析／技術資料編集・制作／情報システム／翻訳・通訳／人材派遣

URL ：https://sannotec.co.jp/

WMパートナーズについて

WMパートナーズは、2013年に設立された独立系投資会社であり、プライベート・エクイティ業界において豊富な投資経験と様々な事業バックグラウンドを持つ投資プロフェッショナルがチームを構成しています。

日本におけるグロース・キャピタル投資のパイオニアとして、分散投資型のベンチャーキャピタルや企業買収型のバイアウトファンドとは異なるユニークな投資戦略を持ち、成長を志す経営チームに最適な資本と株主政策を提案してまいりました。



成長資金の提供に留まらず、事業承継問題の解決、事業再編の推進、資本構成の是正等、様々な経営課題の解決やニーズに対応し、中堅・中小企業のエクイティ・パートナーとして、更なる成長を支援いたします。

設立 ：2013年7月

代表者 ：松本 守祥 、徳永 康雄

資本金 ：30百万円

株主 ：パートナー、日本政策投資銀行

本社所在地 ：東京都千代田区麹町三丁目2番地 垣見麹町ビル4階

事業内容 ：未上場株式等への投資、プライベート・エクイティ・ファンドの運営・管理

運営ファンド：

WMグロース3号投資事業有限責任組合（2014年～、出資総額62億円）

WMグロース4号投資事業有限責任組合（2017年～、出資総額106億円）

WMグロース5号投資事業有限責任組合（2022年～、出資総額121億円）

ホームページ：http://www.wmpartners.jp/