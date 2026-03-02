「アナザーアドレス」主催/デザインコンテスト『roop Award 2025-2026』ファッションイベント「Rakuten Fashion Week TOKYO」関連イベントとして開催決定！

株式会社 大丸松坂屋百貨店

大丸松坂屋百貨店が運営するファッションサブスクリプションサービス“AnotherADdress（アナザーアドレス）”は、お客様から回収した思い入れのある衣類を、プロのデザイナーや学生たちが新たなデザインへと生まれ変わらせ、完成度や表現力を競うファッションデザインコンテスト『roop Award 2025-2026』の最終審査および授賞式を、3月22日（日）にファッションイベント「Rakuten Fashion Week TOKYO2026 A/W」関連イベントとして開催します。

当日は、86名の応募者の中から最終審査へと進んだプロ部門3名、学生/アマチュア部門8名の計11名のファイナリストがグランプリを目指し、競い合います。最終審査では、ファイナリスト11名がデザインした11作品をモデルが着用し、ランウェイを歩いた後、審査員の投票審査により各賞受賞者を決定いたします。

昨年の受賞作品。 左からプロ部門総合グランプリ、学生/アマチュア部門部門グランプリ、プロ部門準グランプリ、学生/アマチュア部門準グランプリ昨年の授賞式の様子。

近年、廃棄予定の衣類に新たな価値を与える「アップサイクル」への注目が高まっています。ファッションのアップサイクルが盛んなアメリカを含む北米でも市場は拡大傾向にあり、持続可能なファッションへの関心が高まっています。今後、アップサイクル市場は成長する見通しです。

本アワードは、こうした市場拡大の流れを受け、服の寿命を延ばして循環させる取り組みから生まれたイベントです。“ファッションを借りる選択肢が当たり前になる時代”を見据え、消費者自身が衣料品を提供する当事者として参加できる仕組みとし、より関心を持ってもらいやすいイベントとして実施しています。

出典：Fortune Business Insights 「アップサイクルアパレル市場規模、シェア及び業界分析：タイプ別（トップス、ボトムス、その他）、エンドユーザー別（女性、男性、ユニセックス、子供）、流通チャネル別（オンライン、オフライン）、地域別予測（2026-2034年）」

roop Awardについて

同ファッションデザインコンテスト『roop Award』は、2024年にスタートし、今回で2回目の開催となり今年は「Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 A/W」関連イベントとして開催。AnotherADdressは、これまで衣類の“シェアリングサービス”や“シェアリングで使っていた衣類のリメイク”、“衣類を原料まで戻すリサイクル”という、3つの循環ビジネスを手掛けてきました。 本アワードは、“消費者から思い入れのある服を回収しアップサイクル”する、「第4の循環」と位置付ける取り組みから生まれたイベントです。“ファッションを借りる選択肢が当たり前になる時代”を見据え、消費者自身が衣料品を提供する当事者として参加できる仕組みとし、より関心を持ってもらいやすいイベントとして実施しています。プロのデザイナーや未来を担う学生/アマチュアの創造力を通じて、多様なアイデアや表現を社会に発信し、循環型ファッションをより身近な選択肢として広げていくことを目指しています。

なお、プロ部門と学生/アマチュア部門の2部門で審査を行い、各部門の受賞者には賞金が贈られます。

＜各賞受賞部門 賞金について＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25003/table/3566_1_9242261710baf965bb96ba8b4d58bdf3.jpg?v=202603020251 ]

※上記のほか、本アワード参加者には製作費として1着につき、プロ部門4万4千円（税込）、学生/アマチュア部門1万1千円（税込）が支払われます。

roop Award 2025-2026授賞式 開催概要

開催日時：2026年3月22日（日）13：20～15：00（13：00開場）

内容：審査員紹介、学生/アマチュア部門 ランウェイ、プロ部門 ランウェイ、グランプリ発表、表彰式、講評、記念撮影

会場：渋谷ヒカリエ9階 ヒカリエホール ホールB（東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ 9F）

参加費：無料

申込方法：https://roopaward25-26.peatix.com/

※本イベントへの参加は事前登録制となります。上記よりアクセスいただき必要事項をご入力のうえ、お申込みください。

roop Award 2025-2026 最終審査作品

<プロ部門> 3名

KOHVAMAISON CASANOVAMasaco Teranishi

<学生/アマチュア部門> 8名

AKAMACOCOA MITOMAmore moreNANRICONEMOPHILASHINOBU TOMITSUKAyui wakabayashiYURI ANAYAMA

Rakuten Fashion Week TOKYOについて

Rakuten Fashion Week TOKYO は、パリ、ミラノ、ロンドン、ニューヨークと並ぶ世界的なファッション・ウィークの一つであり、国内最大級のファッションイベントです。楽天が冠スポンサーを務め、毎年春と秋の年2回開催され、ファッションショーや展示会を通じて最新の日本のクリエーションを国内外へ発信しています。

AnotherADdress(アナザーアドレス)について

AnotherADdressは、大丸松坂屋百貨店が運営するファッションサブスクリプションサービスです。

460ブランド以上・約11万点のアイテムから、衣類やバッグなどを毎月レンタルでき、「必要なときに、必要な服を楽しむ」新しいファッションの形を提案しています。また、回収した衣類をデザイナーの手で一点物へと生まれ変わらせるプロジェクト「roop」を展開し、循環型ファッションの取り組みも推進しています。

＜本イベントに関する一般の方からのお問い合わせ先＞

株式会社 大丸松坂屋百貨店 アナザーアドレス担当（田端、古暮、高田）

E-mail：roop_award@anotheraddress.jp

＜本イベントに関する報道関係者からのお問い合わせ先＞

「roop Award 2025-2026」PR事務局（プレイブ内）

担当：佐藤(070-2185-6482)、濤川(090-3725-1640)

TEL：03-6441-3656／E-mail：roop@prabe.jp