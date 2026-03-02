アイレット、1,500人規模で生成 AI 活用を業務標準化！Gemini を活用した「インタビュー Gem」で社員の現場ノウハウを収集し、企業の AI 実装を加速

アイレット株式会社

システム・アプリケーションの開発、グラフィック・UI/UX デザイン制作からインフラの構築・運用までをワンストップで提供するアイレット株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩永充正、以下 アイレット）は、全従業員1,500人超を対象とした生成 AI 活用の組織標準化を加速させます。その一環として、現場で培われた AI 活用ノウハウを毎日発信する SNS 連載企画「アイレット × AI 実践録」を 2026年3月2日(月)より始動します。第1弾は本日17時に公開予定です。



本企画では、Google Cloud の Gemini を活用した独自の「インタビュー Gem」で吸い上げた現場のノウハウを、Gemini と Google の最新画像生成モデル「Nano Banana」を駆使して直感的な図解へと変換・発信します。当社が培ってきた実践的な知見を広く公開することで、日本企業の生成 AI 社会実装を強力に後押しし、DX の加速に貢献してまいります。

■ 企画背景

第1弾のインフォグラフィック

昨今、生成 AI は「試す」から「実務で成果を出す」フェーズへと明確に移行しています。アイレットでは 2025年、生成 AI 活用の本格化に伴い、AI マネジメントシステムの国際規格「ISO/IEC 42001（AIMS）」の認証を取得し、責任ある AI 利用とガバナンス体制を確立しました。また、同年9月には全従業員を対象に次世代 AI プラットフォーム「Google Agentspace（現 Gemini Enterprise の一部）」を導入し、社内情報の検索時間を数時間から数秒へ短縮するなど、具体的な成果を積み上げてきました。



代表取締役社長の岩永 充正は2026年の年頭所感において、生成 AI を活用したシステム提供とシステム構築工程への AI 導入の2軸で、お客様の業務プロセスを根本から刷新する『仕組み変革力』を強化する方針を掲げています。一部の専門家だけではない AI 活用の日常化を促進し、日本企業の DX 推進に貢献することを目指しています。



こうした取り組みを通じて、アイレットは AI を前提とした事業および組織運営の高度化を進めています。





参照：

- アイレット株式会社 代表取締役社長 岩永充正 2026年年頭所感(https://www.iret.co.jp/news/20260113-2.html)- 【法務 DX 成功事例】導入2週間で契約書作成を3時間→10分に！Gemini Enterprise の活用術(https://iret.media/179722)

■ 「アイレット× AI 実践録」の概要

本プロジェクトでは、アイレットのエンジニア、デザイナー、バックオフィス担当など多種多様な職種の社員が日々実践している「小さな工夫」から「高度な自動化」までを、1分で読めるインフォグラフィックにて紹介します。

■生成 AI を駆使したナレッジ収集からインフォグラフィック化のフローを構築

事例収集には、Google Cloud の Gemini を活用した独自の「インタビュー Gem」を活用し、社員がチャット形式で回答するだけで、発信用のレポートを自動生成する仕組みを構築。さらに、生成されたレポートを元に Gemini で画像生成用の高精度プロンプトを作成し、Google の最新 AI 画像生成モデル「Nano Banana」などを活用することで、インフォグラフィックを生成します。





■アイレットについて

アイレットは、クラウド導入・運用の総合支援サービス「cloudpack（クラウドパック）(https://cloudpack.jp/)」を提供するクラウド特化型のシステムインテグレーターです。 2013年に日本初の「APN プレミアコンサルティングパートナー（現 AWS プレミアティアサービスパートナー）」の1社として認定されて以来、現在まで認定を継続しています。2025年1月には高い技術力が評価され「AWS 生成 AI コンピテンシー」認定を取得した他、エンジニア一人ひとりの研鑽により、2026年1月時点で AWS 認定資格の保有数は5,000を突破しています。



また、Google Cloud のプレミア パートナー※として、2025年4月には「2025 Google Cloud Partner Award of the Year」において、生成 AI の導入・活用実績や Google Cloud に関する知見・技術力向上への取り組みが評価され、「Artificial Intelligence - Japan」および「Talent Development - Japan」の2部門を同時受賞しました。

※Sell および Service エンゲージメント モデルにおいて認定を取得



2025年10月には、AI マネジメントシステムの国際規格「ISO/IEC 42001（AIMS）」の認証を取得し、責任ある AI 利用とガバナンス体制を国際基準に基づき確立している他、創業22周年を迎えた2025年10月15日より AI 総合ソリューション群「gaipack（ジーエーアイパック）(https://www.gaipack.ai/)」の提供を開始し、お客様の業務プロセスを AI とクラウドで根本から刷新しています。



なお、アイレットは 2026年4月1日、親会社である KDDI Digital Divergence Holdings株式会社と合併し、社名を「KDDIアイレット株式会社」へ変更します。KDDI グループとしてのシナジーをさらに強化し、最先端のクラウド技術と生成 AI を融合させた革新的な価値を創造し続けることで、お客様のビジネス成長と社会の発展に一層貢献してまいります。



参照：AI 社会実装の加速に向け、事業会社「KDDIアイレット」を始動(https://www.iret.co.jp/news/20260206.html)





