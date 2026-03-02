〈丸の内仲通りの今後のあり方や活用方法を検証する社会実験〉「Marunouchi Street Park 2026 Spring」2026年3月20日（金・祝）～4月5日（日）

三菱地所株式会社

Marunouchi Street Park 2026実行委員会（構成団体：大丸有エリアマネジメント協会、大手町・ 丸の内・有楽町地区まちづくり協議会、三菱地所株式会社）は、丸の内仲通りの今後のあり方や活用方法を検証する社会実験「Marunouchi Street Park 2026 Spring」を3月20日（金・祝）～4月5日（日）の期間に丸の内仲通りにて実施します。

・公式サイト：https://marunouchi-streetpark.com

今回、日本経済の中心地である大丸有エリアにおいて、丸の内仲通りを、ハイジュエリーメゾン「ヴァン クリーフ＆アーペル」とフランス人イラストレーターのシャルロット・ガストー氏とのコラボレーションにより、生命力に溢れる幻想的なインスタレーションとともに春の到来を祝福するイベント「Spring is blooming in Marunouchi（スプリング イズ ブルーミング イン マルノウチ）」を開催。丸の内仲通りの3つのブロックにわたり、多彩なインスタレーションが展開され、大人から子供までまちに集う人々の対話から新たな物語が紡がれる空間となります。また、期間中17時から21時まではインスタレーションがライトアップされ、昼とは異なる幻想的な表情をお楽しみいただけます。

2019年から実施し今回で16回目となる「Marunouchi Street Park」では、道路などの公共空間を、エリアの就業者や来街者にとって質の高い「滞留」しやすい空間、「回遊」しやすい空間とすることで、大丸有エリアの賑わいを生み出します。丸の内仲通りという道路空間の積極的な活用を見据えた検証は、「ウォーカブルなまちづくり」に寄与する取り組みとなります。なお、本事業は「パーク・ストリート東京※」と連携した取り組みです。

※車から人中心のまちづくりを推進するため、道路空間等を活用し、人が歩いて楽しむまちの創出を促進する取り組み。2020年より東京都が地域団体や地元区市等と連携して一体的に展開。

■ 春を五感で楽しむ体験型ワークショップ

3月20日（金・祝）～4月5日（日）期間中の土日祝日を中心に、塗り絵や風車作りといった多彩なアクティビティを通して春の訪れを祝福するワークショップをご用意しております。

■ AR体験コンテンツ

3月20日（金・祝）より、ヴァン クリーフ＆アーペル LINE公式アカウントにてAR体験コンテンツを公開。インスタレーションに隠された青い蝶をスマートフォンで捕まえると、画面上に蝶が舞い降りる魔法のような体験をお楽しみいただけます。

LINE公式アカウント： https://lin.ee/zD3ocwi

実施概要

【名 称】Marunouchi Street Park 2026 Spring

【実施日時】2026年3月20日（金・祝）～4月5日（日）11:00～20:00

※ライトアップは17:00～21:00

【入 場 料】無料

【実施場所】丸の内仲通り（特別区道千第114号）

Block1：丸ビル・郵船ビル・三菱商事ビル前

Block2：丸の内二丁目ビル・丸の内仲通りビル前

Block3：丸の内パークビル・明治安田生命ビル前

【公式サイト】https://marunouchi-streetpark.com

【主 催】Marunouchi Street Park 2026 実行委員会

（構成団体：特定非営利活動法人 大丸有エリアマネジメント協会（リガーレ大丸有）

一般社団法人 大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会／三菱地所株式会社）

【協 賛】ヴァン クリーフ＆アーペル

【後 援】千代田区（予定）、東京都

【企画協力】三菱地所プロパティマネジメント株式会社

※イベントの内容は、ヴァン クリーフ＆アーペル公式ウェブサイトにてご案内いたします。

ヴァン クリーフ＆アーペル公式ウェブサイト：https://www.vancleefarpels.com/jp/ja/events/spring-is-blooming-in-marunouchi-2026.html

※一般の方のお問い合わせは、公式サイト（https://marunouchi-streetpark.com/）より受け付けております。