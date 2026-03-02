ネスプレッソ誕生40周年を記念した限定セットを発売

ネスレネスプレッソ株式会社

カプセルコーヒー、専用コーヒーメーカー、“至福のコーヒー体験”を楽しむためのトータルサポートを提供することにこだわり続けている「NESPRESSO（ネスプレッソ）」（ネスレネスプレッソ株式会社 本社：東京都品川区、代表取締役社長：シルヴァン・シマール）は、2026年に誕生40周年を迎えました。アニバーサリーを祝したコーヒーセットやアクセサリーのセットを3月12日（木）より販売いたします。また、同日よりコーヒータイムをより豊かに彩る限定アイテムが当たる「WITH LOVE.」キャンペーンを実施。

さらに、伝統的な社内テイスティングコンテスト「ネスプレッソ ゴールドカプセルコンテスト」を、ネスプレッソ会員の皆様へ向けて開催します。

ネスプレッソは、コーヒーチェリーの栽培からコーヒーを味わう瞬間まで、至福の一杯を届けるために専門家が情熱を注いでいます。風味を守るアルミニウム製カプセルに密封された高品質なコーヒーを、操作の簡単な専用のコーヒーメーカーで抽出することにより、どなたでも家庭で至福のコーヒー体験を楽しむことができます。

この時期だけの記念コーヒーセットは、「オリジナル」向けと「ヴァーチュオ」向けの2種をご用意しています。伝統的なエスプレッソ体験を提供する「オリジナル」向けセットには、1720年にイタリアで誕生した歴史あるコーヒーハウス「カフェ フローリアン」とのコラボレーションによる特別な一杯「ネスプレッソ | カフェ フローリアン」や、日本で親しまれる味わいやコーヒー文化を尊重し表現した「トウキョウ ルンゴ」を含む3種をラインアップしています。一方、ラージサイズを中心に、豊かなクレマ(※1)と芳醇な味わいの本格的なコーヒー体験を提供する「ヴァーチュオ」向けセットには、マグ、エスプレッソ、ダブルエスプレッソなど、多様なカップサイズやミルクレシピでお楽しみいただける4種の味わいをセレクトしました。また、ブランドの変わらぬ芸術性と情熱を体現した40周年限定デザインのマグカップや、「トウキョウ ルンゴ」をイメージしたブルーカラーのカップに40周年の特別なメッセージと桜のデザインを刻印した 「ピクシー ルンゴカップ トウキョウ」と合わせてコーヒーをお楽しみいただけるセットも販売いたします。

さらに、この限定コレクションをご購入いただいたお客様を対象に、抽選で合計440名様に40周年記念ギフトが当たる「WITH LOVE.」キャンペーンを実施いたします。Nespresso賞として、30種類以上の豊富なラインアップから、その日の気分に合わせてお選びいただける「365日分のコーヒーセット」（30名様）をご用意。また40周年賞として、40周年を記念したデザインのトートバッグとコーヒーを組み合わせたスペシャルセット（410名様）をプレゼントします。味わうたびに心に刻まれる、ネスプレッソならではの“格別な味わい”が、あなたの日常の特別なコーヒータイムを彩ります。

（※1）コーヒーを淹れた際にできるヘーゼルナッツ色の泡の層

ネスプレッソ会員様向けの「ネスプレッソ ゴールドカプセルコンテスト」を開催

「ネスプレッソ ゴールドカプセルコンテスト」は、ネスプレッソが育んできたコーヒーカルチャーへの情熱を分かち合うことを目的に、世界中の社員が参加してきた年に一度の伝統ある社内コンテストです。誕生40周年を迎える今年は、60種類以上におよぶカプセルコーヒーそれぞれの豊かな個性をより深く知っていただく機会として、ネスプレッソ会員の皆様もご参加いただける「一般参加型」のコンテストとして形を変えて開催いたします。（※2）

2026年夏頃に、オンラインでのクイズ形式による予選を実施。秋には、予選を通過された皆様を、東京のネスプレッソブティックへご招待し、数種類のコーヒーのテイスティングを通じて、見た目、香り、コクや味わいの正確性を競う本選を行います。見事最優秀者に選ばれた方には、特別なひとときをお楽しみいただける、素敵な賞品をご用意しています。

（※2）コンテストの開催情報詳細・募集については、ネスプレッソ会員様へメールにてご案内させていただきます。ネスプレッソにメールアドレスのご登録があり、メールでのご連絡を許諾されている方のみが対象となります。開催時期・内容は予告なく変更する場合がございます。

― 40周年記念限定セット 商品概要 ―

販売期間 ： 2026年3月12日（木）～ 4月21日（火）

※販売期間内でも想定数量に達し次第終了します。

販売チャネル：全国の直営店舗 ネスプレッソブティック

公式ウェブサイト https://www.nespresso.com

「40周年記念 コーヒーセット（オリジナル）」

限定デザインラッピングスリーブに入ったコーヒー6本の数量限定特別セット

セット内容：

数量限定コーヒー「ネスプレッソ | カフェ フローリアン」

「トウキョウ ルンゴ」「アルペジオ」

各2本（10カプセル入り）

価格：1セット 税込価格 7,020円（本体価格 6,500円）

「40周年記念 コーヒーセット（ヴァーチュオ）」

40周年を祝うこの機会にお楽しみいただきたい、人気コーヒー4本の数量限定特別セット

セット内容：

「メロツィオ」「インテンソ」「アルティシオ」

「ダブルエスプレッソ スクーロ」

各1本（10カプセル入り）

価格：1セット 税込価格 4,914円（本体価格 4,550円）

「40周年記念 マグカップセット（オリジナル / ヴァーチュオ）」

40周年限定デザインのマグカップ 2個(ストロベリー、パーチメント 各1個)、コーヒー、コーヒーとのペアリングにぴったりな「ネスプレッソ | あめやえいたろう ミルク×ストロベリー」の数量限定特別セット。

セット内容：

＜コーヒー＞

オリジナルセットの場合「トウキョウ ルンゴ」1本（10カプセル入）

ヴァーチュオセットの場合「コロンビア」1本（10カプセル入）

「セレブレーションコーヒーマグカップ」2個（ストロベリー、パーチメント各1個）

「ネスプレッソ | あめやえいたろう ミルク×ストロベリー」(板あめ15枚入り)

価格：1セット 税込価格 11,000円（本体価格 10,000円）

※「ネスプレッソ | あめやえいたろう ミルク×ストロベリー」は、あめやえいたろうとのコラボレーションにより誕生した、ネスプレッソ限定フレーバーの板あめです。あめやえいたろうでは取り扱いがございません。

「TOKYO セレブレーションセット（オリジナル）」

「トウキョウ ルンゴ」をイメージしたブルーカラーのカップに40周年の特別なメッセージと桜のデザインを刻印した「ピクシー ルンゴ カップ トウキョウ」と「トウキョウ ルンゴ」の数量限定特別セット

セット内容：

「トウキョウ ルンゴ」2本（10カプセル入）

40周年の特別な刻印を施した「ピクシー ルンゴ カップ トウキョウ」 1個

価格：1セット 税込価格 5,500円（本体価格 5,000円）

― 「WITH LOVE.」キャンペーン概要 ―

対象商品販売期間：2026年3月12日（木）～ 4月21日（火）

※販売期間内でも想定数量に達し次第終了します。

抽選について：40周年記念限定コレクション（対象商品）を購入いただいたネスプレッソ会員の方は、自動的に本抽選の対象となります。

※本キャンペーンの抽選参加にはメールアドレスのご登録が必須となります。マイアカウントの「お知らせ方法設定」で「Eメール」を選択してください。ご当選の方には、ご登録の住所に賞品をお届けいたします。

※ネスレの個人情報取得基準により、18歳未満の方はネスプレッソへのメンバー登録ができません。また本キャンペーンへもご参加いただけません。

※当選商品のコーヒーは、お使いのコーヒーシステムにあわせてお送りいたします。

当選賞品：

＜Nespresso賞 30名様＞

365日分のコーヒーセット（オリジナルまたはヴァーチュオコーヒー）

※カップは賞品に含まれません。

＜40周年賞 410名様＞

40周年記念デザイントートバッグ（非売品）

＆オリジナル「トウキョウ ルンゴ」20カプセル または ヴァーチュオ「メロツィオ」20カプセル分

ネスレネスプレッソ社について https://www.nespresso.com/

コーヒーチェリーから至福の一杯まで、情熱を込めて

2026年に40周年を迎えたネスプレッソは、1986年に販売を開始して以降、カプセル式コーヒー市場のパイオニアとして、常に革新を起こし、高品質なコーヒーをシンプルな操作でどなたでも家庭で楽しむことができるシステムを通じ、世界中の人々のコーヒーの楽しみ方に変化をもたらしてきました。

味わい豊かなコーヒーは、上質なコーヒー豆からつくられます。ネスプレッソでは、世界中を旅する専門家が、テロワールといわれる標高、気候、土壌の厳しい条件を満たしたごくわずかな生産地を選択して栽培。さらに、コーヒー豆一粒一粒を大切に、ダイヤモンドを扱うように、収穫や精製、選別を行っています。

また、上質なコーヒー豆を安定的に調達し、生産者に対して経済的・環境的・社会的にポジティブな影響を与えることを目的とした独自の「ネスプレッソ AAA サステナブル・クオリティ（持続可能品質）(TM)プログラム」からコーヒー豆を入手しているのも特徴です。焙煎やブレンドなどの各工程におけるスイスの専門家たちがつくり出したコーヒーは、風味を守るアルミニウム製カプセルに包まれ、コーヒースペシャリストの手から、消費者の手に渡ります。使用済みのネスプレッソカプセルは、回収ボックス設置のブティックやパートナー企業、自宅回収サービスを通して回収され、リサイクルされます。また、ネスプレッソのグローバルにおける創業以来一貫して続けてきたコーヒーを通じてポジティブな影響をもたらす様々な活動が評価され、Nestle Nespresso S.A.は2022年に、環境や社会に対する透明性や説明責任などにおいて高い基準を満たした企業に与えられる国際認証「Bコープ(TM)」を取得し、2025年には再認証を受けています。

コーヒーチェリーの栽培から、コーヒーを味わう瞬間まで、そして飲み終えたその先まで、ネスプレッソは情熱を込めて至福の一杯を届けます。